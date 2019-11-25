德语媒体：是胜利，也是挑战

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"香港民众向北京发送了强烈的信号"为题，刊发评论指出，选民的意愿比街头的抗议更为有力，这是民主派所能发出的最强音。

"在生死存亡的关头，香港人为自由而战。诚然，有人会说，这一切又有什么用？和过去几周的过激暴力抗议一样，选举结果并不能让北京改弦更张，体制性的冲突并不能就此化解。但是，反之亦然：享有民主的人，不会被一党专政所转变。"

"香港民众现在赢得了一些时间。2022年的特首选举，将无法按照以往的规则来进行。对于民主运动而言，现在正是将抗议行动整合为政党力量的时机，其基础已然奠定。"

《法兰克福汇报》的评论以"香港的第一步"为题指出，此次选举结果说明，北京一直宣传的"沉默的大多数"，其实并没有站在北京这一边。

"港府以及北京可谓是咎由自取。在原先还有机会的情况下，他们没能及时认真回应抗议者的诉求。错失时机之后，当局越来越疲于招架。香港问题现在还有没有用政治手段和平化解的机会？这并不仅仅取决于当权者能否走出这种龟缩的态势。"

"现在的选举结果，必须要转化为实践。对于选举的胜利者而言，这同样是巨大的挑战。许多候选人都是突然被抛到了现在的位置上，他们尚缺乏相应的经验，而外界的期待却很高。要是局面没能很快改观，失望情绪很快就会蔓延。亲北京人士也许会乐见这种情况，他们有着危险的算计：在民主选举之后，紧随而至的就是更激烈的暴力。"

《时代周报》网站刊发的评论以"被选民羞辱"为题，担心这场选举很可能什么都改变不了。

"区议会选举充满象征意义的结果，增加了对林郑月娥以及北京专制政府、习近平当局的压力。他们都错估了香港的局势。在自由环境下成长的民众，对压迫性专制政权会产生怎样的恐惧？这种恐惧又会产生怎样的结果？今天的香港就是证明。"

"现在的问题是，选举结果是否能对港府的政治产生事实上的影响、能否让林郑月娥相应抗议者的诉求？为了让这一切至少有理论上的可能，示威者也必须要展现灵活，并且在核心诉求上做出让步：在当前北京专制统治治下，全面民主改革是不可能。至于林郑月娥能做什么，则取决于她的北京上司同意她做什么。北京目前的方针是：不向抗议运动妥协。"

作者认为，北京目前在国际上正腹背受敌，不论是贸易战、华为、还是新疆政策，都让中共在香港问题上感到没有太多的回旋空间。而正是这种政治上的不让步，才让香港矛盾真正全面激化。作者担心，出于同样的原因，北京当局即便在选举之后也不会对抗议者的诉求做出认真的回应。"但是另一方面，中国军警要是直接介入香港，就会在镇压香港抗议的同时也进一步恶化北京的国际环境。因此，不论选举结果如何，香港的局势都会暂时维持现状：示威不断、警方动武、暴力抗议、大肆拘捕、民众愤怒。"

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