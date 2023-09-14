 德语媒体：朝俄峰会背后的中国影子 | 媒体看中国 | DW | 14.09.2023

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德语媒体：朝俄峰会背后的中国影子

俄乌战争陷入胶着被动，俄罗斯总统普京奔赴远东会晤来访的朝鲜领导人金正恩。朝俄"兄弟友谊"迅速升温之际，德语媒体也很关心北京对这一事态发展的反应和影响。

Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Staatschef Kim treffen sich in der Amur-Region

（德国之声中文网）在回应有关俄朝领导人会晤的提问时，中国外交部发言人表示，"朝鲜领导人对俄罗斯的访问，是朝俄之间的安排，涉及的是朝俄关系。关于中朝关系，中朝是山水相连的友好邻邦。"《商报》发表评论称，中国外交部的表态，表面上热情洋溢，实则是典型的"滔滔不绝式的沉默"。这篇题为《俄朝重温旧梦 北京不动声色》的评论写道：

"北京努力保持审慎和克制，并满怀狐疑地注视着俄朝两个邻国重温昨日友谊。斯大林主义统治下的朝鲜赤贫如洗，中国是朝鲜最大的贸易伙伴和事实上的保护国，北京当然不希望自己对平壤的影响力被削弱。

《商报》：一贫如洗的朝鲜在经济上高度依赖中国。图为中朝边境朝鲜一侧。

《商报》：一贫如洗的朝鲜在经济上高度依赖中国。图为中朝边境朝鲜一侧。



普京主动向朝鲜示好，而金正恩也欣然接受，这在中国首都应该没有人会对此感到意外。早在平壤政权创始人金日成时代，朝鲜就不是一个可靠的盟友，而总是在中国和俄罗斯之间来回徘徊，以便两头捞取实惠。

现在也仍然可以看到这种情形，朝鲜当权者认为遇到了千载难逢的机会：一旦普京同金正恩就武器交易达成共识，俄罗斯向朝鲜的卫星及导弹计划提供高科技部件，以换取来自朝鲜的苏制弹药，那么这将严重违反联合国针对朝鲜的制裁决议，而当初中国和俄罗斯都曾在安理会对上述决议表示过支持。如果俄朝打破这一禁忌，中国将不得不进行公开谴责。毕竟中国希望在俄乌战争中保持中立姿态，并对美国及其盟友军援乌克兰的行为做出令人信服的批评。"

评论指出，北京的处境相当矛盾。因为在打破以西方为主导的世界秩序方面，俄罗斯是中国志同道合的盟友，而朝鲜的军火如果能够帮助俄罗斯在乌克兰挽回败局，对北京也并非不是一件好事。

"作为获得武器的回报，如果普京能向朝鲜提供能源、高科技以及食物，将有助于朝鲜的稳定。而这也符合中国的利益，因为中国最担心的就是平壤政权的土崩瓦解。但与此同时，北京也想极力阻止金正恩的核武野心。当前的事态发展，令北京不得不高度警惕。"

“北京不希望平壤政权土崩瓦解，但也想极力阻止平壤的核武计划。”图为朝鲜在进行导弹试验。

“北京不希望平壤政权土崩瓦解，但也想极力阻止平壤的核武计划。”图为朝鲜在进行导弹试验。

柏林出版的《日报》评论到：

"俄朝轴心能否发展到什么程度，最终还是要由北京来决定。金正恩政权完全依赖于北京，而克里姆林宫更不愿意得罪他的中国大哥。

对于西方而言，东方正在形成的基于压迫、酷刑和杀戮等共同点的同盟极有危险性。这些政权的危险性在于，虽然他们在天天鼓吹稳定，但却具有极大的不确定性。俄罗斯每天都在按自己制定的规则行事，也只关心自己的权势和利益。西方在同中国打交道时，也应意识到这一点。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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