德语媒体：暴风雨即将来临？

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，周末戴维营举行的美日韩三方峰会，对拜登而言，可谓一箭三雕：这一外交成就或许能为明年的选战提前拿分，美国在东亚的两个重要盟友-日本和韩国终于搁置了历史争端，而周五的联合声明，也使美国在中美冲突中的地位变得更加有利。这篇题为《谁也离不开谁》的评论中写道：

"但是拜登也不应过度乐观，毕竟两个亚洲盟友之间的关系非常复杂。日本在韩国的殖民历史，并没有得到真正的清算，日韩之间的领土争议也还没有得到解决。而中国又是上述两国的近邻和重要的贸易伙伴，日韩两国多少都需顾及中国的立场。尹锡悦出任韩国总统之后，同韩国打交道似乎变得更为简单了。因为尹锡悦的关注点似乎只有市场经济以及对朝鲜的强硬立场。在日本殖民历史追责问题引发的争议上，尹锡悦做了一些让步，成功促成了日韩关系的改善。但双方并未达成一劳永逸的解决方案，而尹锡悦的任期却只到2027年。如果四年之后，对日本持批评立场的反对派政治家当选总统，日韩关系就极有可能出现反复。届时美国如何维持美日韩三方联盟就很值得关注了。"

评论指出，美国应鼓励日韩两国本着"不忘历史，但搁置争议"的原则，努力维系美日韩三方的盟友关系，而同北京的关系，也不应被忽视。

"中日两国间的政治关系目前极为糟糕。长期以来，双方就钓鱼岛（日方称尖阁群岛）的主权一直争执不休。中方还指责侵华日军当年犯下了种种战争罪行。也是因为中国的原因，日本目前正在明显扩充军备。与此同时，日本还对美国的一些倡议做出响应，开始对可用于军事现代化目的的对华芯片出口实施管制，并在努力减少商贸领域的对华依赖。

但中日两国的经济有着千丝万缕的联系，完全脱钩断无可能。而韩国也同样离不开中国这一商贸伙伴。除此之外，如果中日韩三国吵得不可开交，对东亚地区也只有坏处，没有好处。相反，如果中日韩三国能够保持良好沟通，避免冲突升级，对美国也是一件好事。

拜登正在努力同日韩两国建立亲密的盟友关系，但在此过程中，也不应忘记中国的存在。"

柏林出版的《日报》，美日韩三国能够结成盟友，北京"功不可没"。

"中国坚信美国在极力阻止中国的崛起，并因此对华盛顿充满猜忌，北京的这一立场是完全可以理解的。但同样也可以理解的是，美国并不愿意因为中国的强势做派，就将自己的势力范围拱手相让。而中国的邻国，也都对中国的霸凌和威胁大为不满。正是在这一大背景下，这些国家都希望得到华盛顿的安全保障，而这又引起了北京的愤怒。各方的相互作用下，争执不断升级，以至于谁是当前危险局势的始作俑者，已经显得不重要了。

在远东地区，一直缺乏集体安全机制，原因是许多国家都同邻国存在悬而未决的领土争议。而该地区各国同中美两国打交道的经历也差强人意，因为无论是北京或华盛顿，都是只有在获得霸主地位的前提下，才肯加入某种安全机制。种种迹象显示，暴风雨就要来了。"

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