 德语媒体：李辉访欧与中国的外交秀 | 媒体看中国 | DW | 27.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：李辉访欧与中国的外交秀

德语媒体认为，中国特使李辉此次访问欧洲，并没有让西方国家留下中国真的有意调解俄乌战争的印象，对于乌克兰问题的计划仍然模糊不清，其真实的意图是建立维护和平的大国形象。

Russland | Außenminister Sergei Lawrow und der chinesische Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten Li Hui treffen sich in Moskau

（德国之声中文网）中国乌克兰问题特使李辉近日相继访问了乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟，并在周五抵达最后一站莫斯科。《法兰克福汇报》发表文章「北京对乌克兰的计划依旧模糊」称，西方国家并未感觉到中国真的有意调解乌克兰危机，更遑论作为中立的一方。

「就在不久前，中国国家主席、党领导人习近平接见了俄罗斯总理米舒斯京，并宣布加强与莫斯科的关系。与此同时，李辉在欧洲除了提出中国已经公开且模糊的十二点计划外，并未有更多表态，他在欧洲的行程主要是倾听。中国也意识到，莫斯科继续打仗的意图是明确的，普京的人员公开表示了这一点。"

文章评论道，李辉在中国的官员体系中不扮演核心角色，在此次的欧洲之行中并没有偏离中国一贯的论调，包括对美国的角色进行批评，而在解决危机和行动方面的计划仍然模糊不清。

「乌克兰的领土完整对中国而言意味着什么，仍留下许多问号。无论如何，李辉并没有带来任何中国的新主张。」

尽管如此，作者指出，中国外交部一如既往地在「创造性翻译」中宣称，李辉与德国外交部国务秘书米夏埃利斯（Andreas Michaelis）在柏林举行会谈后，「德方高度评价中方为缓解乌克兰危机作出的积极努力」。然而，柏林的原话是米夏埃利斯「对中国致力于终止俄罗斯侵略性战争，以及中国方面与乌克兰最近的对话表示欢迎」。此外，米夏埃利斯也表明期待中国「明确指出并谴责俄罗斯的侵略行为」。

「然而，单单是对中国的参与表示欢迎，对北京来说已经足够。通过李辉的欧洲之行，中国可以表明自己渴望和平的立场，正如它在官方表态中一直重复的那样；但解决方案必须由欧洲自己寻找。中国外交部发言人毛宁周五表示：『危机发生在欧洲，我们也支持欧方为实现和平作出更多的努力，提出各方都能接受的和平解决方案。』当战争迟早有一天结束时，北京会在某天再次提醒众人这一点。」

《南德意志报》也聚焦中国特使李辉的欧洲访问之行，并总结了李辉在抵达莫斯科前的访问称，华沙、巴黎和柏林的遭到冷遇，说明了这些国家对中国动机的怀疑。

题为「中国的外交秀」的文章写道，「迄今为止，中国甚至没有明确表明，对维护乌克兰领土完整维护有何具体理解，更不用说中国高级官员或习近平会敦促俄罗斯撤军。」

「欧洲人最近得到的共识是，中国的首要目标是被视为一个终结战争，并在全球范围内限制负面影响的大国，而不是真正通过建设性提议为结束战争努力。人们认为中国的立场太过单边，很多情况下与俄罗斯的宣传一致。」

「根据这种解读，李辉外交行动的主要对象是全球南方国家，这些国家迫切希望尽快结束战争，即便是以乌克兰为代价。」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

西方压力增大 中俄关系加码

专家认为，中国正在采取“双轨策略”来处理乌克兰战争，企图实现自身利益最大化。尽管在国际关系中存在着巨大的灰色地带，但主要趋势是中俄联盟的巩固和中美对抗的加剧。

相关内容

20/03/2023**This picture taken on March 20, 2023 shows traditional Russian wooden nesting dolls, called Matryoshka dolls, depicting Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at a gift shop in central Moscow. - Chinese leader arrived in Moscow on Monday saying his first state visit to Russia since the Ukraine conflict broke out would give new momentum to bilateral ties. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

西方压力增大 中俄关系加码 27.05.2023

专家认为，中国正在采取“双轨策略”来处理乌克兰战争，企图实现自身利益最大化。尽管在国际关系中存在着巨大的灰色地带，但主要趋势是中俄联盟的巩固和中美对抗的加剧。

12.09.2917 TAEAN-GUN, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 12: In this handout image provided by South Korean Defense Ministry, Taurus long-range air-to-surface missile fired from a South Korean Air Force F-15K fighter jet during an exercise on September 12, 2017 in Taean-gun, South Korea. Taraus is capable of covering entire North Korea with its 500-kilometre firing range. South Korea is scheduled to deploy 177 missiles in this year. United Nations Security Council unanimously approved tougher sanction on North Korea on September 11. (Photo by South Korean Defense Ministry via Getty Images)

乌克兰请求德国提供“金牛座”巡航导弹 射程可及俄领土 27.05.2023

柏林方面证实，德国国防部已经收到乌克兰方面有关提供“金牛座”巡航导弹的请求。这种巡航导弹射程可以覆盖俄罗斯领土。德国总理肖尔茨日前重申，提供给基辅方面的武器只能在乌克兰领土上使用。

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Chinese Special Envoy for Eurasian Affairs Li Hui in Moscow, Russia, May 26, 2023. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

中国特使李辉访俄 欧盟吁中国促俄撤军 26.05.2023

继访问乌克兰、德国、欧盟等之后，周五，中国特使李辉访问俄罗斯。欧盟呼吁中国发挥影响力，促使俄罗斯从乌克兰撤军。