 德语媒体：更多住宅，更少自由 | 媒体看中国 | DW | 02.07.2022

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德语媒体：更多住宅，更少自由

《法兰克福汇报》和《日报》都对习近平在香港回归25周年庆典上的讲话进行了分析，指出北京希望通过“大湾区”规划，以及敦促特区政府改善住房条件等，来换取民众接受自由空间的缩减。

Xi Jinping in Hong Kong

（德国之声中文网）虽然距离1997年已经过去了25年，但是主权上的归属似乎并不能让香港民众自然而然地在认同上与北京日益接近。《法兰克福汇报》（FAZ）分析指出，中国国家主席习近平有意为香港民众提供一份新的社会契约，那就是以自由的代价来换取更多的住宅。

这篇题为《更多的住宅，更少的自由》（Mehr Wohnungen, weniger Freiheit）的文章开篇写道：“十多年来，中国领导层一直为一个问题而感到困扰，那就是香港年轻人不希望和中国大陆扯上半点关系。这也是习近平在周五的香港回归25周年庆祝活动上强调要培养香港人‘民族自豪感’的原因。”

习近平在讲话中提到了对香港新一届特区政府的希望，比如“切实排解民生忧难”，包括住房问题；他还提到了要“特别关心关爱青年人”，帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难。——文章分析指出，这些听起来都像是习近平向香港年轻一代和社会精英阶层提供的一份全新社会契约。

Hong Kong | 25. Jahrestag der Übergabe an China

该报驻京记者Friederike Böge认为，习近平这次亲自到香港参加主权回归25周年庆祝活动和新特区政府就职仪式，也是为了庆祝自己的政治胜利——因为香港的抗议运动时代看起来彻底被终结了。“自从2019年反送中抗议活动使得这座城市陷入瘫痪，并且在经济上遭到削弱和部分破坏之后，这是这位中国国家主席首次就香港局势进行如此详细的表态。”

虽然在周五的就职仪式上，新任香港特首李家超没有就未来施政计划做具体的介绍，但是他也强调，将会致力于维护香港作为国际大都会的地位。“不过要做到这一点，首先必须得取消香港在疫情背景下实行的严格出入境管控——但李家超对此并未透露任何信息。”

文章接着分析道：“中国领导层寄希望于，未来香港人在生活条件得到改善之后，或许会放弃对于自由和民主普选的要求。因此习近平才会呼吁特区政府为民众提供价格合理的住宅。其实这方面的努力存在已久，但是到目前为止，这些努力都因为房地产大亨的阻力而失败，因为他们可以从住宅紧缺而抬高的房价中获取暴利。”

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香港主权移交25周年 官方热民间冷成对比

作者认为，从习近平周五讲话中敦促特区政府“要转变治理理念，把握好政府和市场的关系，把有为政府同高效市场更好结合起来”可以看出，中央在这方面正在失去耐心。

柏林出版的《日报》（taz）也关注了香港目前所面临的困境。该报发表题为《五星红旗之下的欢呼》（Jubel unter China-Flaggen）的文章指出，在经济上，香港正深陷认同危机。“自从疫情爆发以来，这座昔日的亚洲国际都会却因为严格的出入境限制而越来越与世隔绝，很多企业已经将原本设在香港的分支机构迁到了新加坡。”

文章指出，虽然政府提出的所谓“大湾区”规划听起来似乎具有一定的吸引力，但是严格的防疫措施使得这一计划的实施陷入停滞。

“不仅目前香港和内地之间每天的过境人数限制在3000人之内，连中国大陆各地之间的人员流动也因为时常出现的封城而困难重重。所谓大湾区的融合始终看不到任何进展，反而香港还在继续处于自我隔离之中。”
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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  • Bambuswasserleitung in Hong Kong, 1843 - Bamboo Aquaeduct in Hong Kong, 1843 -

    香港的变迁

    1843年的香港黄泥涌谷地

    这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

  • Hongkong 1860 Hafen

    香港的变迁

    1860年的香港

    第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

  • Hongkong 1880

    香港的变迁

    1880年左右的香港人

    这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

  • Hongkong 1910

    香港的变迁

    1910年左右的香港

    这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

  • Hongkong 1910

    香港的变迁

    1910年左右的香港皇后大道

    皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

  • 1940Hongkong

    香港的变迁

    1940年的香港金融区

    这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

  • Rückgabe Hongkongs an China vertraglich geregelt

    香港的变迁

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    1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

  • Hong Kong Rückgabezeremonie

    香港的变迁

    1997年香港政权交接仪式

    1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

  • Hong Kong Rückgabezeremonie

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  • Hongkong | Pro-Democracy Proteste am Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China

    香港的变迁

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