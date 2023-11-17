德语媒体：有瑕疵的成功峰会

（德国之声中文网）《编辑部网络》发表评论称，拜习会虽然没有创造出奇迹，但峰会达成的共识还是远远大于其象征意义。这篇题为《略有瑕疵的成功峰会》的评论写道：

"即便是拜登再度将习近平称为'独裁者'，都未能冲淡中国努力营造的友好氛围。以往美国总统每次对习近平使用犀利措辞，中国官媒都会大作文章。而这一次，'独裁者'事件却被优雅地蒙上了沉默的外衣。绝不允许任何事情影响到当前的正能量。

毫无疑问，北京会不遗余力地向本国民众推销旧金山峰会的巨大成功。毕竟，经过缜密筹备，现年七十岁的习近平不远万里前来赴会，自然是对峰会寄予了很高的期望。如果这位党和国家最高领导人无功而返，岂不会是一件非常没面子的事情。

不过，客观地讲，本次峰会达成的具体协议也确实超越了峰会本身的象征意义。尤其是中美重新恢复两军沟通渠道的决定，对国际社会来说，绝对是一个好消息。因为只有保持沟通渠道的畅通，才能避免险情扩大和冲突升级。"

评论指出，拜习会确实没有创造出奇迹：中方一如既往，依旧不愿意为结束俄乌冲突和以哈冲突付出更多努力，这一点尤其令欧洲人感到沮丧。

"但是尽管如此，本次峰会还是带来了一个可能被世人所忽略的积极后果：中国社媒上的大量贴文显示，中国政府终于又开始同美国开展建设性对话，令许多中国人终于松了一口气。而这种由衷喜悦的背后，是三年清零政策造成国际孤立之后，中国人重新同世界接轨，尤其是对恢复同西方接触的渴望。"

《法兰克福汇报》以《对手间的峰会》为题，就刚刚结束的拜习会发表了评论：

"在国际政治舞台上，对话本身有时并不能起到作用，这一点，西方在俄罗斯问题上已有过痛苦的教训。但在避免或化解误会方面，对话却多少会提供一些帮助。有鉴于此，加州拜习会虽然成果有限，但双方同意恢复军事联络以及习拜二人保持电话沟通的约定，却无疑是个好的收获。在南中国海以及台湾海峡，中美两国间的争执接连不断，因此开展直接对话，也许会起到缓解局势的作用。今年年初，气球事件发生后，中国竟拒绝让两国国防部开展电话交流，这表明了中国风险意识和专业精神的缺失。

拜登此次再次提及的中美两国间的'竞争'，却绝不是通过电话交流就可以化解的。随着中国的崛起，美中两国已经成了典型意义上的战略对手，涉及政治、经济和军事各个层面。本次峰会上，习近平似乎并不隐瞒，在必要情况下，他不惜以军事手段解决台湾问题的决心。很遗憾，习的此番表态是必须认真对待的。而对于美国是否会进行军事干预，拜登此次则没有做出明确表态。一旦中美在台海发生冲突，其可能造成的全球性后果，绝不是乌克兰和加沙冲突所能相比的。"

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