德语媒体：更多住宅，更少自由

（德国之声中文网）虽然距离1997年已经过去了25年，但是主权上的归属似乎并不能让香港民众自然而然地在认同上与北京日益接近。《法兰克福汇报》（FAZ）分析指出，中国国家主席习近平有意为香港民众提供一份新的社会契约，那就是以自由的代价来换取更多的住宅。

这篇题为《更多的住宅，更少的自由》（Mehr Wohnungen, weniger Freiheit）的文章开篇写道：“十多年来，中国领导层一直为一个问题而感到困扰，那就是香港年轻人不希望和中国大陆扯上半点关系。这也是习近平在周五的香港回归25周年庆祝活动上强调要培养香港人‘民族自豪感’的原因。”

习近平在讲话中提到了对香港新一届特区政府的希望，比如“切实排解民生忧难”，包括住房问题；他还提到了要“特别关心关爱青年人”，帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难。——文章分析指出，这些听起来都像是习近平向香港年轻一代和社会精英阶层提供的一份全新社会契约。

该报驻京记者Friederike Böge认为，习近平这次亲自到香港参加主权回归25周年庆祝活动和新特区政府就职仪式，也是为了庆祝自己的政治胜利——因为香港的抗议运动时代看起来彻底被终结了。“自从2019年反送中抗议活动使得这座城市陷入瘫痪，并且在经济上遭到削弱和部分破坏之后，这是这位中国国家主席首次就香港局势进行如此详细的表态。”

虽然在周五的就职仪式上，新任香港特首李家超没有就未来施政计划做具体的介绍，但是他也强调，将会致力于维护香港作为国际大都会的地位。“不过要做到这一点，首先必须得取消香港在疫情背景下实行的严格出入境管控——但李家超对此并未透露任何信息。”

文章接着分析道：“中国领导层寄希望于，未来香港人在生活条件得到改善之后，或许会放弃对于自由和民主普选的要求。因此习近平才会呼吁特区政府为民众提供价格合理的住宅。其实这方面的努力存在已久，但是到目前为止，这些努力都因为房地产大亨的阻力而失败，因为他们可以从住宅紧缺而抬高的房价中获取暴利。”

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作者认为，从习近平周五讲话中敦促特区政府“要转变治理理念，把握好政府和市场的关系，把有为政府同高效市场更好结合起来”可以看出，中央在这方面正在失去耐心。

柏林出版的《日报》（taz）也关注了香港目前所面临的困境。该报发表题为《五星红旗之下的欢呼》（Jubel unter China-Flaggen）的文章指出，在经济上，香港正深陷认同危机。“自从疫情爆发以来，这座昔日的亚洲国际都会却因为严格的出入境限制而越来越与世隔绝，很多企业已经将原本设在香港的分支机构迁到了新加坡。”

文章指出，虽然政府提出的所谓“大湾区”规划听起来似乎具有一定的吸引力，但是严格的防疫措施使得这一计划的实施陷入停滞。

“不仅目前香港和内地之间每天的过境人数限制在3000人之内，连中国大陆各地之间的人员流动也因为时常出现的封城而困难重重。所谓大湾区的融合始终看不到任何进展，反而香港还在继续处于自我隔离之中。”



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