德语媒体：“束手无策”的港府

（德国之声中文网）"在并非民主选举而产生的香港立法会中，北京的支持者明显占多数。但在大量警力在场的情况下，坚定的示威者们仍然实现了包围立法会大楼、推迟修例二读，这是一个成功"，德国《日报》6月12日的评论文章这样写道。文章随后将这次抗议活动中香港当局的表现与2014年雨伞运动时进行了对比，称2014年时当局还尽量"避免寻求直接对抗、宁愿忍受抗议"。

"现在，香港政府则似乎要尽全力推进这部不受欢迎的法案。毫无疑问，港府也有能力这样做。然而一个关注民生、体恤民情的理智政府、理智执政不是这样的。港府今天就……如此表现，那么未来就像很多人担心的那样，北京还会更多地干预香港事务或者干脆接管控制权。"

作者Sven Hansen表示，示威者是为了香港的命运而抗争，为了"香港与中国继续在法律、政治、文化上存在差异而抗争，这种差异不仅是香港的身份与特性，也是香港的成功与吸引力所在"。

"如今，不明智的港府的固执己见给这些带来了威胁。如果港府现在凭借警力来达到其目的，那么还会有更多的人离开香港。过去一年，两名来自香港的活动人士史无前例地在德国寻求庇护。如果特首林郑月娥没有迅速恢复理智，那么很快还会有更多来自香港的难民。"

"束手无策"

德意志广播电台则发文称，香港民众的抗议活动展示了民主价值观与中国干预日益增加之间的矛盾。作者Markus Pfalzgraf写道："香港民众最主要做到了一件事：让其政府束手无策。"即便港府现在还没有放弃修例，未来也可能会逐步退出：首先推迟，然后取消议会辩论，不再迅速作出决定。同样显示出港府束手无策的还有面对以和平示威为主的民众使用封锁和动用暴力。"一个已经使用了暴力却仍然无法控制局势的政府，是虚弱的。"

文章称，香港民众已经对其政府失去了信任，即便港府不再坚持修例，也无法再赢回信任。事到如今，这关系着的不只是修例，而更多是港府本身。

"如果该法案（修例）被推翻，那么这位女特首也会跟着倒下。这也正是她的难处：如果她继续保持强硬态度，那么局势可能失控。如果她让步，就会被看作是软弱的，那么她在中央政府眼中也就无以为继。"

"然而对于北京领导层而言，时间则是有利的。很快香港回归后的过渡期将过半，还有不到30年，香港就将完全隶属于中国了。而如今，中国感觉自己已经如此强大，不用再太顾忌在经济金融和证券领域影响力都有所下降的香港了。"

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