德语媒体：有了自信 欧洲就不用选边站

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"中国不愿提及气候保护"为题，刊发评论指出，在中国崛起的道路上，气候保护并非习近平最为关心的议题。

文章注意到，本周联合国发布了振聋发聩的气候报告，而在中国，许多人依然在强调，中国的人均碳排放依然比美国低40%。

"在专制的中国，气候保护其实是一个权力政治议题。不论是打击腐败，而是打压私营经济，习近平都展现出了既能煽动革命、又愿意承担风险的形象。假如在煤炭等能源行业急刹车，习近平的这种形象就不再稳固。北京一旦提升气候保护目标，就有可能被中国民众解读为屈从于死对头美国的压力。在中国当局的宣传口径中，美国想要阻止中国崛起为世界顶尖大国。"

"造成了数百人丧生的河南洪灾向中国民众揭示了越发频繁的极端气候威胁，中国本应该在联合国发布报告后，迅速着手关停煤电厂。尽管中国的新能源发电、核电增长速度领先于所有其他国家，但是中国共产党人也知道，'存在决定意识'也适用于气候保护意识。中共认为，在极端情况下，中国民众并不会因为气候问题上街抗议，但是为了就业岗位问题却有可能会上街。"

"就在不久前的中共百年庆典上，习近平强调要实现'中华民族伟大复兴'，并认定这是'不可阻挡的'。在中国占领全世界的计划中，气候问题并没有一席之地。"

《南德意志报》以"自闭损害繁荣"为题，刊发评论指出，在新冠疫情期间，许多西方国家都在酝酿将产业链搬回本国、减小对外贸的依赖，而事实上，真正让德国等国走出危机的，正是进出口贸易以及立足全球化产业链的经济体系。

"让我们将视野拓展到史诗般的美中争霸，这也将威胁到德国的出口贸易。拜登总统上任以来，美中两国依然在为争夺政治、经济、科技主导权而全面较量。两国都将欧洲视为贯彻自身利益的工具，因此，欧洲企业依然面临站队的问题：和美国做生意还是和中国做生意？"

"针对这个问题，答案应该是：更加自信。欧洲作为一个重要经济体，有足够的实力避免被推推搡搡。欧洲如果想要把这个信息传递给那两个自以为是的巨人，就需要同时做好两件事：一方面，企业以及政府都要大规模投资，而不是在不该节省的地方省钱，从而避免欧洲在科技上落后于人；另一方面，在默克尔退休后，德国必须再找到一位具有国际视野的总理。"

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