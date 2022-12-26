德语媒体：有态度就会有代价

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"时代转折是持久的使命"为题，刊发评论指出，尽管这些年来中国以及俄罗斯一直在挑战西方民主，但是只要西方国家坚持自己的价值观和基本原则，西方民主制度就能够保持坚挺。

"中国政府在防疫政策上突然急转，这相当于承认了巨大失败。习近平的领袖光辉形象已经受损，同样受损的还有中共政权的总体合法性。他们曾经宣称，中国严苛的防疫隔离策略远远胜过西方。现在看来这不过是笨拙的宣传伎俩。许多中国人不再对中共领导人买账，他们开始反抗，走上了街头。他们受够了欺凌和哄骗。"

"常常有人为西方民主唱响挽歌。确实，西方国家对内必须要抗击各种派别的极端分子以及蔑视民主者。西方国家的机构和进程也备受质疑，只要看一眼美国便知。对外，民主国家也受到了威权对手的挑战。"

"但是，西方民主的效率和吸引力并没有像那些预演西方衰落的人士或者认同独裁者人士所说的那般差。如果西方国家能坚守自己的价值观和基本原则、令人信服地为之坚定奋斗，那么民主制度就能够取得对专制的胜利。围绕细枝末节的争执则必须停止。顺便提一句：曾经有人预期中国很快就会在经济上超过美国。这种期望暂时已经不会成为现实。"

德国政府的新对华战略预计明年春天出炉

《奥格斯堡汇报》以"德国今后如何和中国打交道"为题，刊文点评了德国政府酝酿中的新对华战略。作者认为，其实德国政界只要认真对待自己反复说过的话就已然足够。

"没有中国，我们这个时代的诸多问题都无法解决。避免中国因为权力饥渴或者称霸诉求而让世界陷入新的危机，这就是德国的最大利益。至于公开批判中国的过失、同时又依靠美国能靠威慑阻止中国向台湾挺进，这样的策略则不太可能成功。"

"德国政府将中国视作合作伙伴、体制竞赛对手、经济竞争者。现在许多德国经济界人士也如此看待中国。新对华战略也应当从这三个方面来衡量。由于狭隘专横的防疫策略，中国目前正深陷疫情大爆发之中。在这种情况下，我们应当为伙伴提供帮助。但是作为伙伴，中国也必须愿意接受帮助，比如批准被证明更有效的西方疫苗。"

"如果疫情允许，德国政界、学界、文化界也应该努力重启和中国的交流。中国政府被指控对维吾尔人犯下了极其严重的侵犯人权罪行；香港的民主运动也遭到了强力打压；俄罗斯总统普京则依然可以安然享有中国对粗暴入侵乌克兰的默许。这里只列出了一部分的现实问题。但是，除了频繁直接对话，没有其他手段能够谈论这些话题。"

"然而，我们是否还能和这样的国家做生意？红线并不是那么容易划定的。正如之前所说：没有中国，许多事情都行不通。但是在每一起具体案例中多问几个问题，则大有裨益。比如：德国的目标是什么？德国的目标何时实现？一个项目应该为实现这些目标做出怎样的贡献？若有必要，这个项目又应当如何终止？更多时候，答案可能是负面的。持有立场就要付出代价，但是听之任之则会让德国丧失影响力。"

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