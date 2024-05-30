德语媒体：来自世界屋脊的礼物

中国官方本周宣布启动新一期国家支持的芯片产业“大基金”，得到《新苏黎世报》的关注。《南德意志报》则介绍了中国向马尔代夫赠送的一份特别的礼物。

（德国之声中文网）中国国家集成电路产业投资基金推出第三期，资金规模高达3440亿人民币，旨在促进半导体行业的发展。瑞士出版的《新苏黎世报》报道了这一消息后写道：

“中国为促进半导体产业将投入空前规模的资金。根据本周一的官宣，国家扶持芯片行业的所谓“大基金”，将增加约合440亿欧元资金。中国国家主席习近平要让中国减少对外国科技的依赖性，从而降低西方科技制裁中国的伤害性。大基金在推动半导体工业的努力中扮演着核心的角色。”

文章指出，中国政府的大力资助是对美国科技制裁的反应。美国自2022年开始限制对华芯片出口后，中国企业无法获得高端的芯片。作者分析认为：

“中国如此公开地透露芯片基金的细节，确实值得注意。迄今为止，中国领导层对此类信息的发布一直十分谨慎。毕竟，像大基金这样的产业政策倡议过去往往被美国政治家作为不公平政府补贴的例证。

然而，与美国之间的紧张势态显然已到了非常严重的地步，以至于中国现在改变了这一态度。同时，西方国家政府也在为扶持本国的芯片行业投入数以亿计的资金。

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况且北京过去语焉不详的做法收效不佳。美国在过去几个月还加大了施压：西方企业将不被允许（向中国）出口芯片制造机械的零配件，或提供维修服务。美国希望在6月的7国集团首脑峰会上就此取得一致。

“尽管做出了种种努力，中国迄今还是未能缩短技术上的差距，其中原因之一是国家的资金一部分流进了不当的渠道。去年，一桩贪腐丑闻对国家大基金造成了巨大冲击。”

西藏之水远渡重洋

马尔代夫外交部长萨梅尔（Moosa Zameer）在X平台上发帖，对中国驻该国大使表示感谢，因为后者带来了一份特别的礼物——1500吨瓶装矿泉水。这些据说来自西藏冰川地区的饮用水将成为这个缺水的印度洋岛国的应急储备，以备不时之需。

《南德意志报》报道了这则新闻后展开联想指出，将喜马拉雅山的水装瓶、从高原内陆经陆路水路运到万里之外、印度洋赤道附近的岛国马尔代夫，这种做法要耗费多少资源、留下多大的生态脚印是一个问号。同时这件事也可以从中印两个亚洲大国的竞争层面来观察。“（中国和印度）都希望让马尔代夫成为自己的据点。因为这个岛国位于一条最重要的贸易航道上，地缘政治上被视为印度洋的明珠。”

马尔代夫新总统上任后，致力于加强同中国的关系，而印度则被疏远。报道指出德里政府也曾向马尔代夫提供过淡水。

“这份最近来自远东的礼物可以从多个角度来理解。它向马累新上任的、对中国友好的政府表明，北京是有资格成为他们的“教父”的。同时中国也显示了在印度洋巩固自己影响力的意图，尤其是在与对手印度的竞争当中。此外，北京还释出信号：是谁在控制西藏的水资源——当然是中国。这触到了印度的敏感神经。在印度，对北京在喜玛拉雅山区水资源的争夺中处于有利地位的担心在增加。一个例子是布拉马普特拉河（上游在中国境内称为雅鲁藏布江——译者注），中国在没有同邻国协商的情况下正在该河流上游建造多座水坝。这在西藏以南的平原地区，制造了一种无力感。西藏之水成了北京的一种权力政治信号。当它被当作礼物，万里迢迢运到马尔代夫的时候，也是如此。”

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