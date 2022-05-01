德语媒体：普京的战争迫使习近平改变计划

（德国之声中文网）自从乌克兰遭受俄罗斯入侵以来，关于该国与台湾之间的比较就成为热议话题，毕竟北京也从未排除过武力解决台湾问题的可能性。然而汉学家、安全问题分析师Arnaud Boehmann则在《时代周报》网页版发表客座文章指出，乌克兰和台湾之间的情况差异太大，其实可比性有限。不过乌克兰战争的确使得北京和台北都对自己的军事部署进行了重新思考。

文章分析道，中国和俄罗斯虽然都是威权统治的政权，但是习近平和普京这两位领导人的政治风格迥异。这位安全问题专家还指出，对于普京来说，乌克兰战争关乎自己的权力维系，入侵该国是为了“防止俄罗斯在地缘政治格局中沦为二等公民“。

“而对于习近平来说，台湾则是一个更宏观战略的一部分，从长期来看对他具有扩大权力基础的意义。普京想要将乌克兰加以拆解，并且也做好了彻底毁掉这个国家的准备；而习近平则更愿意接管一个完整无损的台湾。”

和正在交战之中的俄乌两国军队不同的是，不管中国人民解放军，还是台湾军队，都没有真正的实战经验。正因为如此，双方都在密切注视着欧洲的战事进展。

“如果中国决定穿越台湾海峡入侵，那么其舰队就一定会成为攻击目标。大型军舰的防御系统并非坚不可破，莫斯科号的沉没就以令人印象深刻的方式证明了这一点。登陆舰必须要穿越雷区和猛烈的防御炮火，才有机会在台湾为数不多的适宜军队登陆的海岸线上实施行动。”

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作为安全问题专家的作者指出，台湾与国土相对辽阔的乌克兰相比，虽然缺少战略纵深，但岛上多山脉的地形地貌，再加上陡直的海岸线，对于任何一个入侵者来说都是噩梦。“一旦成功登陆之后，物资补给就具有生死攸关的意义。如果攻入岛内的部队在初步推进之后无法得到补给，那么袭击行动就会面临土崩瓦解，就像在乌克兰所发生的那样。”

不过物流上的困难对于双方来说都是一样的，文章指出，对于想要支援台湾的盟友也不例外。“最终还是要回到那个中心问题上，如果中国武力入侵台湾，日本和美国究竟会采取什么行动，对之前所作出的支援承诺要如何诠释。”

文章最后总结道，普京发起的这场战争还远远没有结束，但是却已经证明了一点，那就是“在现代制导导弹和不对称战术的帮助下，比如通过无人机和小型步兵编队作战，人们所熟知的防守者优势可以得到明显的提升”。

而对于台湾来说，乌克兰战争使他们主动学习了很多，也在调整自己的防务方案。而北京则必须要对自己的军事计划进行全新的估算和规划，这一切都需要时间。“但这绝不意味着他们会放弃武力攻台的选项，只是这个选项的吸引力现在明显下降了。”

危险的依赖关系

《南德意志报》则关注到，一些德国企业开始反思自己对于中国业务的过大依赖性以及着手准备应急方案。

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“企业经理都不喜欢意外，尤其不喜欢惊吓。他们更希望一切都按照计划进行，并且尽可能长远地进行规划。在此之前，中国一直都是这个理想状态的化身。就像一家非常保险的银行，让人们相信，一切都会永远保持这个样子不变。所以汽车制造商已经习惯了自己业务的三分之一甚至更多都在中国，他们在中国开设的工厂规模往往比德国总部的还大。”

然而近年来的一系列大事件给这一局面带来了冲击，先是新冠疫情，以及随之而来的经济停摆和供应链断裂；然后又是乌克兰战争，让德国人意识到自己的经济如此依赖于来自俄罗斯的石油天然气。再然后，人们又意识到，如果在一个对德国企业来说更重要的市场——中国也出了问题，那该怎么办？

所谓出了问题，其中一个可能就是中国决定采取武力手段来解决台湾问题，从而引发国际上对中国的经济制裁。“所有的专家都一致认为，如果出现这样的局面，那对于德国企业来说会是一个严肃的问题。”因此，很多企业都在为这样的潜在场景制定B计划。

文章最后总结道，这一方面意味着德国企业心中的“中国梦”终结；另一方面，“很多企业的国际业务会重新变得更加平衡，这也许会成为一件好事”。



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