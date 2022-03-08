德语媒体：普京的帮凶

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论称，中俄两国2月4日签署的联合声明，读起来更像是宣布"东方阵营"诞生的一纸证明。联合声明的第一句就开宗明义地写道："当前，世界正在经历大变局，人类社会进入大发展、大变革的新时代。"显然，普京和习近平的目的是要共同打造新的世界秩序。这篇题为《普京的帮凶》的评论写道：

"当今世界两大专制政权的目的是，结束美国及其盟友的霸主地位，终结西方确定的'民主标准'。每个国家都有权自行决定其政权模式，其他国家不得干预，更不能提及普世价值。

普京和习近平高调展示精诚团结后的第20天，俄罗斯坦克开进了乌克兰领土。北京从未发出过批评俄罗斯的声音。这一切看上去像是同谋关系，中方的表态听起来也像是同谋关系，总之一切迹象都显示，中俄是同谋关系。不仅仅是在俄罗斯，在中国这场战争也同样不能被称为战争，而代之以'行动'或者'当前局势'，当然更好的办法是对此只字不提。

同当年东西方对峙时期一样，现在世界又开始了阵营的划分，一方是中俄势力范围，另一方则是西方阵营。世界正在一分为二。中国早已对本国的因特网实施了封闭，俄罗斯现在也要学习中国的榜样。金融市场上同样出现了两个系统，一个用美元，另一个则用人民币结算。而现在世界又开始了政治和军事层面上的划分。"

评论作者Matthias Naß指出，过去四十年来，中国令人震惊的经济腾飞，恰恰得益于西方确立的、以自由为基础的国际秩序，中国也是全球化进程的最大赢家。但是，过去几年来，北京扩张势力范围的努力不断遭到美国、欧洲和日本的抵制，这也是中俄结盟的背景原因。评论最后写道：

"不过，西方并没有理由惧怕中俄两国的挑战。毕竟西方在政治、经济、技术，乃至军事领域仍占据优势。西方政治制度的吸引力和文化魅力也是后者所不能比拟的。除此之外，一个新西方正呼之欲出，其范围囊括从北大西洋到印度太平洋的广大区域，不仅包含美国、欧盟和加拿大，也包括日本、韩国、澳大利亚和新加坡等国。这些高度工业化的国家拥有强大的经济和技术实力，他们共同参与了对俄罗斯的制裁行动。有鉴于此，所谓'势力范围的重新划分'并不会在短期内出现。更何况，西方世界已经意识到了过度依赖的弊端，也知道相比俄罗斯，他们更容易受到北京的讹诈。西方政府和企业也绝不会等到北京武力攻台那一天，再同中国市场谨慎地说再见。

北京在乌克兰危机上保持沉默的立场，越来越令人无法忍受。北京也因此面临着政治和道义上全面破产的风险。习近平也许是能够叫停普京的唯一人选。如果习近平再不采取行动，那么他终将会沦为普京野蛮战争的同谋。"

出于对俄罗斯入侵乌克兰的抗议，大批西方企业已经宣布退出俄罗斯市场。《商报》发表报道指出，西方企业留下的市场空缺，对中国企业来说，既是一个机会，但同时也有很大的风险。报道写道：

"对俄出口禁令同样也适用于使用了美国技术的产品。智能手机、电脑和汽车等面向终端客户的产品，目前并不在制裁之列。苹果等西方公司之所以宣布退出俄罗斯市场，并不是基于制裁令，而是为了表明反对侵略的立场。

专家们认为，中国企业虽然不会像西方企业那样，出于道义原因宣布退出俄罗斯市场。但中国企业仍会小心行事，尽力避免背上违背制裁令的恶名。"

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