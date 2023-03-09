德语媒体：是时候采取行动了

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，出台强硬政策以掩盖以往的错误，是政界惯用的伎俩。德国内政部就5G网建设中华为和中兴组件问题的最新举措，看似态度果决，实际上却是为了掩饰过去几年来政府的不作为。这篇题为《是时候采取行动了》的评论写道：

"前绿党政治家福伊克斯（Ralf Fücks ）早先就曾对所谓'更大的北溪二号'提出过警告，言外之意就是说，在进口高科技组件问题上，德国有可能会重演进口俄罗斯天然气的同样错误。不过，2021年，联邦议院顶住默克尔政府压力而通过的中国决议案也称得上是一个小型的、未雨绸缪的、明确维护德国本土利益的时代转折：德国绝不应对专制政权的技术产生过度依赖。

而今天令人沮丧的现状却是，从中国决议案获得通过至今，德国基础设施建设中采用中国技术的步伐丝毫没有放慢。有些运营商替换掉了来自中华人民共和国的组件，但另一些运营商仍在一如既往地安装着中国组件。一项调研报告中估测德国数码网络中，中国组件的占比高达59%。联邦政府现在表示，可能有必要进一步强化相关法律。相当长的时期内，人们一直忽略了一个事实，那就是2021年通过的法案在实践中缺乏可操作性，因为相应的审核机制过于复杂。

种种迹象显示，德国移动通讯工业中不认同对华强硬立场的仍大有人在。英国在5G网建设问题上的立场就要明确得多：2020年底开始，禁止安装华为组件，2027年则要实现网络中完全没有华为组件的目标。这种措辞明确的政策也正是企业所急需的，因为只有这样，企业才能规划未来。而在美国，拜登总统甚至做出了涉及面更广的决策：禁止使用华为和中兴的终端产品。"

评论指出，中资入股汉堡港的问题，曾在德国引发旷日持久的讨论。但各方必须清楚的是，对一个国家来说，数码技术要比港口码头重要得多。

"但愿德国限制中国通讯技术产品的第二次尝试能够获得成功。有关中国技术暗藏间谍和破坏风险的指控，的确都没有得到证实。但问题的关键在于，既然包括德国情报机构在内的有关各方都在提出警告，难道德国真的有必要去铤而走险吗。对于政府专用网络，联邦政府的态度倒是一直都很明确：禁止使用中国组件。

美国等国已经将目光投向肖尔茨及其政府。他们想知道，德国从其混杂了生意至上、盲目乐观以及安全意识缺失的错误对俄政策中吸取了哪些教训。在对待中国技术的问题上，答案很明确：德国政府做得还很不够。

德国绝不应对北京的技术产生依赖。有鉴于此，德国政府希望更好地保护通讯网络这一敏感设施：是时候采取行动了。"

《奥古斯堡汇报》发表评论称，正在举行的中国"两会"期间，北京高层对华盛顿发出的强硬信号，也应当引起欧洲人的警觉。评论写道：

"北京在追求着不同的利益。世界陷入了无秩序状态，西方阵营远没有看上去那么团结，而俄罗斯更不是像普京想象的那样强大。面对这一动荡时刻，中国政府正试图以咄咄逼人的姿态去扩充权势地位。他们的目标很明确：建立一个基于强权政治基础上的国际秩序，届时俄罗斯也只能充当中国的小兄弟。也正因为如此，中国向华盛顿发出了强硬的信号。

对于西方，尤其对欧盟而言，这只能意味着：欧洲绝不可以在经济上对中国产生依赖，不能重演德国在俄罗斯天然气问题上的错误。同时也应当意识到，中国提出的乌克兰和平计划只是一个假象。

一个诚实的中介人会将自身的利益置于一旁，而中国的做法却恰恰相反。"

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