 德语媒体：普京岌岌可危 中国很担心 | 媒体看中国 | DW | 27.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：普京岌岌可危 中国很担心

《新苏黎世报》分析认为，虽然瓦格纳集团哗变让中共高层看到，普京在俄罗斯的地位何其脆弱，但北京还是会暗中支持普京。《法兰克福汇报》指出，中国对外政策传递的信号是：中国惹不起。

习近平2023年3月访问莫斯科与普京会面

习近平2023年3月访问莫斯科与普京会面

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》刊登分析文章，认为瓦格纳集团的哗变让中国担心俄罗斯陷入不稳定。文章指出，兵变发生后，中国官方媒体在第一时间没有进行报道，显示了北京领导人的紧张。

“周末发生的事件无情地揭示了俄罗斯总统普京地位的脆弱性，这无疑给中国领导人敲响了警钟。普京的体制若发生动摇、甚至崩溃，可能给中国带来不可预见的后果。

俄罗斯和中国有近4300公里的边界。俄罗斯若发生内战，或将不可避免地给边境地区带来不稳定。中俄军队的上一次交火距今只有54年。最新一份边界条约是在1990年代后期才签订的。如果中国被卷入一场军事冲突，将对其经济发展产生不可估量的后果。

面对一位被削弱、甚至被夺权的俄罗斯总统，中国将在反制‘美国霸权’的尝试中失去一个重要的盟友。中国将再次落入失败者的阵营，其试图打造的维护和平的负责任大国的形象将受损。去年2月战争开始以来，中国还从来没有陷入像现在这样的困难处境。”

文章在回顾了北京对瓦格纳兵变事件的低调官方反应后写道：

“对中国政府来说，俄罗斯的动荡发生得很不是时候。据与中国军方有密切接触的西方军事专家透露，北京对俄罗斯在乌克兰了无战果十分沮丧。乌克兰的猛烈抵抗、俄罗斯的虚弱以及普京无法拿下基辅，都让中国政府感到意外。此外，北京也没有料到西方会如此团结一致应对俄罗斯的侵略。

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

北京政府内的共识是，战争还会持续很长时间，和平解决方案仍遥不可及。与此相印证的是，数周前中国特使李辉前往包括乌克兰在内的欧洲多国斡旋，无果而归。

于是，中国政府试图在公关层面将乌克兰战争议题推向后台，同时在幕后寻找继续支持俄罗斯总统的可能性。这会让俄罗斯对这个强大邻国的依赖性进一步增加。”

中国惹不起？

《法兰克福汇报》发表评论，探讨德国对华政策的矛盾和困境，指出德国外交政策的一个特点是“避免发出激进的声音”，而这正符合中国领导层的心意。文章写道：

“中国领导层多年以来传播的一个信息是：中国崛起为一个举世瞩目的强国的进程不可阻挡。其中还有这样一层言外之意：即任何一个国家想要与这个世界政坛的新兴大国过不去，都将是得不偿失的。如果一个信息在长时间里一再被重复，同时在国内反对的声音被压制，那么很可能有一天全世界都相信，中国的确是这样的。

以习近平为首的中国领导层正在为这一目标努力。也正因此，北京外交界一种被视为理所当然的做法是，给其他国家政府（对中国）的政治立场打分数。如果一个国家政府敢于对民主的岛国台湾说上一句友好的话，那么中国就会表示极大的‘不满’，而且这还会被指为干涉内政，不可接受。然而，其他国家政府也可以把中国的批评解读为干涉内政，对此北京则毫不在乎。首先，民主国家政府很少会这样做，其次，中国认为作为大国就有权为所欲为。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A police officer guards the closed Red Square in Moscow, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Maxim Shemetov

瓦格纳兵变给习近平敲响了警钟？ 26.06.2023

俄罗斯上周末发生的瓦格纳集团军事哗变虽已迅速收场，但震荡波犹存。作为俄罗斯最重要的盟友，中共领导人从中看到了什么样的警讯？事件可能如何影响攻台的考量？

September 23, 2021, Hangzhou, Hangzhou, China: On September 23, 2021, overlooking the new headquarters of Alibaba Cloud in Xihu District, Hangzhou from the air...Recently, the new headquarters of Alibaba Cloud, the largest cloud computing headquarters in Asia, quietly completed and will be officially delivered and put into use in the near future...Alibaba Cloud Computing is headquartered in Yungu Park, Xihu District, Hangzhou. It has a total construction area of about 450,000 square meters and an investment of more than 2.5 billion yuan. After being put into use, it will become AsiaÃ¢â¬â¢s largest cloud computing headquarters, as well as HangzhouÃ¢â¬â¢s artificial intelligence and large The new engine of data industry and smart city development. (Credit Image: © SIPA Asia via ZUMA Press Wire

德语媒体：中国的“智慧城市”有多危险？ 26.06.2023

《世界报》关注中国的数字监控和人工智能技术的结合给自由开放社会带来的风险。《法兰克福汇报》则设想了瓦格纳兵变会给中国领导人带来哪些思考。

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2017: Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin seen after the sixth meeting of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A

普里戈津何许人也？他有多大影响力？ 24.06.2023

从监狱囚犯到“普京的厨师”，再到俄罗斯“巨魔工厂”的幕后黑手、雇佣兵团“瓦格纳集团”的老板，普里戈津的影响力究竟有多大？目前，克里姆林宫已经指责他煽动叛乱，普里戈津能对普京构成多大威胁？