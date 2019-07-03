德语媒体：李小龙哲学能对香港抗议运动有何启发？

已经辞世数十年的功夫巨星李小龙，和香港当下的反送中抗议运动，看似遥不可及，却被德语媒体记者联系到了一起。原因是《明镜周刊》记者从如潮水般涌上街头的抗议人群，联想到了李小龙的名言“像水一样吧，水可以柔软的流动，也可以坚硬的凝结”。
（德国之声中文网）1973年离世的武术明星李小龙，能给今天在香港的"反送中"抗争带来怎样的启示？德国《明镜周刊》最新一期发表了署名Bernhard Zand的一篇评论文章，题为《像水一样吧》（Sei wie Wasser）。这个乍一看有点让人迷惑的标题来自热爱哲学的李小龙生前名言："放空你的思想，透明的，无定形的，像水一样，如果你将水放入杯子，它就变成杯子的形状，你将水放入瓶子，它就变成瓶子的形状，你把水放入茶杯中，它就变成茶杯的形状。水可以柔软的流动，也可以坚硬的凝结，像水一样吧，我的朋友。"
对于受到广泛关注的香港抗议运动，这个世界能够学习什么？又应该吸取什么教训呢？作者认为，"反送中"的香港示威者，"也像这无形的水一样，越过堤岸，涌向街道，以表达对于北京越来越紧密的拥抱的反抗。……他们取得了一些成功：6月中旬，香港特区政府宣布中止对于逃犯条例的修订工作。"然而在7月1日香港主权回归中国纪念日这天的晚上，一部分抗议者突然改变了策略，他们打破立法会大楼的玻璃，占领了会议大厅。--"这一行动已经不是功夫高手的蜻蜓点水，而是拳击运动员的一记重击。"
文章接着指出，其实如何应对越来越咄咄逼人的北京，不仅仅是香港人正在探讨的问题，也是很多其它地区思考的命题。"比如被中国视为领土一部分的台湾，还有被中国强大经济实力压得气喘吁吁的邻国。是的，这个问题也涉及到西方世界。因为中国正在政治和经济上挑战西方。"
作者进一步分析道，与其它领域不同的是，国际上任何对于香港问题的关注和表态，都会被北京方面以"干涉内政"的指责严厉驳回。"这使得香港的局面充满了危险，因为这样北京方面、香港特区政府和反对派就会被僵硬的规则所束缚。这个中国的威权体系不存在谈判的圆桌，不存在调解斡旋的机制，因此也无法促成政治危机的逐步解决。冲突可能会被暂时忽视，或者是推后解决，比如台湾问题。但是当北京感觉自己的统治地位受到挑战的时候，那这场斗争就只能允许有一个胜利者：中共领导层。"
最后文章回到香港抗议运动上，认为像李小龙所说的那样以水的形态、以柔克刚不失为更聪明的策略。"西方国家应该支持他们，并且明确地告诉他们，他们不是孤身应对中国。虽然和国际冲突不同，西方对于香港的影响力十分有限，但是这种影响力还是应该加以利用。"
现在轮到FAZ？
《法兰克福汇报》（FAZ）则关注了自己的网页在中国大陆被封锁的消息。该报驻上海记者Hendrik Ankenbrand指出，根据在中国五个不同省份的测试，FAZ在线版面无法直接打开。而除了该报之外，包括"明镜在线"（Spiegel Online）和堪称德国版新闻联播的"每日新闻"（tagesschau.de）在内的多家德语媒体网页在中国大陆地区也遭到封锁。
记者接着分析道，这次中国政府有针对性地将几家知名德文媒体列入"黑名单"，可能与关于香港"反送中"的新闻报道有关。"法兰克福汇报好多天都在头版报道了香港的示威活动。"当然一个多月前对于"六四"30周年的报道应该也是背景之一。"在上海，外国记者协会原本计划邀请英国经济学家马格努斯（George Magnus，编者注：这位经济学家曾出版《红色旗帜：为什么习近平领导下的中国处于危险之中》一书）赴沪，后来因为警方要求查看活动来宾名单而取消了这一计划。此外，原本计划在上海周边的国际连锁高级酒店举办的古典音乐会，也提前数周遭到禁止，官方没有提供任何理由。"
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