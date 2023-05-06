德语媒体：普莱希特批评德国外长究竟对不对？

（德国之声中文网）德国哲学家普莱希特（Richard David Precht）批评外长贝尔博克访问中国时的表现，并且讽刺她“正常情况下，她连去外交部当实习生的机会都不会得到”。这一言论在德国引发争议，并且人们的讨论焦点也从贝尔博克本身扩大到德国的对华政策究竟该如何定位这个问题上。

德国电视二台ZDF网页Inside PolitiX专栏周六发表署名评论文章，分析了“普莱希特和有关中国的巨响”（Precht und der China-Krach），并且提出了5个理由来论证，为什么这位哲学家在贝尔博克和中国的问题上犯了十分危险的错误——而犯同样错误的远不止他一人。

哲学家普莱希特在德国二台有一档访谈节目

第一，该如何与中国对话。

普莱希特提出，德国外长不应该在与中国打交道时采用如此直接强硬的语调。文章作者Thomas Reichart则持不同的看法，曾经担任过德国二台驻北京办事处主任的他认为，认为中国掌权者重视维护颜面其实是一种“媚俗且虚假”的看法。“即使是中国人自己也有可能说话非常的直截了当。反过来，他们也能接受直接的表达——这一点是非常重要的。”

第二，为什么过去的德国外长也高明不到哪里去。

普莱希特更怀念过去那些风格与贝尔博克迥异的德国外长。但是ZDF的这篇评论指出，“即使是如今已经担任联邦总统的施泰因迈尔，在回过头审视当年那个当外长的施泰因迈尔时，也是带有批判态度的。至少他已经承认自己在对俄政策上犯了严重的错误。”

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第三，如何吸取教训。

如果说乌克兰战争让德国意识到自己过于依赖俄罗斯、也过于依赖中国的话，那么如何去修正这些错误呢？作者指出，“即使在绿党阵营当中，也属实没有什么人想要彻底切断和中国的贸易往来。

问题恰恰是相反的。在过去两年中，德国对中国的依赖程度又显著增高。奥迪、大众、宝马、博世、巴斯夫这些大企业在中国投资了数以亿计的大项目，就好像他们从俄罗斯灾难中什么教训都没得到一样。”

第四，中国到底是不是共产主义国家？

文章反驳普莱希特的另一个要点，就是关于这位哲学家认为中国不是共产主义，而是资本主义国家。“这样的话，显然只有对中国的了解局限于城市高楼大厦的人才能说得出来。”

作者强调，习近平从2013年上台以后，逐渐在各个领域恢复了共产党的全面控制。“在中国，谁也不能凌驾于党之上，党高于一切。包括马云在内的中国资本大亨都已经为认清这一点而付出了沉痛的代价。”

第五，围绕台湾的剑拔弩张。

评论文章反驳普莱希特的最后一点涉及台海局势，这位哲学家认为在这一点上欧洲特别需要谨慎，不能为了台湾而冒上引发第三次世界大战的风险。但ZDF记者则指出，习近平是自毛泽东时代以来第一个在中国国内引起了武统台湾期待的领导人，而贝尔博克在北京所做出的表态，也是为了应对中国的这种威胁，算是某种形式上的威慑政策。

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“向中国明确指出，武力进犯的代价会非常高——这是同样符合德国利益的做法。如果保持沉默可能反而会鼓励中国发动攻击。”

文章最后总结道，“普莱希特、社民党部分人士以及德国工业界普遍存在一种奇怪的中国恐惧症，而这种心态对我们所有人来说都是危险的。因为它威胁到我们原本应该保护的东西：我们的就业岗位、我们的富裕生活以及我们的安全。”

上合组织：印度也想要话语权

《柏林日报》（Berliner Zeitung）则关注到在印度举行的上合组织（SCO）外长会议。印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在会议期间表示，由西方所主导的国际机制的可信度在逐渐消失。而这正为上合组织成员提供了更加紧密合作的契机。

上海合作组织自视为西方主导的国际机制的抗衡力量。《柏林日报》记者Michael Maier分析指出，从俄罗斯入侵乌克兰以来，中国至今没有站到西方这一边，印度也保持着中立，因为该国与俄罗斯有着紧密的经济和军事合作关系。

文章接着指出：“不过从印度外长请求莫斯科和北京将英语设定为上合组织的第三官方语言这一点来看，该组织还有着很长的路要走。目前俄语和中文是上合组织的官方工作语言。印度方面强调，要想促成真正的合作，对于参与者来说，能够在语言上顺畅交流是非常重要的。”



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