 德语媒体：是欧洲太幼稚还是中共太精明？ | 媒体看中国 | DW | 02.12.2019

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德语媒体：是欧洲太幼稚还是中共太精明？

《威悉河信使报》的客席评论呼吁，体制竞赛愈演愈烈的今天，欧洲不能再把中国当作战略伙伴。《法兰克福汇报》则抨击，与中国孔子学院合作的德国高校过于幼稚。

China 2014 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Werkseinfahrt (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

大众在新疆的工厂

DW.COM

北京至今否认对新疆维吾尔族或其他人施虐，并强调相关措施是职业培训，以帮助消除武装和分裂势力，并教授维族人新技能。 (28.11.2019)

六年前，德国大众汽车公司在乌鲁木齐开设生产线，雇用了650名员工。"中国电文"曝光后，大众面临道德指责。德国联邦议院中德议员小组副主席称，若有事实表明，大众汽车从新疆的再教育营或者从强迫劳动中受益，那么大众就应关停当地的生产线。 (27.11.2019)

关于新疆的"中国电文"引起各界的担忧，德国外长呼呼国际社会不可对关押数十万人的行动置若罔闻。西门子公司也需澄清是否参与了"一体化联合作战平台"。在接受德国之声采访时，联合国秘书长古特雷斯也就维吾尔人的问题发声，表示“尊重人权绝对必要。” (26.11.2019)

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。 (31.10.2019)

(德国之声中文网) 不来梅出版的《威悉河信使报》以"中国不是战略伙伴"为题，刊登了一篇由绿党籍欧洲议会前议员、对华关系小组成员特吕佩尔(Helga Trüpel)撰写的客席评论。文章指出，中国在经历了邓小平推动的经济改革开放之后，并没能如西方所愿在政治上向民主体制改革；一党专政与超越国界的自由民主理念之间的鸿沟反而越来越深。而正是这种体制性的深刻分歧，导致了中国不可能成为战略伙伴。评论指出：

"在习近平治下，数字化监控政权正在残酷地扩张，香港民主运动正在被暴力压制。即便是香港区议会选举揭晓后，中共当局也没有与民主派进行平等对话的打算。而在华为问题上，该公司代表在与外国访客谈话时，总会有中共的党代表在场。几年前，我去深圳的华为总部时，情况就是这样。中国经济归根到底依然是由中共主导的，欧洲政界在这点上千万不能太幼稚。

"在对华关系方面，我们必须开始变得现实。中国的体制其实是国家垄断资本主义，中共永远有着最终决定权，他们快速审判批评者，有时候甚至没有法庭审理程序。新疆的维吾尔人被大规模关押在再教育营里，这是一种灾难性的新型'文化大革命'。德国大众总裁迪斯也无法再找借口说对新疆情况不知情，因为这些消息已经传播了好几年，只要愿意打听，总是能知道的。"

作者随后指出，华为不可能做出不符合中国政府利益的行为，因此这家企业不是可靠的伙伴，"而中共现在也对真正的人权政策不感兴趣，他们关心的只是维护自己的权力。因此，德国、欧盟必须要对中国政府施加巨大的压力，迫使其放弃再教育营。至于德国大众：只要新疆地区的人权遭到粗暴侵犯，这家企业就不能在那里经营业务。"

Karte Konfuzius Institute in Deutschland DEU

德国许多高校内都设立有“孔子学院”合作项目

《法兰克福汇报》注意到，中国在全球各地开设的孔子学院，如今在德国也逐渐引起了争议。该报以"纳税人资助宣传机构？"为题，刊发评论指出，中国在德国搞文化输出、与高校合作，原本并非什么大不了的事情，然而问题在于，这些机构得到了德国的公共财政补贴：

"从原则上讲，面对广义的外国文化机构，我们没有什么可反对的。这些机构会为其母国做宣传，这点也是清楚而无可指摘的。然而，中国政府却成功地让德国人的税款为中方的目标服务，北京的这一安排可谓精明。

"相比之下，德国的高校则不怎么精明。这些高校在面对军火行业公司的赞助时，很喜欢从道德的高度指手画脚；而在孔子学院问题上，却显然没有任何顾虑。这些愿意为中国效劳的人，极少会真的希望生活在中国式的政治体制之下。但是搞学术需要质疑。对于自己的幼稚，也同样需要进行质疑。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

WESER KURIER: China ist kein strategischer Partner

威悉河信使报

FAZ: Steuergeld für Propaganda-Institute?

法兰克福汇报

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