德语媒体：暴力有损香港民主运动

（德国之声中文网）"看到周一夜间香港传来的画面，北京的强硬派人士和宣传干将肯定兴奋得直搓手"，瑞士出版的《新苏黎世报》题为"有损于民主运动"的分析报道的开篇这样写道。作者认为，虽然冲突升级暴露了港府在处理反修例抗议问题上的无能，

"但是那些受到暴力浪潮裹挟的激进抗议者，还是犯了一个极大的错误。林郑月娥的修例法案原本受到香港社会各阶层的抗阻，然而这一一致的立场一去不复返了。很多香港人现在将告别这场运动，因为他们不愿与周一发生的事情有任何关联。可以预见，这个城市将分裂为不同的阵营，抗议活动逐渐熄灭，因为它在民众中不再有足够的支持。就像2014年的雨伞运动那样。

对外国政府来说，现在几乎不再可能对香港的民主运动表达支持。不过要承认的是，迄今为止这样的支持最多也就像温吞水，即便是时不时口头上有所表态的美国人，也觉得与北京的关系更重要。但自从周一晚上起，香港人争取基本权利的斗争要获得国际上的支持，变得难以想象，尽管他们理应得到支持。

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过去几周发生的事表明，香港居民只能在很小的限度内决定自己的命运。因此可以理解为什么主要是年轻人中积聚了巨大的不满。这种不满化为暴力得以宣泄，却让人十分惋惜。这极大地损害了民主运动，因为它给北京及作为其代言人的港府提供了口实，以收紧控制，他们会说，必须重建安宁与秩序。"

贸易战休兵 香港成焦点

《明镜在线》发表了驻中国记者发来的分析报道，详细回顾了"反送中"抗议的背景和过程。作者认为，部分抗议活动人士中的极端化倾向也是北京毫不妥协立场的一个后果，例如在雨伞运动中，北京对香港反对派的诉求完全置之不理。文章接着写道：

"过去几天，北京对香港局势的置评相当谨慎。这或许同中国主席习近平与美国总统特朗普在日本G20峰会间隙的会面有关。同美国的贸易争端近期让北京所有其它的政治考量让位，包括香港的抗议。现在，贸易争端看来暂时有所缓解，香港可能再次进入焦点。

迅速解决矛盾冲突的前景不妙：活动人士觉得动力在他们这一边。他们中的激进分子必须小心，不要失去和平抗议者的支持。行政长官林郑月娥因为自己所犯的错误已经严重受挫，她的行动空间日渐缩小。

北京将迎来一个特别的日子，它让中国领导人处于压力之下：10月1日中华人民共和国将庆祝建国70周年。如果香港的暴力抗议给这个日子投下阴影，将会让北京颜面丧尽。香港的抗议者也知道这一点。"