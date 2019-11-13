德语媒体：暴力的种子

（德国之声中文网）香港局势仍在升级，一些高校目前也成了警方同示威者直接对抗的战场。《法兰克福汇报》发自香港的报道称，仅在11月12日夜间，警方就向香港中文大学校园内发射了数以千计的催泪弹。这篇题为《暴力的种子》的报道描写了当时令人震惊的画面：

"中文大学副校长段崇智（Rocky Tuan ）竭尽全力希望使暴力缓解。傍晚时分，他带着妥协方案来到警方阵地前。他建议冲突双方撤离具有重要战略意义的二号桥一带，并由保安人员负责监督停火状态。但警方透过高音喇叭向他喊话：'不要挑衅警方，不要过来，因为跟随你的那些人是你不能控制的。'段副校长，请您立即离开。现在不是谈判的时候。'这名著名生物工程师刚刚转身后撤，示威者和警方又开始了冲突。他不得不佩戴面具，避免吸入催泪瓦斯。

"冲突场面之激烈，足以说明香港社会的撕裂程度是多么严重，也说明香港多么缺乏令冲突双方都能信赖的机构来填补这一鸿沟。有鉴于此，那些迄今为止令香港为之骄傲的高等院校也成了冲突的战场。作为香港社会融合的象征和支柱，高校也渐渐成了相互猜忌和党团之争的争夺场地而失去往日的光圈。高校管理层正面临着严峻的考验。他们是应当保护学生呢？还是应当同警方合作防止犯罪行为的发生？根据警方最新发布的数据，四千多名被捕者当中有四分之一是学生。"

谁该为暴力升级负责？冲突何时才能平息，这些问题目前都还没有答案。文章接着写道：

"周三警方发布的信息足以说明冲突的严重程度。警方发言人表示，周二警方共发射了1576枚催泪弹，1312枚橡皮子弹。爆发示威浪潮以来的五个月当中，从未有过单日发射这么多弹药的先例。冲突双方都有大量人员受伤。激进派人士也开始采用极为危险的武器。相关报道称，已经发生了数起泼洒酸性液体致人伤残的报道。据称，大学体育器材库里的弓箭也成了有些人的武器。警方发言人称：'大学本来应当是未来社会精英的摇篮，现在却变成了犯罪分子的战场。'

来自大陆的学生离开香港中文大学校区

"尽管如此，政府对民众远离暴力行为的呼吁收效并不明显。周三，大量民运支持者占领了通往中文大学的一条交通要道，以便为校园内被困学生送去衣物、食品和洗漱用品。中文大学管理方也在周三做出了一项惊人决定，他们宣布，本学期立即结束。"

属于左派阵营的《新德意志报》对香港局势多有关注。该报以《陷入暴力局面的香港》为题，报道了近日香港校园发生的暴力冲突。文章写道：

"鉴于抗议浪潮持续不断，已有大批来自中国大陆的学生离开了香港。《南华早报》称，大陆学生担心自己成为示威者的攻击目标。来自警方和中文大学管理层的消息称，由于这些学生已经无法通过校门正常离开，只能在警方保护下已通过水路前往安全地点。丹麦技术大学开始劝说在港丹麦留学生返国。该校校长比耶尔克雷夫（Anders Overgaard Bjarklev）称，学生们曾不得不匆忙逃离宿舍，因为他们听说有人纵火。校方获悉这一信息后，决定动员学生返回丹麦。

"中国官媒对香港警方的克制予以高度赞赏，同时也发出警告称，必要情况下，人民解放军将会对香港保安力量提供支持。周二，香港特首林郑月娥称示威者的行为极端自私，并拒绝了示威者提出的所有要求。一周后，香港将举行地方选举，但目前看来，局势不会在短期内恢复平静。"

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