德语媒体：是谁弃彭帅于不顾？

（德国之声中文网）彭帅风波继续发酵，欧盟方面也作出了表态。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）办公室的一位发言人日前表示，“欧盟对中国网球运动员彭帅表示团结，她在社交媒体上发出一项性侵指控之后不久就失去踪迹。最近她重新出现公众面前的情况，并不能打消人们对于她人身安全和自由的担忧”。《法兰克福汇报》（FAZ）记者Christoph Becker发表题为《欧盟的清晰界限》（Klare Kante der EU）的评论文章，分析了欧盟这番表态所传递的信息。

“首先，显而易见的是：彭帅的境况仍然非常令人担忧。欧盟外交和安全政策高级代表办公室，还是在努力履行诠释欧洲法治价值观和普世人权的职责，同时也加入到国际体坛代表的阵营中，要求中方许诺保证彭帅的自由和不受任何威胁。”文章接着指出，目前外界最大的担忧就是，彭帅已经成为中国又一个“被失踪”的公众人物，而她很可能在某个居所被监视和看管。

“布鲁塞尔外交圈最高层，也对国际奥委会主席巴赫在上上个周末与彭帅视频通话的真实情况持怀疑态度。鉴于北京冬奥会即将开幕，欧洲政界应该会采取行动。似乎是为了抢先一步，避免遭到外交抵制，中国官媒《环球时报》几天前已经表示，中方无意邀请美国政要参加冬奥会。不受邀请者的名单很快会越来越长。”

此外，作者还指出，从欧盟上述表态的字里行间还能解读出另一层涵义，那就是欧盟对国际奥委会的态度。在彭帅风波中，国际奥委会并未对这位自称受到性侵犯的网球运动员表示团结。“在布鲁塞尔的团结性声明中，隐藏着另一个信号：欧盟很清楚，是谁弃彭帅于不顾。”

德国前外长菲舍尔批评中国走向“个人独裁”

德国新一届政府已经显出雏形，绿党女政治家贝尔博克有望入主柏林外交部，成为德国历史上第一位女性外交部长。绿党成员上一次出任外长还是在施罗德政府时代，当时的外长菲舍尔（Joschka Fischer）不久前在知名评论网站Project Syndicate发表评论指出，中国正在从“威权体系向个人独裁过渡”，这一发展令人深感担忧。

奥地利《标准报》网页版转载了这篇评论，标题是《向毛主席问好：中国正在重返个人独裁》（Mao lässt grüßen: China auf dem Weg zurück zur absoluten Herrschaft）。菲舍尔在一开篇就指出，习近平已经决定“告别邓小平在文革浩劫之后采取的政治改革理念——包括最高领导人任期限制和集体领导原则——从而重返毛泽东时代的个人独裁了”。

文章接着指出，21世纪的中国已经和毛时代的中国不可同日而语，所以这一次的改变将会给世界带来巨大的影响。

在分析了中国的腐败问题，以及近来北京对私营经济的打压之后，菲舍尔写道：“像中国这样一个权力政治和经济上的巨人，处于一个人的个人统治之下，这似乎不太能说明一个国家政治体制的现代性。中国政治体制的弱点正是来自于绝对权力集中在一个人手中，毛的例子就是明证。他利用文革对中共的政治精英发起攻击，希望先破而后立。只不过，这场浩劫发生在上世纪60年代，当时中国还是一个穷得叮当响的发展中国家。现在中国已经立志要成为全球超级大国。中国的统治结构和现实与其野心并不相称，这也是这个国家最大的不稳定风险所在。”

文章最后总结道：“初看之下，和缓慢且艰难的民主程序相比，独裁者会显得更加坚决果断，也有更强的实施能力。但这只是一种假象。因为独裁者往往是被恐惧所支配的，他们害怕失去权力。一个独裁政权越是在恐惧之下加强集权，甚至是将全力集于一人之手，其整体架构也就越是不稳定。与之相反，权力基础越是扩宽，体系稳定性就越强。在习近平领导下的中国，正在逐渐告别这一认知。而中国也将成为一个越来越难以捉摸的合作伙伴。”

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