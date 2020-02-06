德语媒体：有时只需一个导火索就全盘皆崩

（德国之声中文网）据欧洲旅游协会估计，中国游客在欧洲的酒店住宿现已减少三分之二。《时代周报》写道："以旅游业为重的国家，其经济将首先受到新冠疫情影响。但受冲击的还不止它们。新冠病毒已经威胁到全球经济。这一点人们已经从股市上看到......投资者虽然爱夸大其词，但对未来很有预见能力。他们现在的预期是，这个病毒会传染，会传染给世界经济。"

文章说，中国和世界其他地方有千丝万缕的联系，去年全球13.5%的原油，几乎一半的粗钢都销往到中国，全球近三分之一的手机和超过三分之一的汽车是中国人买下的。其他国家和中国的联系越多，一旦病毒让中国经济较长时间瘫痪，对他们的影响就越大。

文章分析道，新冠疫情对世界经济的影响包括三个方面。一是直接影响。"健身房、餐馆、甚至部分工厂关闭，中国的内部经济几乎暂时陷入停顿。外国企业马上受到影响。他们在中国的销售额减少，中国游客取消出行。他们自己在中国的生产停工。"

作者认为，这样的影响随着疫情出现拐点将很快好转，但是，如果疫情时间更长，增长较长时间下跌，将对那些和中国联系紧密的国家造成间接影响。"这是因为，企业将减少在中国的投资。而这将影响那些生产资本货物的国家，比如德国。"

文章认为，第三种影响也许最不可能出现，但也最危险，那就是恐慌。"如果疫情在中国，甚至在世界快速发展，投资者就将失去信心，全球股市将猛跌，甚至变成一场金融危机。而许多经济学家本来就认为世界经济已经摇摇欲坠......在一些观察家看来，房地产市场繁荣已经到了一个危险的规模，负债也是如此。有时只需要一个导火索就能全盘皆崩。"

《商报》指出，新冠危机持续越长，就越能看出中国的医疗体系和国家机构是多么不堪负荷和不能胜任。

"不仅一开始隐瞒有关病原体的早期报告，甚至惩罚报告人，现在还爆出更多问题。世卫组织之前还褒奖中国的危机管理，现在也提出批评。据金融时报报道，世卫组织危机委员会成员麦肯齐（John MacKenzie）批评中国隐瞒真实数据。"

文章说，网上的视频显示，武汉的医院人满为患，候诊室里，病人旁边就是装在裹尸袋里的死者。

"对这些问题有一定限度的公开性。就连党的喉舌人民日报也报道了许多需要帮助的情况以及设备的缺乏。讲述的方式是，很多事情出了问题，但现在中央政府来了，提供了帮助。许多显示一切进展顺利的正面的消息得到广泛传播。"

文章说，中宣部将向武汉派出300个记者报道疫情。但网民却指出，他们越来越直接地操纵公众舆论。