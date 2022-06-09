 德语媒体：暮色中国 | 媒体看中国 | DW | 19.07.2022

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德语媒体：暮色中国

《商报》发表了其驻华记者结束三年在中国的工作后的观察和总结，描述了在她眼中，中国在过去几年发生了怎样的巨变。《法兰克福汇报》一篇评论则关注了北京在面对斯里兰卡严重经济危机时没有出手相助。

China Coronavirus l Shanghai nach dem Lockdown l Xuhui Viertel im Lockdown

（德国之声中文网）《商报》7月19日发表了其记者Dana Heide结束在中国的三年工作后的观察和总结。这篇题为《暮色中国：这个国家发生了多么巨大的变化》的文章写道，在新冠疫情前，她开始了在北京的工作，那时每天有大约38.2万人从世界各地飞往、飞离中国。如今，“那个在我做记者头几个月里认识的中国已经消失了”，2021年每天飞入飞出中国的人数降至大约8400人。

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中国第二季度官方经济数据公布在即，德国《商报》分析指出，严格的“清零”防疫政策和封城措施给经济造成了多大损失，将从这些数字中得到体现。《新苏黎世报》则关注到中国的“高学历失业人群”，以及造成这些年轻人就业困境的背景。

先是从银行账号里无法取钱，然后是“烂尾楼”的购房者宣布停止支付贷款。中国的金融领域在短时间内面临着两个对于任何经济体来说，都可以伤筋动骨的关键性事件。 “停贷潮”有没有法律依据？中国的监管部门又做了些什么？专家们给出分析。

中國疫情近來升溫，當局的「清零政策」所引發的爭議層出不窮，有確診者的家中門鎖遭物業管理拆除，稱是為了「消殺」和避免隔離者「躲在家中」，引發批評。經過三天後當局終於道歉。

中国在亚太地区的势力扩张以及对内的高压政策，都为西方同中国关系的进一步恶化埋下了伏笔。而一旦中西方交恶，经济界将很难全身而退，对此，德国企业也应有所准备。

中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。

这位记者随后讲述了她眼中目前中国经济的现状——商业情绪、消费处于低谷，年轻人失业问题严重，此外，还有负债累累的公共预算和房地产危机。“执政的共产党正在拆解几乎所有那些曾使中国成功的东西。在过去三年中，对经济和社会的控制明显增加。北京正在将自己与海外隔离开来，并成为对世界和平的一个越来越大的威胁。”

文章随后分几个部分讲述了中国在过去数年的变化——“全面管控”、香港、针对台湾和乌克兰战争，以及“中国正在封闭自己”。

在“全面管控”的部分，作者表示，早在疫情前，摄像头在中国已经无处不在，然而引入“健康码”后，中国更是“编织了一张严密的控制网，捕捉一切事物和所有人，也包括我自己”。

在谈到香港时，这位曾经的驻华记者说：“今天的香港只是我两年前访问时的一个影子。北京在2020年颁布的《国安法》几乎将一切对政权的挑战都定为了刑事犯罪。超过180人因批评港府或者北京政府而被关进监狱。……对于北京来说，违背其国际承诺，在事实上破坏了‘一国两制’的原则，几乎没有任何后果。”

在随后“中国是对世界和平的威胁”的小标题下，文章讲述了中国在台湾问题上和乌克兰战争中的立场，称“即便对其最亲密的贸易伙伴，中国领导层也越来越具有对抗性”。

Dana Heide文章最后一部分指出“中国正将自己封闭起来”，在多个领域与世界脱钩。她在最后写道：尽管存在国家压制、很多方面的条件越来越困难，但“如果你花时间访问中国，仍会遇到有趣的人物和不知疲倦的企业家。……中国的潜力仍然巨大。但这个国家是否能够利用好这种潜力，正变得越来越令人怀疑。”

南亚国家斯里兰卡在遭遇严重经济危机后，也陷入政治动荡。图为该国7月13日的大规模抗议

南亚国家斯里兰卡在遭遇严重经济危机后，也陷入政治动荡。图为该国7月13日的大规模抗议

发展中国家正密切注视着中国“大哥”

斯里兰卡的经济陷入崩溃，统治该国多年的拉贾帕克萨家族倒台。《法兰克福汇报》驻新加坡的记者Christoph Hein7月18日发表评论称：“这是一场灾难，也是一个响亮的提醒：非洲、亚洲和南美洲的统治者明显注意到，……在极端需要的时刻，北京的金主并没有对斯里兰卡出手相助。斯里兰卡的崩溃使发展中国家和新兴国家的政治家们惊出一身冷汗，因为他们都需要解决利率上升、美元汇率高和自身债务问题。”

这篇评论随后讲述了已经逃亡的前斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）在该国内战后的上台，也谈到了中国在斯里兰卡的“一带一路”项目，指出中国政府青睐于这些发展中国家所谓的政治强人，“通过贷款和施工团队使自己变得不可或缺，确保自己的战略通道”。

“在科伦坡，几乎在印度的视线范围内，中国潜艇受到了欢迎。但是，在现在这样的关键时刻，提供数十亿美元紧急援助的不是北京，而是终于意识到其区域责任的印度。没有什么像中国目前对斯里兰卡和有需要的邻国巴基斯坦的行为那样，损害中国作为发展伙伴的声誉。其盟友老挝和柬埔寨接下来恐怕也会面临危机。许多发展中国家、门槛国家政府将再次密切关注，看看他们所谓的‘大哥’将如何表现。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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  • A man throws back a tear gas canister after it was fired by police to disperse protesters in Colombo, Sri Lanka,

    陷入动荡的斯里兰卡

    政治危机漩涡

    南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，总统总理双双辞职，被指控为该国近期严重的经济危机负责总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）不见踪影。

  • Many demonstrators reached the staircase of the President's House.

    陷入动荡的斯里兰卡

    抗议者冲击总统府

    拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。 目前，他的行踪仍然成谜。不过该国议会已宣布，这位总统将会辞职。

  • Protesters demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa swim in a pool inside the compound of Sri Lanka's Presidential Palace in Colombo

    陷入动荡的斯里兰卡

    总统府内游泳

    这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。

  • A firetruck seen outside the prime minister's house.

    陷入动荡的斯里兰卡

    总理私宅被烧

    抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。

  • A group of protesters react as a tear gas shell lands in their midst in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    催泪瓦斯对付示威者

    在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。

  • Long lines form outside a filling station in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    国家财政“破产”

    上周，总理维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。

  • A woman uses firewood to cook a meal at a hotel in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    困境中的百姓

    国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。

  • Protesters in Colombo on a broken down water cannon truck

    陷入动荡的斯里兰卡

    独立以来最严重经济危机

    斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。5月被任命为总理的维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。


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