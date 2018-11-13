德语媒体：最有效的压力

(德国之声中文网)奥地利《维也纳报》的评论以"只有金钱才能换来尊重？"为题，关注了近日沸沸扬扬的"杜嘉班纳辱华"事件。

"做广告的第一原则就是：不要惹恼客户。毕竟目的就是让客户有所付出，最好付出的是钱，而不是怒火。人们可能认为，时尚品牌杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)的专业团队懂得这个道理，但是，杜嘉班纳却陷入了一场名副其实的公关灾难。在上海一场大型时装秀前夕，一则包含'特殊幽默'的视频在网上发布，其中，一个笨拙的华人女性身着长袍、戴着耀眼的项链，坐在意大利菜肴前，手持筷子却不知如何下手。视频还配有对这名笨拙女性提出傲慢建议的旁白。"

"这起事件表明，中国互联网的审查机制并没有阻止此类哗众取宠者得到应有的回击。杜嘉班纳遭到了严厉而苦涩的抨击。中国人并不觉得这样的视频有趣，而是觉得其充满偏见，甚至有种族主义倾向。此外，该品牌设计师嘉班纳(Stefano Gabbana)在一份网络聊天中对中国出口成脏。不过，该聊天记录的真实性还存在争议。

"时装秀后来被取消了。中国是一个巨大的时装市场，奢侈品牌的1/3销量都来自中国客户。这意味着巨大的经济压力。在当今这个时代，经济压力也许是唯一能让人及时意识到自己言行轻佻的力量。"

《新苏黎世报》刊登了一篇由德国马歇尔基金会的政治学家施佩克(Ulrich Speck)撰写的客席专栏评论。文章以"特朗普是暂时的，大国竞争却会持续"为题，认为美国政界近年来已经实现了战略转变："近期，与特朗普政府的关键人物交谈就能得知，美国外交确实有了新的路线。小布什的'反恐战争'已经被'大国竞争'所取代。美国的主要竞争对手就是崛起的中国以及衰弱中的俄罗斯。"

作者认为，美国如今已经将大国竞争视作了今后多年的主要外交挑战。在这一过程中，美国盟友的价值，将体现在能在这场竞赛中为美国作出多大贡献。在美国与俄国的较量中，波兰、德国将扮演关键的地缘政治角色，"在亚洲，华盛顿已经发出了明确的讯号，不会将舞台拱手让给北京，而会参加与中国的竞赛。这将会增强日本、澳大利亚、印度等对中国持批评大国的地区大国的地位。

"全世界目前正充满狐疑地关注着混乱、自私的特朗普闹剧，而在幕后，美国外交政策的新路线则已经获得了跨党派的共识。特朗普只是一个暂时的现象。而大国之间的竞赛，则将会是长期存在的国际政治新格局。"

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