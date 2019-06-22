德语媒体：是否应与中国“脱钩”?

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"橙汁与全球化陷阱"为题，刊发评论指出，特朗普政府正在着手让美中两国"脱钩"，全球化也正在面临来自左右两边的反对声。

文章首先以意大利的传统橘子汽水(Aranciata)为例，指出跨国公司将这种意大利饮料推广到全球各地之后，尽管其他地方的人也可以足不出户喝上橘子汽水，但是对于那些喜欢只在意大利度假时喝这种饮料的人而言，以往的那种兴奋感却被跨国公司的全球化生意所稀释了。"在饮料行业发生的事情，在更高的层面上也在发生。全球化悄然提升了穷国与富国的生活水平，国际分工是最好的扶贫手段之一。但是，我们也无法忽视，全球化不止有赢家，也有输家，或者说是'被全球化抛在后头的人'。"

作者接着指出，在这一背景下，反全球化、反融合的声音正在增强。曾经被认为不可阻挡的全球化，如今备受质疑；工资上涨缓慢、失业率增高，正在让许多发达国家的民众越来越不支持全球化。

"而且，美中两国之间的对立越来越危险。美中冲突超越了贸易争端，而是地缘政治的对抗。在华盛顿，显然有越来越多的人不再呼吁拥抱中国或融合中国，而是要求让两国经济'脱钩'，从而在可能爆发的新冷战中握有更好的牌。而中国人，此时则正在通过'一带一路'来打造自己的地缘政治强国。"

文章在分析了经济与科技发展规律本身造成全球化进程波动之后，接着指出，以当前美国为代表的反全球化思潮，并不是解决当前困境的良方。"一方面，这是因为，如果北京被迫去打造一个自己的经济阵营，中国就会更快地成为一个掌控国际秩序的强国。另外一方面，紧密的贸易联系、共同参与国际组织也是维护全球安全与和平合作的一块重要基石。……此外，这也会导致民族国家的思潮获得更大的空间，甚至大于他们私下里讨论时所设想的空间。"

"因此，我们应该捍卫多边主义的优点，同时维护舆论对全球化的支持度，从而促进贸易与投资。不应该片面搞区域主义，也不应该片面搞多边主义多元主义，而是应该推行务实合作。"

奥尔登堡出版的德国《西北报》以"歧视？当然！"为题，就围绕华为5G设备安全问题的争议刊发了短评。作者认为，德国经济部长日前在上海与华为创始人任正非会晤时的表态，是一个严重的错误。

"正在访华的德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)说，在建设德国5G移动通信网络时，任何企业都不应被歧视。但是，在这起案例中，'区别对待'----况且这就是'歧视Diskriminierung'一词的原本含义----却是非常必要的。"

"德国建设5G网络，其意义远远超越了更快的网速、手机看电影更流畅。5G网络能够让大量的数据高速传输，是众多未来科技的基础，其中包括能源、交通、安全等敏感领域的科技。"

"要是在这些领域依靠中国的科技，就相当于向北京开放网络。任何人都不应当相信华为是一家普通的企业。在中国，经济界，或者说每一家企业，始终要服从于国家，或者说要服从于帝国主义利益。造成区别的，正是这一点。"

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