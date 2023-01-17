德语媒体："未富先老"的中国

本周二，中国官方公布统计，2022年中国死亡率首次高于出生率，总人口下降了85万。专家们普遍认为，六十年来中国首次出现人口负增长趋势将对中国的未来发展构成严峻挑战。
（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，20年前，中国人的平均年龄为31.9岁，而2020年中国人的平均年龄则已是38.8岁，超过了美国人口的平均年龄38岁。这篇题为《应对人口危机，中国做得远远不够》的评论写道：
"中国社会的老龄化进程已经超过了发达国家。从1950年到2015年，发达国家六十岁以上人口的占比增加了一倍，达到24%。而根据经济学家马格努斯（George Magnus）的推算，中国达到同样的老龄人口占比却只需要20年时间。目前，中国六十岁以上老年人口的占比为19.8%。而不容忽略的是，中国还只是一个新兴经济体：去年的人均收入还只有22000美元。
中国政府也深知人口过快老龄化所带来的威胁，过去几年当中也采取了一系列应对措施。2021年，政府开始允许一对夫妇生育三个孩子。同年北京还出台一项新倡议，希望改善孕妇的医疗保健条件。除此之外，很多中国城市也推出了各类补贴政策，以鼓励夫妇生育孩子。"
评论指出，中国政府采取的上述措施，对于该国所面临的严重人口危机而言，只是杯水车薪，完全无法产生预期效果。在中国的许多大中城市，上学和买房的费用已经超过了发达国家，年轻人疲于奔命，养育孩子简直成了不可企及的奢望。评论最后写道：
"这样的人口发展趋势将给中国经济带来严重的后果。今后几年，社保基金将面临越来越大的压力，而养老支出将会呈现爆炸式增长。
在劳动密集型行业，今后几年要么提薪，要么企业干脆远走他乡，移往劳动力成本更为低廉的国家。即便是那些需要不断补充年轻劳动力的普通服务性行业，比如快递或理发行业，也有可能会面临提薪诉求。
有鉴于此，中国将不得不为低迷的经济增长做好准备。有一些专家甚至认为，中国已经无法取代美国成为世界第一大经济体。"
《法兰克福汇报》发表评论称，由于中国从八十年代开始直到2016年，一直在强制执行所谓的"一胎化政策"，以至于很多年以前就有人预言，中国社会将面临"未富先老"的窘境，人口老龄化问题将阻碍中国的发展进程。评论写道：
"子女众多仍被视为家庭通往富裕之路的障碍。而与此同时，老年人口却在稳步增长。赡养老人不仅使私人家庭面临重重困难，也令整个社会保障体制面临着严峻的考验。而对于中国党和国家最高领导人习近平来说，人口问题同其他所有问题一样，都只有一个解决方案：那就是下达命令，改变现状。尽管这样的施政方法在其中政治领域也从未奏效过，但由于习近平本人对这样的施政原则坚信不疑，所以，人口危机想必也并不会让他受到震动。毕竟，他和他历届前任所作决策的后果，会由他的继任承担。"
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