德语媒体：普京岌岌可危 中国很担心

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》刊登分析文章，认为瓦格纳集团的哗变让中国担心俄罗斯陷入不稳定。文章指出，兵变发生后，中国官方媒体在第一时间没有进行报道，显示了北京领导人的紧张。

“周末发生的事件无情地揭示了俄罗斯总统普京地位的脆弱性，这无疑给中国领导人敲响了警钟。普京的体制若发生动摇、甚至崩溃，可能给中国带来不可预见的后果。

俄罗斯和中国有近4300公里的边界。俄罗斯若发生内战，或将不可避免地给边境地区带来不稳定。中俄军队的上一次交火距今只有54年。最新一份边界条约是在1990年代后期才签订的。如果中国被卷入一场军事冲突，将对其经济发展产生不可估量的后果。

面对一位被削弱、甚至被夺权的俄罗斯总统，中国将在反制‘美国霸权’的尝试中失去一个重要的盟友。中国将再次落入失败者的阵营，其试图打造的维护和平的负责任大国的形象将受损。去年2月战争开始以来，中国还从来没有陷入像现在这样的困难处境。”

文章在回顾了北京对瓦格纳兵变事件的低调官方反应后写道：

“对中国政府来说，俄罗斯的动荡发生得很不是时候。据与中国军方有密切接触的西方军事专家透露，北京对俄罗斯在乌克兰了无战果十分沮丧。乌克兰的猛烈抵抗、俄罗斯的虚弱以及普京无法拿下基辅，都让中国政府感到意外。此外，北京也没有料到西方会如此团结一致应对俄罗斯的侵略。

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

北京政府内的共识是，战争还会持续很长时间，和平解决方案仍遥不可及。与此相印证的是，数周前中国特使李辉前往包括乌克兰在内的欧洲多国斡旋，无果而归。

于是，中国政府试图在公关层面将乌克兰战争议题推向后台，同时在幕后寻找继续支持俄罗斯总统的可能性。这会让俄罗斯对这个强大邻国的依赖性进一步增加。”

中国惹不起？

《法兰克福汇报》发表评论，探讨德国对华政策的矛盾和困境，指出德国外交政策的一个特点是“避免发出激进的声音”，而这正符合中国领导层的心意。文章写道：

“中国领导层多年以来传播的一个信息是：中国崛起为一个举世瞩目的强国的进程不可阻挡。其中还有这样一层言外之意：即任何一个国家想要与这个世界政坛的新兴大国过不去，都将是得不偿失的。如果一个信息在长时间里一再被重复，同时在国内反对的声音被压制，那么很可能有一天全世界都相信，中国的确是这样的。

以习近平为首的中国领导层正在为这一目标努力。也正因此，北京外交界一种被视为理所当然的做法是，给其他国家政府（对中国）的政治立场打分数。如果一个国家政府敢于对民主的岛国台湾说上一句友好的话，那么中国就会表示极大的‘不满’，而且这还会被指为干涉内政，不可接受。然而，其他国家政府也可以把中国的批评解读为干涉内政，对此北京则毫不在乎。首先，民主国家政府很少会这样做，其次，中国认为作为大国就有权为所欲为。”

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