德语媒体："未富先老"的中国

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，20年前，中国人的平均年龄为31.9岁，而2020年中国人的平均年龄则已是38.8岁，超过了美国人口的平均年龄38岁。这篇题为《应对人口危机，中国做得远远不够》的评论写道：

"中国社会的老龄化进程已经超过了发达国家。从1950年到2015年，发达国家六十岁以上人口的占比增加了一倍，达到24%。而根据经济学家马格努斯（George Magnus）的推算，中国达到同样的老龄人口占比却只需要20年时间。目前，中国六十岁以上老年人口的占比为19.8%。而不容忽略的是，中国还只是一个新兴经济体：去年的人均收入还只有22000美元。

中国政府也深知人口过快老龄化所带来的威胁，过去几年当中也采取了一系列应对措施。2021年，政府开始允许一对夫妇生育三个孩子。同年北京还出台一项新倡议，希望改善孕妇的医疗保健条件。除此之外，很多中国城市也推出了各类补贴政策，以鼓励夫妇生育孩子。"

评论指出，中国政府采取的上述措施，对于该国所面临的严重人口危机而言，只是杯水车薪，完全无法产生预期效果。在中国的许多大中城市，上学和买房的费用已经超过了发达国家，年轻人疲于奔命，养育孩子简直成了不可企及的奢望。评论最后写道：

"这样的人口发展趋势将给中国经济带来严重的后果。今后几年，社保基金将面临越来越大的压力，而养老支出将会呈现爆炸式增长。

在劳动密集型行业，今后几年要么提薪，要么企业干脆远走他乡，移往劳动力成本更为低廉的国家。即便是那些需要不断补充年轻劳动力的普通服务性行业，比如快递或理发行业，也有可能会面临提薪诉求。

有鉴于此，中国将不得不为低迷的经济增长做好准备。有一些专家甚至认为，中国已经无法取代美国成为世界第一大经济体。"

《法兰克福汇报》发表评论称，由于中国从八十年代开始直到2016年，一直在强制执行所谓的"一胎化政策"，以至于很多年以前就有人预言，中国社会将面临"未富先老"的窘境，人口老龄化问题将阻碍中国的发展进程。评论写道：

"子女众多仍被视为家庭通往富裕之路的障碍。而与此同时，老年人口却在稳步增长。赡养老人不仅使私人家庭面临重重困难，也令整个社会保障体制面临着严峻的考验。而对于中国党和国家最高领导人习近平来说，人口问题同其他所有问题一样，都只有一个解决方案：那就是下达命令，改变现状。尽管这样的施政方法在其中政治领域也从未奏效过，但由于习近平本人对这样的施政原则坚信不疑，所以，人口危机想必也并不会让他受到震动。毕竟，他和他历届前任所作决策的后果，会由他的继任承担。"

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