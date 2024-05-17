德语媒体：普京不能输

《时代周报》题为"他不能输掉这场战争"的文章分析认为，尽管中俄靠近，但中国最大的贸易伙伴是欧盟。中国国内外交政策圈中，也存在对中俄关系质疑的声音。尽管如此，习近平不会置普京于不顾。

（德国之声中文网）《时代周报》写道，一段时间以来，俄罗斯与中国的贸易遇到障碍，可能是受到西方制裁的制约。俄罗斯银行和企业数月来则抱怨，中国的商业伙伴以及国家金融机构退还了支付款。

柏林卡内基俄罗斯欧亚中心负责人加布耶夫（Alexander Gabujew）向该报表示，普京携财政部长、央行行长以及两大国有银行行长随同访华，这即显示，与中国贸易关系受阻的议题对俄罗斯来说有多重要。加布耶夫说："双方希望找到解决途径，既让贸易顺利进行，又不让中国银行受制裁风险。"他说，过去两年已经显示，双方都对此有意愿。"

加布耶夫说，尽管很显然，俄罗斯找不到其它替代国家，像中国那样购买原材料、提供消费品。但迄今为止，中国避免过于利用其对俄罗斯的强势地位。"中国做任何事情都要对自己有好处。但它也避免过度刺激这一点。"这位俄中关系专家说，中国从俄罗斯获得的原油所打的折扣也有一定限度。

《时代周报》写道："中国谨慎行事，以防受到美欧制裁，这也显示在特定商品的隐藏出口上。Ifo研究所年初关于对俄制裁的一项研究称，对俄罗斯经济或军事工业重要的商品中，51%来自中国。尽管俄罗斯并不从中国获得武器。但特定产品组件、所谓两用物资，则通过特别是中亚第三国运送。吉尔吉斯斯坦是枢纽之一。比如滚珠轴承。智库大西洋理事会的韦伯斯特（Joseph Webster）调查了这一贸易路线，写道：2023年，吉尔吉斯斯坦进口的中国滚珠轴承比2021年上升了1562%，有很高的可能性是转运至俄罗斯。"

专家加布耶夫向《时代周报》表示，中国不希望俄罗斯战败的立场没有改变。他说，这部分谈话当然不会向外泄露。"内部讨论则可能是围绕俄罗斯希望达到的目标以及俄罗斯军工业在两用领域需要哪些物资、这些物资以何种方式可以运抵俄罗斯"，这位俄中关系专家说道。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《时代周报》写道："对中国而言，尽管与俄罗斯关系靠近，但最大的贸易伙伴仍是欧盟。对中国领导层而言，与俄罗斯的关系是走平衡木。普京与习的关系越近，中国与欧美的关系就越受影响。在中国外交政策圈，与俄罗斯的关系也部分受到很大质疑。"

《时代周报》引述奥地利国际政治研究所专家戴昕昊（Thomas Eder）表示，在中国外交政策精英圈，对俄罗斯有不同和谨慎的立场。尽管不少人会认为，中国面对美国需要俄罗斯作为伙伴，但也有学者表示，俄罗斯的战争对中国的利益造成损害，对于中欧关系来说，俄罗斯是比美国潜在更大的问题。

该报写道："这一批评性的看法主要是在学术圈。但引人注意的是，审查部门没有禁止发表。这或可视为向普京发出的信号，中国领导层清楚地知道与受到西方制裁的俄罗斯保持关系的风险。如果在乌克兰取得太大成功，普京也许会太过自信。习不会将普京置之不顾，但也不会过于信任。毕竟，作为独裁者，习也了解跟他一样的人是怎么想的。"

不能提供真正的替代

《日报》写道，普京和习近平在北京高调彰显兄弟情谊。他们希望建立与西方对立的模式。然而："普京在乌克兰失算，北京则在俄乌冲突以及中东迄今为止没有提出任何建设性建议。很明显，北京和莫斯科并不能提供真正的替代模式，除了对外彰显的友谊秀之外。"

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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