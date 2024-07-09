德语媒体：暂时不会有贸易战

欧委会向中国产电动汽车征收至38%的特别关税，以平衡中国的国家补贴。有警告说，这是欧中贸易战的开始。这样的担忧有道理吗？《商报》就此发表客座评论。

（德国之声中文网）《商报》题为“中欧暂时不会有贸易战”的客座评论写道，要回答上述问题，须对特别关税的短期、中期和长期后果分开来看。“短期可能会面临中国一方的威胁以及报复性关税。…中国可能对特别是法国和德国的出口征收惩罚性关税。对法国是因为，该国是欧盟特别关税的主要支持者。对德国则是要促使该国更大力度地反对该特别关税，并阻止欧盟进一步加剧这一形势的措施。在世界贸易中这是常用的策略。”

文章的作者、伦敦政经学院教授贝斯多（Robert Basedow）写道：“我不认为，这会发展成一场真正的贸易战。毕竟欧盟的特别关税明显低于美国100%的水平。这也反映在香港股市上中国电动汽车制造商上周的行情上。欧盟宣布特别关税后，这些股票不跌反涨——因为欧洲人的‘温和’反应让人松了一口气。”

文章写道，未来数周和数月，欧中双方都会避免局势激化，这其中也有全球地缘政治因素。美国大选、俄乌战争、台海局势均须关注其发展。

而此外，欧洲的特别关税反映的是当今世界经济规则的一场危机。

文章写道，世贸组织规则基本是由自由市场下的经合组织西方民主政体制定的。数十年来，非经合组织国家在世界贸易中仅扮演次要角色。为促成不同经济体如美国、日本或法国之间的合作，许多基本规则有意保持模糊性。而中国的经济崛起以及加入世贸组织，对这一“积极模糊性”构成严峻挑战。

文章写道，许多经合组织国家认为，世贸组织的这一模糊性导致严重竞争扭曲的产生。迥然不同的经济体制在模糊的世贸规则下相互碰撞，最终促使欧洲作出反应，出台特别关税措施。

“这是一场结构性的危机，超过点对点的贸易战，需要政界和经济界重新思考世贸组织以及世界经济规则。”

“西方不再是一切的标准。未来数十年，国际社会将须制定出一系列新的规则，并作出困难和政治化的妥协。”

媒体评述说，欧尔班自命的和平行程似乎对他“大了一号” 图像来源: China Daily via REUTERS

虚假的巨人

《南德意志报》就匈牙利总统欧尔班访华发表评论。文章写道，匈牙利总统欧尔班的形象似乎是人工吹起来的。他高姿态地访问基辅和莫斯科，可这一使命却显得对他大了一号。

文章写道：“乌克兰和俄罗斯总统也知道，此人的到来是作为市场营销人士，而不是欧盟的代表。如今行程的第三站则通往北京。”然而，不能简单地认为这样的举动是可笑的。虚有巨人形象的欧尔班在国内以及欧洲右翼民粹势力圈中都有所获利。

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