 德语媒体：机遇与挑战 | 媒体看中国 | DW | 17.08.2018

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媒体看中国

德语媒体：机遇与挑战

越发强大的中国，其企业也在国际市场上越发强势。欧洲政治、经济界如何应对这一机遇与挑战？面对重压的土耳其，能否和也困扰于贸易纠纷的中国走到一起？周五的德语报刊，关注了这些话题。

Deutschland Maschinenbauer Leifeld aus Ahlen (LEIFELD)

德国政府直接出手，阻止莱菲尔德(LEIFELD)被中国企业收购

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"德国如何应对中资收购潮"为题，刊发了经济学家罗霍尔(Jörg Rocholl)撰写的客席评论，分析了德国经济应当如何应对中资收购浪潮。

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对于来自中国的投资者来说，德国的投资环境变得更困难。目前，德国政府准备推出新的法规政策，限制境外企业在德国敏感行业的收并购行为。这是否说明德国对中国投资者已经开始关上大门呢？ (07.08.2018)

在德国联邦政府出手干预中国国有公司入股50Hertz后，德国中国商会干事长段炜接受德国之声采访时批评这一"至少是不公平"的做法并认为，一系列举动让人有理由怀疑，德国是否正在向贸易保护主义靠拢。 (31.07.2018)

德国政府阻止了中国投资人对两家德国企业的并购。德国之声评论员Andreas Becker认为，此乃正确做法，无关保护主义，而关乎机会均等。 (28.07.2018)

联邦德国政府显然将首次动用否决权，阻止中资收购一德国企业。所涉企业为位于威斯特法伦的一家机械制造商。与此同时，中国国家电网的一项收购案也宣告“泡汤”。 (27.07.2018)

面对华盛顿的贸易战威胁，中国、土耳其等国正在纷纷寻求美国之外的其他贸易渠道。中国农业部副部长韩俊周六表示，美国农产品在中国市场的份额完全可以被其他国家所取代。而土耳其则计划在与中国、俄罗斯、乌克兰的贸易中减少使用美元交易。 (12.08.2018)

"就目前来看，德国企业对中国投资者持正面评价。中资收购有助于拓展在中国的销售，而德国企业本身依然能够拥有企业经营自主权，工会代表也对中国投资者的从长计议感到满意。"

"那为什么大家都对中资收购议论纷纷呢？这不仅仅是因为中国的经济体量巨大。和欧美企业不同，人们往往会担心中国企业的行为受到中国政府的直接或间接操控。最核心的批评就是：由国家控制的中国经济体系正在利用西方经济的开放性；中资企业可以在欧洲自由行动，德国企业却抱怨在中国市场处处受限。"

作者认为，面对竞争力越来越强的中国，欧洲市场必须要进一步整合，方便各国企业在欧洲内部市场跨国运作，发挥规模效应，同时也有利于防止个别成员国轻易地接受来自欧盟之外的诱惑。同时，欧盟必须谨慎对待政府资助补贴市场的行为，并且应当与美国一道敦促中国在贸易上遵循对等原则。作者还反对德国政府直接插手阻止中资收购的做法，认为这从长期来看弊大于利；制订更加明确的规则才是更重要的任务。

"面对正在崛起的中国，欧洲、尤其是德国、正遇到新的机遇与挑战。经济开放、经济合作是社会富足的基石，这一点必须得到维护和强化。同时，在明确规定例外条款、具有明晰法律框架的前提下，国家也不应放弃其干预权。这是社会市场经济的基本原则。"

"欧洲也必须团结起来，共同增强自己的力量。近期与美国的贸易争端，已经显现出团结的力量。"

Türkei Geldwechsel in Istanbul (picture-alliance/AP Photo/M. Yapici)

土耳其里拉正在快速贬值

德国网络杂志TELEPOLIS刊登了一篇题为"中国与土耳其，新的好伙伴？"的评论。作者注意到，面临债务问题以及对美关系恶化的土耳其，正在将希望寄托于中国游客和中国贷款。

"正如以往报道中指出的那样，土耳其是外债最高的新兴国家。仅在2019年，就有1250亿美元的债务到期。鉴于土耳其里拉的惨状，届时偿还会相当困难。虽然里拉的币值还不至于自由落体，但是也称得上饱受压力。今年初以来，里拉已经贬值将近四成，兑美元的贬值幅度还要更大一些。"

"现在，向中国借款的第一步已经走出。土耳其政府已经获得了中国银行机构的36亿美元贷款许诺，这笔钱可以用来为土耳其企业以及金融机构纡困。……此外，土耳其还有意与贸易伙伴用各自的本国货币直接交易，避免使用美元与欧元。但是，土耳其的出口贸易主要流向欧洲，向美国的出口额也大于对华出口。"

