德语媒体：李辉访欧与中国的外交秀

（德国之声中文网）中国乌克兰问题特使李辉近日相继访问了乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟，并在周五抵达最后一站莫斯科。《法兰克福汇报》发表文章「北京对乌克兰的计划依旧模糊」称，西方国家并未感觉到中国真的有意调解乌克兰危机，更遑论作为中立的一方。

「就在不久前，中国国家主席、党领导人习近平接见了俄罗斯总理米舒斯京，并宣布加强与莫斯科的关系。与此同时，李辉在欧洲除了提出中国已经公开且模糊的十二点计划外，并未有更多表态，他在欧洲的行程主要是倾听。中国也意识到，莫斯科继续打仗的意图是明确的，普京的人员公开表示了这一点。"

文章评论道，李辉在中国的官员体系中不扮演核心角色，在此次的欧洲之行中并没有偏离中国一贯的论调，包括对美国的角色进行批评，而在解决危机和行动方面的计划仍然模糊不清。

「乌克兰的领土完整对中国而言意味着什么，仍留下许多问号。无论如何，李辉并没有带来任何中国的新主张。」

尽管如此，作者指出，中国外交部一如既往地在「创造性翻译」中宣称，李辉与德国外交部国务秘书米夏埃利斯（Andreas Michaelis）在柏林举行会谈后，「德方高度评价中方为缓解乌克兰危机作出的积极努力」。然而，柏林的原话是米夏埃利斯「对中国致力于终止俄罗斯侵略性战争，以及中国方面与乌克兰最近的对话表示欢迎」。此外，米夏埃利斯也表明期待中国「明确指出并谴责俄罗斯的侵略行为」。

「然而，单单是对中国的参与表示欢迎，对北京来说已经足够。通过李辉的欧洲之行，中国可以表明自己渴望和平的立场，正如它在官方表态中一直重复的那样；但解决方案必须由欧洲自己寻找。中国外交部发言人毛宁周五表示：『危机发生在欧洲，我们也支持欧方为实现和平作出更多的努力，提出各方都能接受的和平解决方案。』当战争迟早有一天结束时，北京会在某天再次提醒众人这一点。」

《南德意志报》也聚焦中国特使李辉的欧洲访问之行，并总结了李辉在抵达莫斯科前的访问称，华沙、巴黎和柏林的遭到冷遇，说明了这些国家对中国动机的怀疑。

题为「中国的外交秀」的文章写道，「迄今为止，中国甚至没有明确表明，对维护乌克兰领土完整维护有何具体理解，更不用说中国高级官员或习近平会敦促俄罗斯撤军。」

「欧洲人最近得到的共识是，中国的首要目标是被视为一个终结战争，并在全球范围内限制负面影响的大国，而不是真正通过建设性提议为结束战争努力。人们认为中国的立场太过单边，很多情况下与俄罗斯的宣传一致。」

「根据这种解读，李辉外交行动的主要对象是全球南方国家，这些国家迫切希望尽快结束战争，即便是以乌克兰为代价。」

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