德语媒体：来自中国的汽车海啸

（德国之声中文网）《新苏黎世报》發布一篇前中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）的采访，他向《新苏黎世报》表示：汽车行业出口荣景是目前低迷中国经济的少数亮点之一。文章标题引用伍德克所言「我们将经历一场来自中国的汽车海啸」，他也警告西方汽车制造商：一场残酷的争夺战近在眼前。

伍德克向记者Mark Dittli表示：目前中国的汽车出口是一个蓬勃发展的产业，近年来该国已具备每年生产5000万辆汽车（包含燃油车和电动车）的产能，而其中约有2700万辆可供出口。他指出，尽管目前中国遭遇运输瓶颈，不过一旦未来更多货机、货船投入运输，「我们将经历一场来自中国的汽车海啸，这会为汽车行业带来残酷的争夺战和价格战」。

上个月，欧盟宣布对中国电动车开启反补贴调查。对此，伍德克认为欧洲面临的困境是：「我们实际上已决定从2035年起禁止使用内燃机，我们是否仍要对绿色技术筑起防护墙？我们是想用中国的产品来应对气候变化，还是想对它们课税？」

伍德克认为，让中国企业如宁德时代在欧洲建厂是目前唯一的解决方案，他们在电池等领域的技术领先欧洲多年，能带来专业知识并协助建立供应链。他说：「在我看来，只有在中国企业的帮助下，才能将这些工作留在欧洲。当然，中国也需要向欧洲公司更加开放市场。」

宁德时代在德国图林根州的工厂

《世界报》驻布鲁塞尔特派员Stefan Beutelsbacher在其分析文章「对手、朋友还是死敌？欧洲对待中国的草率态度」内指出，大多数欧盟国家还没有针对21世纪超级大国——中国的官方战略。

文章写道：「人们常说中国是21世纪的超级大国，许多西方国家依赖中国。中国是原料供应国、销售市场和投资地点，欧洲公司在那里雇用了数十万人。然而，大多数政府并没有制定如何与中国打交道的计划，至少没有已公开发布的计划。」

作者提及德国亲绿党的伯尔基金会（Heinrich-Böll-Stiftung）的研究，「只有四个欧盟国家——德国、芬兰、瑞典和荷兰——制定了官方的中国战略。一些政府，例如法国和比利时政府则尚未公布官方文件，内容如何只有该国官员知道，但大多数国家可能根本没有任何针对中国的应对方针。」

「根据该基金会的说法，德国对华战略是最详细的，一共有64页，而德国经济部也有内部指导方针。相较之下，所谓的欧盟经济安全战略只有17页。而且措辞更加含糊。」

文章引用研究员马德尔（Jacob Mardell）的话写道：造成这种情况的原因有很多，比如一些欧盟国家有不同的政治优先事项，因此将中国战略放在了次要地位。小型国家也有可能是缺乏中国方面的专业知识，又或者一些政府可能只使用内部战略文件，以避免对华关系受到负面影响。

不过，「从迄今为止发布的内容中可以看出最重要的一点：（对中国的）担忧正在加剧。德国、芬兰、瑞典和荷兰这四个目前已制定官方对华战略的国家都强调必须减少对中国的依赖。他们都称该国既是合作伙伴，也是竞争对手，同时还指出，竞争对手的那一面最近变得更加主导了。」

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



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