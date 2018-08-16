德语媒体：机遇与挑战

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"德国如何应对中资收购潮"为题，刊发了经济学家罗霍尔(Jörg Rocholl)撰写的客席评论，分析了德国经济应当如何应对中资收购浪潮。

"就目前来看，德国企业对中国投资者持正面评价。中资收购有助于拓展在中国的销售，而德国企业本身依然能够拥有企业经营自主权，工会代表也对中国投资者的从长计议感到满意。"

"那为什么大家都对中资收购议论纷纷呢？这不仅仅是因为中国的经济体量巨大。和欧美企业不同，人们往往会担心中国企业的行为受到中国政府的直接或间接操控。最核心的批评就是：由国家控制的中国经济体系正在利用西方经济的开放性；中资企业可以在欧洲自由行动，德国企业却抱怨在中国市场处处受限。"

作者认为，面对竞争力越来越强的中国，欧洲市场必须要进一步整合，方便各国企业在欧洲内部市场跨国运作，发挥规模效应，同时也有利于防止个别成员国轻易地接受来自欧盟之外的诱惑。同时，欧盟必须谨慎对待政府资助补贴市场的行为，并且应当与美国一道敦促中国在贸易上遵循对等原则。作者还反对德国政府直接插手阻止中资收购的做法，认为这从长期来看弊大于利；制订更加明确的规则才是更重要的任务。

"面对正在崛起的中国，欧洲、尤其是德国、正遇到新的机遇与挑战。经济开放、经济合作是社会富足的基石，这一点必须得到维护和强化。同时，在明确规定例外条款、具有明晰法律框架的前提下，国家也不应放弃其干预权。这是社会市场经济的基本原则。"

"欧洲也必须团结起来，共同增强自己的力量。近期与美国的贸易争端，已经显现出团结的力量。"

土耳其里拉正在快速贬值

德国网络杂志TELEPOLIS刊登了一篇题为"中国与土耳其，新的好伙伴？"的评论。作者注意到，面临债务问题以及对美关系恶化的土耳其，正在将希望寄托于中国游客和中国贷款。

"正如以往报道中指出的那样，土耳其是外债最高的新兴国家。仅在2019年，就有1250亿美元的债务到期。鉴于土耳其里拉的惨状，届时偿还会相当困难。虽然里拉的币值还不至于自由落体，但是也称得上饱受压力。今年初以来，里拉已经贬值将近四成，兑美元的贬值幅度还要更大一些。"

"现在，向中国借款的第一步已经走出。土耳其政府已经获得了中国银行机构的36亿美元贷款许诺，这笔钱可以用来为土耳其企业以及金融机构纡困。……此外，土耳其还有意与贸易伙伴用各自的本国货币直接交易，避免使用美元与欧元。但是，土耳其的出口贸易主要流向欧洲，向美国的出口额也大于对华出口。"

"为了改善收支平衡，土耳其现在还寄希望于旅游业。在没有内战威胁的前提下，旅游业倒是可以受益于里拉的低迷。土耳其的目标是每年吸引100万中国游客。2017年，共有24.7万中国游客来到土耳其，比2016年增加了50%。"

"但是，土耳其是否真正为来自远东的游客做好了准备？这还有待观察。几年前，伊斯坦布尔承办欧洲文化之都系列活动时，地方当局甚至没有能力印刷好文化节目手册、将其放置到旅游信息中心里去。"

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