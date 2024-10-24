德语媒体：普京的喀山盛会与铁栅栏后的驻京使馆

德国时代周报文章认为，俄罗斯喀山召开的金砖国家峰会是一场反制西方的活动，但金砖国家距离结成真正的联盟以及去美元化还很远。《南德意志报》关注了各国驻京大使馆被铁栅栏包围，安保措施越来越严的现象。

(德国之声中文网）俄罗斯总统普京在喀山举办的金砖国家峰会是俄罗斯自2022年入侵乌克兰以来举办的规模最大的一次活动。德国时代周报在线版文章写道："36个国家的代表齐聚俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山，彰显'俄罗斯并不孤立！'。世界上人口最多的国家的总理和主席和其他国家一起庆祝自己是"全球多数"，甚至连来自欧洲的联合国秘书长周三也加入其中。对普京来说，最好的事情是，很遗憾，没有西方。多好的盛会啊！"

文章写道："最初由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的新兴国家联盟，现在扩大为由三十多个国家组成的非正式联盟。这些国家几乎没有共同点，但都在某些方面反对美国和（或）欧洲。从这一点来说，这绝对是一场反制活动。"

不过，文章接下来笔锋一转问道："这是一个有自己的章程和规则的联盟吗？"

作者指出，"如果读一下计划发表的最终宣言，就会发现金砖国家距离真正的联盟还有多远。在重大问题上，峰会只是发表含糊不清、不具约束力的声明。

普京期盼的世界去美元化并没有取得进展。俄罗斯因西方金融制裁而被迫在世界市场上抛售石油，以硬通货购买商品的能力受到限制，银行受到孤立。但金砖国家只是不冷不热地表示欢迎国际金融体系改革。但怎么改呢？金砖国家赞扬跨境支付系统，讨论替代保险和计费系统，并欢迎以当地货币支付。但这一点有多困难，印度就是证明。印度用卢比购买俄罗斯石油，但俄罗斯拿着卢比几乎没有用处。西方支付机构的真正替代品目前还没有。"

亲中国 疏西方？土耳其为何向金砖抛媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

铁栅栏后的外国驻京使馆

《南德意志报》注意道，几乎所有的外国驻华使馆被高高的栅栏围起来。该报文章写道："走在北京的使馆区，你没法不注意到那些高高的绿色栅栏。几乎每个使馆都被它包围着。近年来，使馆区的安保措施越来越多。每隔几米就有一组监控摄像头，可以识别来访者的面孔，甚至种族。人民武警在街上巡逻，他们的装甲车堵住了人行道。他们的军营就在几条街之外，训练场上的呐喊声响彻整个街区。"

文章详细写道，"当行人接近绿栅栏或大门时，警察也会跟上。他们不会容忍有人在使馆前停留太久。如果行人敢拍照，他们就会大声吼叫。有些大使馆不只是有一道，而是有几道绿门。土耳其和瑞士大使馆所在的街道上就是这种情况，还有拐角那边的乌克兰大使馆。街道入口处已经用绿卷闸门封锁，警察有时只有在人们出示身份证后才开门。"

日本驻北京大使馆（2023年8月） 图像来源: Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

文章尤其提到，自俄罗斯侵略战争以来，通往乌克兰大使馆的道路已经被封。"中国政府声称在冲突中保持中立，但其实坚定地站在俄罗斯一边。为了阻止对乌克兰的声援，中国人无法前往乌克兰大使馆......去年，北京向所有使馆发出警告，因为许多西方使馆在其建筑物上悬挂乌克兰国旗以示团结。北京称这是"政治宣传"。但当有人在加拿大大使馆悬挂的一面乌克兰旗帜上涂写上"Fuck NATO"时，警方却视而不见。"

文章指出，除了警察外，使馆区内还有一支便衣警察部队。"便衣警察的增加可能是由一年前一名外国工人刺伤一名以色列外交官引起的。在北京发生的袭击让政权丢了面子，也证明了绿栅栏安全性更高。不久前，一名奥地利外交官在一次袭击中受伤。"

文章进一步谈到，在栅栏问题上，各国意见不一致。由于中国提供免费的全天侯保安服务，一些大使馆拆除了自己的警卫室，其他国家则与中国进行了双边谈判。"在中国人在土耳其驻华使馆外修起大门后，也开始在中国驻安卡拉大使馆前竖起栅栏。中国人很快就屈服了。如今，土耳其代表处是少数没有中国方面出入控制的大使馆之一。"

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