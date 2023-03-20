德语媒体：普京在讨好习近平

（德国之声中文网）尽管普京被国际刑事法庭认定犯有战争罪，但是这对于中国国家主席习近平来说似乎并不构成问题。正在莫斯科访问的他还对这位俄罗斯总统发出了回访邀请。德国《奥格斯堡汇报》（Augsburger Allgemeine）发表评论指出，从这次习近平的访俄之行可以看出，“普京在讨好北京”。

作者Inna Hartwich指出，在俄罗斯开始入侵乌克兰之前不久，两国领导人还高调宣布“中俄友谊无上限”。而如今，在战争持续超过一年之后，双方又表示要进一步扩大“战略互动”。

文章写道：“中国党和国家领导人习近平在全国人大会议上刚刚以全票通过的表决结果再次当选之后没几天，把连任后的首次出访安排在了莫斯科，这是一个信号。俄罗斯总统普京几乎是以谦恭的姿态接待了他。普京在克里姆林宫表示，俄罗斯人很羡慕中国人民，这可能是无意中透露了俄罗斯的立场。”

习近平将连任后的首次出访安排在了莫斯科

作者接着分析指出，虽然中俄两国互相需要，可以说是“亲如兄弟”，但是在这对关系中，也有“哥哥”和“弟弟”的地位差别。“其实莫斯科很长时间以来都想要当‘哥哥’，但却早已经沦落为‘弟弟’。”

如今在西方制裁的背景之下，俄罗斯对中国在经济上的依赖性更加严重。“北京也乐于利用俄罗斯目前的弱势地位。中国以低廉的价格采购俄罗斯因为制裁而无法向欧洲出售的石油和天然气，并且向俄罗斯出口汽车、芯片和商用无人机。……克里姆林宫将在莫斯科举行的双边会谈视为共同抗衡西方的信号，但是却没有意识到，自己是在怎样地讨好北京。”

中国会成为扭转局势的关键？

《柏林晨邮报》（Berliner Morgenpost）也关注了习近平此番赴莫斯科的国事访问，该报驻俄罗斯记者Jo Angerer分析指出，中国对于普京来说至关重要——只要他能和习近平保持团结，俄罗斯就能成功撑过西方的制裁。

文章先是回忆了2014年克里米亚危机期间，时任美国总统奥巴马将俄罗斯评价为“地区大国”的言论——这对于自视为全球最强核大国的俄罗斯来说，不啻为当头一棒。“普京希望把自己的国家重新打造成为世界强国。……俄罗斯在寻求一个新的世界格局下的新朋友。中国是其首选。”

中国对于俄罗斯来说最首要的还是经济意义。“中国没有参与西方制裁，而且有巨大的能源需求。俄罗斯恰恰又有过剩的能源产品。此外，俄罗斯也需要消费品，中国则正好能够提供。如今中国已经是俄罗斯最大的贸易伙伴。”

作者最后总结道，从很多角度来说，习近平这次国事访问对于普京来说都意义重大：“如果两国能够继续保持团结，那么西方国家的制裁很可能会落空，而且它给欧洲人民造成的打击可能比对俄罗斯人的影响还大。这样，普京就可以把他在乌克兰的所谓‘特别军事行动’长期进行下去。”



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