 德语媒体：是胜利，也是挑战 | 媒体看中国 | DW | 26.11.2019

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德语媒体：是胜利，也是挑战

周二出版的德语报刊，纷纷就泛民派在香港区议会选举中高票获胜刊发评论。《南德意志报》认为，香港民主派现在面临着重大机遇。《法兰克福汇报》则指出，胜利也是对民主派的重大挑战。《时代周报》则担心，这场选举其实什么也无法改变。

Hongkong Lokalwahlen (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

周日排队投票的香港市民

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"香港民众向北京发送了强烈的信号"为题，刊发评论指出，选民的意愿比街头的抗议更为有力，这是民主派所能发出的最强音。

"在生死存亡的关头，香港人为自由而战。诚然，有人会说，这一切又有什么用？和过去几周的过激暴力抗议一样，选举结果并不能让北京改弦更张，体制性的冲突并不能就此化解。但是，反之亦然：享有民主的人，不会被一党专政所转变。"

"香港民众现在赢得了一些时间。2022年的特首选举，将无法按照以往的规则来进行。对于民主运动而言，现在正是将抗议行动整合为政党力量的时机，其基础已然奠定。"

Carrie Lam (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Kyodo)

林郑月娥会否改变路线？

《法兰克福汇报》的评论以"香港的第一步"为题指出，此次选举结果说明，北京一直宣传的"沉默的大多数"，其实并没有站在北京这一边。

"港府以及北京可谓是咎由自取。在原先还有机会的情况下，他们没能及时认真回应抗议者的诉求。错失时机之后，当局越来越疲于招架。香港问题现在还有没有用政治手段和平化解的机会？这并不仅仅取决于当权者能否走出这种龟缩的态势。"

DW.COM

25日香港区议会选举开票结果显示，泛民派拿下388个席位，大幅改写政治版图。许多评论认为这次选举相当于市民对港府的一次不信任公投，希望促使政府正视民意，做出改革。然而香港特首林郑月娥在最新的表态中說，她已針對五大诉求作出回應。 (26.11.2019)

路透社援引内部人士消息称，面对香港的动荡局面，北京正在考虑撤换中联办主任王志民。同时，为了加强对香港事务的管控，中央政府还将在深圳紫荆山庄设立危机管理中心，负责协调和监督一箭之遥的香港局势。 (26.11.2019)

香港区议会选举在周日完满结束，投票率创下香港历史新高，达到71.2%。开票结果出炉，泛民派获得压倒性胜利，翻转了过往18区皆由建制派把持的状况。普遍认为，这个结果很可能对日后的特首选举造成影响。林郑也对选举结果作出表态。 (25.11.2019)

从18日警察静态包围理大开始算起，包围已经进入第9天。 随着区议会选举结果出炉，泛民派新当选区议员趁着胜势，进入理工大学关心留守者。 晚上，百余人聚集在理工大学外围合唱，给校内的留守者打气。26日理大校方派人进入校园，寻找留守人士并劝吁其离开。 (26.11.2019)

香港民众在区议会选举中向政府释放出明确信号。现在轮到特首林郑月娥做出应对。不过，其实没有人指望她能做出实质性的妥协。 (25.11.2019)

因反送中运动而被赋予特殊意义的香港区议会选举周日顺利举行，全港投票率打破香港主权移交以来所有选举纪录。有分析认为，高投票率对民主派阵营有利。迄今为止的开票结果显示，建制派受到重挫。 (24.11.2019)

"现在的选举结果，必须要转化为实践。对于选举的胜利者而言，这同样是巨大的挑战。许多候选人都是突然被抛到了现在的位置上，他们尚缺乏相应的经验，而外界的期待却很高。要是局面没能很快改观，失望情绪很快就会蔓延。亲北京人士也许会乐见这种情况，他们有着危险的算计：在民主选举之后，紧随而至的就是更激烈的暴力。"

《时代周报》网站刊发的评论以"被选民羞辱"为题，担心这场选举很可能什么都改变不了。

"区议会选举充满象征意义的结果，增加了对林郑月娥以及北京专制政府、习近平当局的压力。他们都错估了香港的局势。在自由环境下成长的民众，对压迫性专制政权会产生怎样的恐惧？这种恐惧又会产生怎样的结果？今天的香港就是证明。"

"现在的问题是，选举结果是否能对港府的政治产生事实上的影响、能否让林郑月娥相应抗议者的诉求？为了让这一切至少有理论上的可能，示威者也必须要展现灵活，并且在核心诉求上做出让步：在当前北京专制统治治下，全面民主改革是不可能。至于林郑月娥能做什么，则取决于她的北京上司同意她做什么。北京目前的方针是：不向抗议运动妥协。"

作者认为，北京目前在国际上正腹背受敌，不论是贸易战、华为、还是新疆政策，都让中共在香港问题上感到没有太多的回旋空间。而正是这种政治上的不让步，才让香港矛盾真正全面激化。作者担心，出于同样的原因，北京当局即便在选举之后也不会对抗议者的诉求做出认真的回应。"但是另一方面，中国军警要是直接介入香港，就会在镇压香港抗议的同时也进一步恶化北京的国际环境。因此，不论选举结果如何，香港的局势都会暂时维持现状：示威不断、警方动武、暴力抗议、大肆拘捕、民众愤怒。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

SZ: Hongkongs Bürger senden ein wuchtiges Signal nach Peking

南德意志报

FAZ: Ein erster Schritt in Hongkong

法兰克福汇报

ZEIT: Vom Wähler gedemütigt

时代周报

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