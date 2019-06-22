 德语媒体：是否应与中国“脱钩”? | 媒体看中国 | DW | 22.06.2019

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德语媒体：是否应与中国“脱钩”?

德国到底是否应撇除华为？美国的反全球化浪潮是否会反而助推中国崛起？周末的德语报刊关注了这些话题。

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"橙汁与全球化陷阱"为题，刊发评论指出，特朗普政府正在着手让美中两国"脱钩"，全球化也正在面临来自左右两边的反对声。

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距离G20峰会还有不到一周时间，白宫消息人士透露美国副总统彭斯推迟了原定24日发表对华政策演讲的计划。据悉相关讲话内容包括对中国人权状况的批评。外界猜测，此举是为了避免特习会之前气氛再度紧张。两国元首此次会晤被视为中美贸易谈判重返轨道的积极信号。 (22.06.2019)

“繁荣美国联盟”周五向特朗普公开致信，支持其对中国产品加征关税。这个反自由贸易的游说组织称，公开信吸引了600余家美国企业以及涵盖了数百万产业工人的众多组织联署。就在一周前，许多大型美国零售商联署致信特朗普，要求停止对中国加征关税。 (22.06.2019)

苹果公司表示，如果美国政府继续对中国加征更多关税，那么这将削减该公司对美国经济做出的贡献，同时也会伤害苹果公司在全球的竞争力。与此同时，苹果已考虑将15%至30%的产能移出中国。 (21.06.2019)

美中贸易争端让经济界伤透脑筋。美国企业界再次向特朗普施压，数百家美国企业致信总统，呼吁终止关税升级的恶性循环，与中国重启贸易谈判。 (14.06.2019)

文章首先以意大利的传统橘子汽水(Aranciata)为例，指出跨国公司将这种意大利饮料推广到全球各地之后，尽管其他地方的人也可以足不出户喝上橘子汽水，但是对于那些喜欢只在意大利度假时喝这种饮料的人而言，以往的那种兴奋感却被跨国公司的全球化生意所稀释了。"在饮料行业发生的事情，在更高的层面上也在发生。全球化悄然提升了穷国与富国的生活水平，国际分工是最好的扶贫手段之一。但是，我们也无法忽视，全球化不止有赢家，也有输家，或者说是'被全球化抛在后头的人'。"

作者接着指出，在这一背景下，反全球化、反融合的声音正在增强。曾经被认为不可阻挡的全球化，如今备受质疑；工资上涨缓慢、失业率增高，正在让许多发达国家的民众越来越不支持全球化。

"而且，美中两国之间的对立越来越危险。美中冲突超越了贸易争端，而是地缘政治的对抗。在华盛顿，显然有越来越多的人不再呼吁拥抱中国或融合中国，而是要求让两国经济'脱钩'，从而在可能爆发的新冷战中握有更好的牌。而中国人，此时则正在通过'一带一路'来打造自己的地缘政治强国。"

文章在分析了经济与科技发展规律本身造成全球化进程波动之后，接着指出，以当前美国为代表的反全球化思潮，并不是解决当前困境的良方。"一方面，这是因为，如果北京被迫去打造一个自己的经济阵营，中国就会更快地成为一个掌控国际秩序的强国。另外一方面，紧密的贸易联系、共同参与国际组织也是维护全球安全与和平合作的一块重要基石。……此外，这也会导致民族国家的思潮获得更大的空间，甚至大于他们私下里讨论时所设想的空间。"

"因此，我们应该捍卫多边主义的优点，同时维护舆论对全球化的支持度，从而促进贸易与投资。不应该片面搞区域主义，也不应该片面搞多边主义多元主义，而是应该推行务实合作。"

Symbolbild Huawei (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

奥尔登堡出版的德国《西北报》以"歧视？当然！"为题，就围绕华为5G设备安全问题的争议刊发了短评。作者认为，德国经济部长日前在上海与华为创始人任正非会晤时的表态，是一个严重的错误。

"正在访华的德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)说，在建设德国5G移动通信网络时，任何企业都不应被歧视。但是，在这起案例中，'区别对待'----况且这就是'歧视Diskriminierung'一词的原本含义----却是非常必要的。"

"德国建设5G网络，其意义远远超越了更快的网速、手机看电影更流畅。5G网络能够让大量的数据高速传输，是众多未来科技的基础，其中包括能源、交通、安全等敏感领域的科技。"

"要是在这些领域依靠中国的科技，就相当于向北京开放网络。任何人都不应当相信华为是一家普通的企业。在中国，经济界，或者说每一家企业，始终要服从于国家，或者说要服从于帝国主义利益。造成区别的，正是这一点。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

NWZ: Diskriminieren? Aber sicher!

西北报

NZZ: Aranciata und die Tücken der Globalisierung

新苏黎世报

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