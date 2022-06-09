（德国之声中文网）《商报》7月19日发表了其记者Dana Heide结束在中国的三年工作后的观察和总结。这篇题为《暮色中国：这个国家发生了多么巨大的变化》的文章写道，在新冠疫情前，她开始了在北京的工作，那时每天有大约38.2万人从世界各地飞往、飞离中国。如今，“那个在我做记者头几个月里认识的中国已经消失了”，2021年每天飞入飞出中国的人数降至大约8400人。

这位记者随后讲述了她眼中目前中国经济的现状——商业情绪、消费处于低谷，年轻人失业问题严重，此外，还有负债累累的公共预算和房地产危机。“执政的共产党正在拆解几乎所有那些曾使中国成功的东西。在过去三年中，对经济和社会的控制明显增加。北京正在将自己与海外隔离开来，并成为对世界和平的一个越来越大的威胁。”

文章随后分几个部分讲述了中国在过去数年的变化——“全面管控”、香港、针对台湾和乌克兰战争，以及“中国正在封闭自己”。

在“全面管控”的部分，作者表示，早在疫情前，摄像头在中国已经无处不在，然而引入“健康码”后，中国更是“编织了一张严密的控制网，捕捉一切事物和所有人，也包括我自己”。

在谈到香港时，这位曾经的驻华记者说：“今天的香港只是我两年前访问时的一个影子。北京在2020年颁布的《国安法》几乎将一切对政权的挑战都定为了刑事犯罪。超过180人因批评港府或者北京政府而被关进监狱。……对于北京来说，违背其国际承诺，在事实上破坏了‘一国两制’的原则，几乎没有任何后果。”

在随后“中国是对世界和平的威胁”的小标题下，文章讲述了中国在台湾问题上和乌克兰战争中的立场，称“即便对其最亲密的贸易伙伴，中国领导层也越来越具有对抗性”。

Dana Heide文章最后一部分指出“中国正将自己封闭起来”，在多个领域与世界脱钩。她在最后写道：尽管存在国家压制、很多方面的条件越来越困难，但“如果你花时间访问中国，仍会遇到有趣的人物和不知疲倦的企业家。……中国的潜力仍然巨大。但这个国家是否能够利用好这种潜力，正变得越来越令人怀疑。”

发展中国家正密切注视着中国“大哥”

斯里兰卡的经济陷入崩溃，统治该国多年的拉贾帕克萨家族倒台。《法兰克福汇报》驻新加坡的记者Christoph Hein7月18日发表评论称：“这是一场灾难，也是一个响亮的提醒：非洲、亚洲和南美洲的统治者明显注意到，……在极端需要的时刻，北京的金主并没有对斯里兰卡出手相助。斯里兰卡的崩溃使发展中国家和新兴国家的政治家们惊出一身冷汗，因为他们都需要解决利率上升、美元汇率高和自身债务问题。”

这篇评论随后讲述了已经逃亡的前斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）在该国内战后的上台，也谈到了中国在斯里兰卡的“一带一路”项目，指出中国政府青睐于这些发展中国家所谓的政治强人，“通过贷款和施工团队使自己变得不可或缺，确保自己的战略通道”。

“在科伦坡，几乎在印度的视线范围内，中国潜艇受到了欢迎。但是，在现在这样的关键时刻，提供数十亿美元紧急援助的不是北京，而是终于意识到其区域责任的印度。没有什么像中国目前对斯里兰卡和有需要的邻国巴基斯坦的行为那样，损害中国作为发展伙伴的声誉。其盟友老挝和柬埔寨接下来恐怕也会面临危机。许多发展中国家、门槛国家政府将再次密切关注，看看他们所谓的‘大哥’将如何表现。”

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