 德语媒体：有人骨太硬 有人骨太软 | 媒体看中国 | DW | 18.10.2019

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德语媒体：有人骨太硬 有人骨太软

周五的德语报刊评论版，继续关注香港的局势。《南德意志报》批评了NBA巨星詹姆斯在香港争议中的立场，认为他是出于金钱利益而屈从于中国压力。《新苏黎世报》则抨击了香港示威者中的勇武派，指责他们的极端做法损害了这场示威运动的整体形象。

Hongkong Proteste in Tsuen Wan (AFP/P. Wong)

示威者也使用燃烧弹等自制武器反击警方

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》驻华记者以"示威者让香港的未来受到威胁"为题，刊发评论指出，勇武派示威者的极端倾向，正让这场示威运动偏离目标。

DW.COM

香港的抗议浪潮不见平息，大陆方面再做决定，不准向香港出口跟示威游行有关的物品。 (17.10.2019)

《禁蒙面法》上路之后，连日引发多区冲突。在和平示威的另一面，却是越来越严重的「私了」行为，以及更激进的抗争手法。影片中，被「私了」的人被轮流殴打至血流披面。 (07.10.2019)

NBA总裁肖华周四披露，中国政府要求他开除发表了支持香港示威者言论的莫雷，但他断然拒绝。中国外交部则对肖华的说法予以断然否认。 (18.10.2019)

NBA火箭队总经理莫雷支持香港、激怒中共，湖人队球星詹姆斯谴责他“不考虑别人”。时评人长平认为，跟小粉红不能领会党国意图遭遇挫折一样，詹姆斯的动作也太大了一点。 (16.10.2019)

"对于局势激化，香港特首林郑月娥当然有责任。她明明知道周末的冲突会非常激烈，却选在在一个星期五宣布了一部全无必要的禁止蒙面法规，火上浇油。林郑月娥已经彻底失去了民众的信任，民调显示，70%的香港人认为她应该辞职。她也想辞职，但是北京不让她走。中国掌权者不想给外界造成向街头示威让步的印象。然而，只要林郑月娥依然在台上，就不会有通过谈判平息局势的机会。示威者坚决拒绝与林郑月娥进行对话。"

"可是，越来越激烈的暴力，也让示威者的形象越来越糟。他们不断重复'五大诉求、缺一不可'。可是，搞政治就意味着各方都必须要有妥协的意愿，而且，示威者的某些诉求本身就是错误的。比如，他们要求不追究、不检控被捕人士，这样的诉求是自相矛盾的。示威者抗议北京日益增强的对香港影响力，抗议似乎正在慢慢消失的法治。但是，当他们要求不追究违法犯罪嫌疑人的刑事责任时，就也在试图架空法治。这些事情，只有香港的法院才有资格去定夺。"

"如今，只要去问问驻香港的外交官、商人：北京到底是否正在埋葬'一国两制'？得到的回答都是'不，除去少许例外，一国两制并未被埋葬'。香港的司法仍被认为是独立的，言论自由、新闻自由依然有效，过去几个月的局势已经明显证实了这点。经常从中国内地去香港的人，都十分珍视香港的自由。尽管有着种种悲观言论，这个金融中心城市并没有开始成为一座无足轻重的普通中国大城市。香港2047年前获保障的特殊地位，示威者不应让它受威胁。示威者应当更加温和地寻求与特区政府对话，即便特首依然是林郑月娥。"

Basketball NBA in China (AFP/H. Retamal)

10月10日，勒布朗在上海的比赛前热身

慕尼黑出版的《南德意志报》以"立场也有代价"为题，刊发评论点评了NBA球星詹姆斯(LeBron James)批评火箭队经理莫雷涉港言论，遭致西方球迷不满的事件。

"詹姆斯的表态在中国很讨喜欢，在香港却不然。许多香港球迷焚烧詹姆斯的球衣。而在他的家乡美国，詹姆斯也遭到口诛笔伐。在美国，詹姆斯一直被认为是热心政治的运动员。他反对种族主义，反对总统特朗普，但是这些立场并没有让詹姆斯付出太多代价，顶多是不讨保守派阵营的喜欢，但是肯定不会得罪具有较强消费能力的阶层，不会得罪年轻的城市居民。"

"因此，现在对詹姆斯的指责是：他一定是出于经济利益的考虑而屈从于中国的压力。詹姆斯的最大金主是NBA以及体育用品厂商耐克，他们在美国之外的最重要市场就是中国。而且，美国本土市场的营业额增长陷于停滞，而在亚洲市场的业绩则依然在令人惊叹地上涨。"

"尽管面临着经济风险，NBA总裁萧华(Adam Silver)依然在这场与中国的冲突中捍卫火箭队经理莫雷的言论自由权利。现在，认为言论自由只是相对的，偏偏是NBA巨星詹姆斯。这让不少人都不高兴。金州勇士队的澳大利亚中锋博古特(Andrew Bogut)就在推特上说：'每个人都有自己的立场，除非这会让他损失大量美元。'"

"立场并不是免费的，必要时，必须要为之付出一些代价。这正是给詹姆斯的教训。在围绕中国、香港、NBA的这场冲突中，詹姆斯已经引火烧身。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 04:55

走過四個月：沒有回頭路的香港示威？

外部链接

NZZ: Die Demonstranten setzen Hongkongs Zukunft aufs Spiel

新苏黎世报

SZ: Haltung kostet etwas

南德意志报

相关音频视频

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