"为了改善收支平衡，土耳其现在还寄希望于旅游业。在没有内战威胁的前提下，旅游业倒是可以受益于里拉的低迷。土耳其的目标是每年吸引100万中国游客。2017年，共有24.7万中国游客来到土耳其，比2016年增加了50%。"

"但是，土耳其是否真正为来自远东的游客做好了准备？这还有待观察。几年前，伊斯坦布尔承办欧洲文化之都系列活动时，地方当局甚至没有能力印刷好文化节目手册、将其放置到旅游信息中心里去。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Turkish lira (Getty Images/C. Mc Grath)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    超越地区的影响

    今年以来，土耳其货币里拉贬值了将近45%。土耳其是全球第18大经济体，人们担心，安卡拉的货币“灾情”引发金融危机，并影响到新兴市场以及欧洲。

  • [No title] (AP)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    投资者为盈利所驱

    土耳其高额负债是家常便饭，贸易逆差、服务都必须通过借贷外汇来支付。2008年后为同金融危机作斗争，美联储和欧洲央行都实施了低利率政策，借贷容易，成本低廉，投资者在包括土耳其在内的新兴市场大举投资。

  • Türkei Der Eurasien-Tunnel in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    靠借贷促经济发展

    国外资金流入土耳其经济。这些资金被用来填补财政赤字、政府投资以及公司借贷。贷款推动土耳其的经济增长，人们看到消费在提高，政府的建筑项目比比皆是。而有了经济增长，政府的支持率也得到上升。这里地上写着：“减速”。

  • USA Börse in New York (Getty Images/S. Platt)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    资金撤离新兴市场

    美联储宣布加息后，最近数月以来，人们看到投资者从新兴市场撤回资金，这也是美国国内经济走势稳健的必然效果，反映到货币上，美元增值，里拉下跌，土耳其国家债券回报率上升。

  • Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    对埃尔多安的强硬路线失掉信心

    土耳其受到的压力也出现在其他门槛国家，不过土耳其里拉的表现尤其糟糕，这是因为投资者对埃尔多安领导下的国民经济失掉了信心。埃尔多安相信非正统的经济政策，要求低利率，并不断抨击游说升高利率的做法。

  • Screenshot von Trump Tweet über die Türkei (Twitter/Trump)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    特朗普的推特让土耳其里拉崩盘

    8月10日，美国总统特朗普宣布对来自土耳其的进口钢铝产品提高关税。事实上，关税本身的额度并不高，仅涉及大约10亿美元的贸易额。但对脆弱的土耳其经济而言，人们对市场的信心被冲垮！更致命的是，特朗普在推特上直接提及土耳其货币，一时间，里拉的比价呈直线下滑状。

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    相互仇视

    土耳其监禁美国牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）事件让土美两国关系恶化，而且不断升级。虽然土耳其和美国都是北约成员，但他们对叙利亚境内库尔德人问题却持不同立场。此外，安卡拉计划购买俄罗斯的一套导弹系统，以及要求华盛顿引渡旅居美国的伊斯兰葛兰运动头目，都让两国关系雪上加霜。

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger - Erdogans Anhänger feiern (picture alliance/AP Photo/E. Gurel)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安一人说了算

    同美国关系的恶化，加上土耳其经济的不景气，为目前市场的混乱制造了的契机。其实，今年6月埃尔多安连任土耳其总统以来，里拉贬值超过30%。土耳其修宪后，总统具有更大的权力。埃尔多安的威权统治，背离了传统的西方盟友，也让人们对土耳其的信心大打折扣。

  • Türkei, Istanbul: Finanzminister Berat Albayrak hält Ansprache (picture-alliance/M. Alkac)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)

    6月大选获胜后，埃尔多安加强了对央行的控制，此举让土耳其金融市场深感不安。埃尔多安没有任命专家担任财政部长，而是把这一要职交给了他的大女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)，这增加了人们对央行独立性的怀疑，因为埃尔多安总统不断发出反对加息的言论。

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安的“经济战”

    埃尔多安的演讲未能挽救里拉的贬值，相反，他有关“经济战”与外国发起的、旨在削弱土耳其的“运动”的言论让人进一步失去信心。他没有设法鼓励人们重拾信心，提高利率，或者到国际货币组织寻求帮助，而是煽动民族主义情绪，扮演起受害者的角色。


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土耳其货币危机的来龙去脉

土耳其货币里拉大幅贬值，可能进一步导致该国的债务以及流动性危机。安卡拉是怎样走到这一步的呢？ (15.08.2018)  

外部链接

HANDELSBLATT: Wie Deutschland mit Chinas Übernahmeoffensive umgehen sollte

商报

TELEPOLIS: China-Türkei, neue Freunde?

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