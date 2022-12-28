德语媒体：来自中国的压力测试

（德国之声中文网）周六版的《世界报》刊登了题为「来自中国的压力测试」评论，作者认为没有必要对中国的新冠病毒新变异株感到惊慌失措。

评论写道：「当然，最糟糕的情况是：欧洲在经历了三年的疫情影响后才刚走上正轨，但下一波疫情有可能就随着中国旅客抵达欧洲而卷土重来。罪魁祸首应该指向北京的专制政权，它以极端的『清零政策』确保了病毒无法在那里传播，现在病毒却笼罩着缺乏抗体的人群。为了保护世界其他地区免受未知的新一波疫情影响，几位欧洲政府首脑以及联盟党和社民党的政治家正在呼吁对从中国来的人进行强制性检测。」

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

「过去，当一个地区出现特别高的感染风险时，德国就会对其实施入境限制，理由是发病率特别高或出现更危险的新变种。目前欧洲的感染数字也不低，但我们现在仍可以很好地应对，因为几乎所有人都接种了疫苗或已经康复，而且奥米克戎变异株的危险性也相对较低。初步测序表明，在中国流行的突变种与我们的变异株非常相似。当然，出现『杀手变异株』的风险仍然存在，但在过去三年中，入境限制可曾阻止过变异株的传播？众所周知，边境检测起不了多大的作用，这就是我们在全球化的世界中必须付出的代价。」

「因此，提出这些要求的主要原因可能是希望对中国施加压力，使其在疫情数据方面更加透明。其意图是正确的：北京必须履行其国际责任。但是，这真的能对那些把人民关了几个月，无视其需求的统治者起到作用吗？」

作者在结尾表示：「与其惊慌失措，不如积极对应，人们还是可以从所谓的『危险』中获益，将其视为对我们免疫力的压力测试。如果我们毫发无损地度过这一波，政府就没有理由不宣布新冠疫情的结束。」

俄罗斯总统普京本周五（12月30日）与中国领导人习近平举行视频会晤，《法兰克福汇报》刊登的评论「普京寻找朋友」指出，在目前的局势之下，中国没有理由与俄罗斯过于亲近。

「中国对习近平与普京之间视频对话的反应，也许可以用『克制』一词来概括。当然，北京并未对这个入侵邻国乌克兰超过十个月的侵略者说过一句坏话。但是，中国方面也没有像现在的莫斯科那样激动地表示友好。」

「从北京的角度来看，没有理由这样做。中国自身目前确实有很多问题，特别是该国的新冠疫情，但总体而言，中国仍处于相对舒适的状态，而俄罗斯正日益沉沦为中国的原材料殖民地。在经济和政治方面，北京显然是更强大的合作伙伴，它也可以从目前的冲突中获得经济利益：原材料的价格取决于中国愿意付多少钱购买，俄罗斯现在只能照单全收。另一方面，从战略来说，北京对公开削弱普京没有兴趣，因为这可能导致莫斯科的政权更迭。因此，如德国总理肖尔茨访华期间，习近平表态反对使用核武器威胁的言论，已经是中国对俄罗斯最严厉的批评了。」

「另外，普京今年年底虽然在军事上处于劣势，但他还会继续成为在公众面前扮演强者的高手。不过，任何与伊朗的穆拉政权和朝鲜的金正恩做朋友的人，会使得中国这样真正的大国与他保持距离也不令人意外：因为习近平不想也不会允许自己被卷入普京的战争泥淖。」

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