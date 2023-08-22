 德语媒体：暴风雨即将来临？ | 媒体看中国 | DW | 22.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：暴风雨即将来临？

上周五在戴维营举行的美日韩首脑会晤，普遍被视为美国"印太战略"的一个重大突破。但在北京看来，这是美国在打造"亚太小北约"，激化地区局势的又一个步骤。

Symbolbild Beziehungen USA China Fahne Flagge

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，周末戴维营举行的美日韩三方峰会，对拜登而言，可谓一箭三雕：这一外交成就或许能为明年的选战提前拿分，美国在东亚的两个重要盟友-日本和韩国终于搁置了历史争端，而周五的联合声明，也使美国在中美冲突中的地位变得更加有利。这篇题为《谁也离不开谁》的评论中写道：

"但是拜登也不应过度乐观，毕竟两个亚洲盟友之间的关系非常复杂。日本在韩国的殖民历史，并没有得到真正的清算，日韩之间的领土争议也还没有得到解决。而中国又是上述两国的近邻和重要的贸易伙伴，日韩两国多少都需顾及中国的立场。尹锡悦出任韩国总统之后，同韩国打交道似乎变得更为简单了。因为尹锡悦的关注点似乎只有市场经济以及对朝鲜的强硬立场。在日本殖民历史追责问题引发的争议上，尹锡悦做了一些让步，成功促成了日韩关系的改善。但双方并未达成一劳永逸的解决方案，而尹锡悦的任期却只到2027年。如果四年之后，对日本持批评立场的反对派政治家当选总统，日韩关系就极有可能出现反复。届时美国如何维持美日韩三方联盟就很值得关注了。"

评论指出，美国应鼓励日韩两国本着"不忘历史，但搁置争议"的原则，努力维系美日韩三方的盟友关系，而同北京的关系，也不应被忽视。

"中日两国间的政治关系目前极为糟糕。长期以来，双方就钓鱼岛（日方称尖阁群岛）的主权一直争执不休。中方还指责侵华日军当年犯下了种种战争罪行。也是因为中国的原因，日本目前正在明显扩充军备。与此同时，日本还对美国的一些倡议做出响应，开始对可用于军事现代化目的的对华芯片出口实施管制，并在努力减少商贸领域的对华依赖。

8月18日，美日韩首脑在戴维营举行峰会。

8月18日，美日韩首脑在戴维营举行峰会。

但中日两国的经济有着千丝万缕的联系，完全脱钩断无可能。而韩国也同样离不开中国这一商贸伙伴。除此之外，如果中日韩三国吵得不可开交，对东亚地区也只有坏处，没有好处。相反，如果中日韩三国能够保持良好沟通，避免冲突升级，对美国也是一件好事。

拜登正在努力同日韩两国建立亲密的盟友关系，但在此过程中，也不应忘记中国的存在。"

柏林出版的《日报》，美日韩三国能够结成盟友，北京"功不可没"。

"中国坚信美国在极力阻止中国的崛起，并因此对华盛顿充满猜忌，北京的这一立场是完全可以理解的。但同样也可以理解的是，美国并不愿意因为中国的强势做派，就将自己的势力范围拱手相让。而中国的邻国，也都对中国的霸凌和威胁大为不满。正是在这一大背景下，这些国家都希望得到华盛顿的安全保障，而这又引起了北京的愤怒。各方的相互作用下，争执不断升级，以至于谁是当前危险局势的始作俑者，已经显得不重要了。

在远东地区，一直缺乏集体安全机制，原因是许多国家都同邻国存在悬而未决的领土争议。而该地区各国同中美两国打交道的经历也差强人意，因为无论是北京或华盛顿，都是只有在获得霸主地位的前提下，才肯加入某种安全机制。种种迹象显示，暴风雨就要来了。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

US President Joe Biden (C), Japanese Prime Minister Fumio Kishida (R), and South Korean President Yoon Suk Yeol speak during a press conference at the Camp David Trilateral Summit at Camp David in Maryland on August 18, 2023. (Photo by Jim WATSON / AFP)

拜登如何编织更大的联盟网络 22.08.2023

拜登上任后一直着力加强与欧洲以及亚太联盟伙伴的关系。法新社的报道指出，虽未明言，但这些都是对中国做出的明确回应。戴维营峰会即是新的重要一步。不过，美日韩的结盟未来也有不确定因素。

US President Joe Biden (R) and China's President Xi Jinping (L) meet on the sidelines of the G20 Summit in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali on November 14, 2022. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

拜登期待“今秋与习近平会面” 19.08.2023

美国总统拜登表示，预计会在今年11月的旧金山APEC峰会上与中国国家主席习近平会晤。这也将是去年11月巴厘岛G20峰会之后，中美两国元首的首次会面。尽管两国关系持续紧张，但是拜登依然对会晤充满信心。

US President Joe Biden (C), Japanese Prime Minister Fumio Kishida (R), and South Korean President Yoon Suk Yeol speak during a press conference at the Camp David Trilateral Summit at Camp David in Maryland on August 18, 2023. (Photo by Kent Nishimura / AFP)

美日韩峰会 拜登：开启三国“新纪元” 19.08.2023

美国总统拜登与韩、日领导人周五在戴维营会晤，同意深化军事与经济合作，并对中国在南中国海的"危险和有进攻性的行为"作出严词谴责。