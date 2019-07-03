德语媒体：李小龙哲学能对香港抗议运动有何启发？

（德国之声中文网）1973年离世的武术明星李小龙，能给今天在香港的"反送中"抗争带来怎样的启示？德国《明镜周刊》最新一期发表了署名Bernhard Zand的一篇评论文章，题为《像水一样吧》（Sei wie Wasser）。这个乍一看有点让人迷惑的标题来自热爱哲学的李小龙生前名言："放空你的思想，透明的，无定形的，像水一样，如果你将水放入杯子，它就变成杯子的形状，你将水放入瓶子，它就变成瓶子的形状，你把水放入茶杯中，它就变成茶杯的形状。水可以柔软的流动，也可以坚硬的凝结，像水一样吧，我的朋友。"

对于受到广泛关注的香港抗议运动，这个世界能够学习什么？又应该吸取什么教训呢？作者认为，"反送中"的香港示威者，"也像这无形的水一样，越过堤岸，涌向街道，以表达对于北京越来越紧密的拥抱的反抗。……他们取得了一些成功：6月中旬，香港特区政府宣布中止对于逃犯条例的修订工作。"然而在7月1日香港主权回归中国纪念日这天的晚上，一部分抗议者突然改变了策略，他们打破立法会大楼的玻璃，占领了会议大厅。--"这一行动已经不是功夫高手的蜻蜓点水，而是拳击运动员的一记重击。"

文章接着指出，其实如何应对越来越咄咄逼人的北京，不仅仅是香港人正在探讨的问题，也是很多其它地区思考的命题。"比如被中国视为领土一部分的台湾，还有被中国强大经济实力压得气喘吁吁的邻国。是的，这个问题也涉及到西方世界。因为中国正在政治和经济上挑战西方。"

作者进一步分析道，与其它领域不同的是，国际上任何对于香港问题的关注和表态，都会被北京方面以"干涉内政"的指责严厉驳回。"这使得香港的局面充满了危险，因为这样北京方面、香港特区政府和反对派就会被僵硬的规则所束缚。这个中国的威权体系不存在谈判的圆桌，不存在调解斡旋的机制，因此也无法促成政治危机的逐步解决。冲突可能会被暂时忽视，或者是推后解决，比如台湾问题。但是当北京感觉自己的统治地位受到挑战的时候，那这场斗争就只能允许有一个胜利者：中共领导层。"

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



最后文章回到香港抗议运动上，认为像李小龙所说的那样以水的形态、以柔克刚不失为更聪明的策略。"西方国家应该支持他们，并且明确地告诉他们，他们不是孤身应对中国。虽然和国际冲突不同，西方对于香港的影响力十分有限，但是这种影响力还是应该加以利用。"

现在轮到FAZ？

《法兰克福汇报》（FAZ）则关注了自己的网页在中国大陆被封锁的消息。该报驻上海记者Hendrik Ankenbrand指出，根据在中国五个不同省份的测试，FAZ在线版面无法直接打开。而除了该报之外，包括"明镜在线"（Spiegel Online）和堪称德国版新闻联播的"每日新闻"（tagesschau.de）在内的多家德语媒体网页在中国大陆地区也遭到封锁。

记者接着分析道，这次中国政府有针对性地将几家知名德文媒体列入"黑名单"，可能与关于香港"反送中"的新闻报道有关。"法兰克福汇报好多天都在头版报道了香港的示威活动。"当然一个多月前对于"六四"30周年的报道应该也是背景之一。"在上海，外国记者协会原本计划邀请英国经济学家马格努斯（George Magnus，编者注：这位经济学家曾出版《红色旗帜：为什么习近平领导下的中国处于危险之中》一书）赴沪，后来因为警方要求查看活动来宾名单而取消了这一计划。此外，原本计划在上海周边的国际连锁高级酒店举办的古典音乐会，也提前数周遭到禁止，官方没有提供任何理由。"

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