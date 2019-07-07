 德语媒体：是傲慢?还是无知? | 媒体看中国 | DW | 09.07.2019

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德语媒体：是傲慢?还是无知?

《世界报》认为，面对中国经济越发巨大的影响力，西方似乎在刻意淡忘对香港的道义责任。《南德意志报》驻华记者则担忧地指出，欧洲人的优越感，正在让欧洲在国际竞争中落后于充满斗志的中国人。

China Skyline von Hongkong bei Nacht (Imago/Westend61)

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"香港的漫长道路"为题，刊发社论指出，上百万香港人捍卫自治的抗争，也让世人更加关注整个中国的人权状况。

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林郑称 《逃犯条例》「寿终正寝」，政府修订工作「完全失败」。她还说，从5年前的「占中」到今日的「反逃犯条例」，都反映社会根本问题，不能再视而不见。中国官媒主编称，该结果“合乎香港另一种政治制度逻辑的结果”。不过，反对团体和学生对林郑的说法都不埋单。 (09.07.2019)

香港艺人何韻诗到联合国「反送中」，还呼吁人权理事会除名中国。她在中國被长期封杀。在「商人无祖国」的逻辑中，为什么何韵诗敢置广大的中国市场于不顾? (09.07.2019)

示威者入夜不散沿弥敦道前行。警民再次爆发冲突。防暴警驱散并拘捕多人，有示威者头部受伤，有人当场被捕。其中有警员称「执行职务毋须戴委任证」，引发民众挞伐。 (08.07.2019)

在英国多名政要表态声援香港“反送中”抗议之后，中国驻英大使刘晓明周日强调，北京不想和伦敦打“外交战”，但是反对某些政治人物的“冷战思维”。他还谈到华为一事，担保该公司不会将敏感信息交给中国政府。 (07.07.2019)

"部分示威者在7月1日的骚乱和暴力行为是不可原谅的，但是这依然能够显示出香港人的绝望情绪，在年轻一代中，这种情绪尤其明显。据悉，还有两人因此而自杀。街上的年轻人愿意为更加崇高的目的而牺牲自己的自由，甘愿冒坐牢的风险。与此同时，年轻的示威者面对强权，也越发感到无助和孤单。这是一场有关未来和前途的抗争，示威者推崇殖民时代晚期的理念，也并不奇怪：正是在那个时期，独立司法、自由市场经济、独立货币、言论与新闻自由等无形的财富诞生了，今天的香港依然拥有这些财富。香港回归前的最后一任香港总督彭定康(Chris Patten)当时还曾尝试来保障民众的基本自由权利：他力推政治改革，让民众获得选举参政的权利，而且丝毫不惧怕由此与中国政府产生的冲突。"

"但是北京似乎并没有完全接受这种特殊地位。从回归的第一天开始，中国政府就试图用一切手段来架空香港的自治和自由，这个特别行政区最好尽快纳入共产党的统治模式之下。即便当初许诺了'一国两制50年不变'，但对于北京的统治阶层而言，这座城市习以为常的自由精神依然是可疑的。"

文章接着指出，在中国对全球经济影响力越来越大的今天，英国人或者说西方人似乎在刻意淡忘对香港的责任。"香港示威者的诉求是明确的，而且是在回归时确立的法律框架之内。他们要求政府完全放弃《逃犯条例》、收回将示威称作'暴动'的言辞、释放被拘捕的示威领袖。这部争议法案威胁着特别行政区的政治自由权利，也违背了当年的国际条约。要是国际社会面对香港人的这些诉求而依然不明确表明立场，就会发出一个令人悲观的讯号。"

China Schule mit Überwachungskamera in der Provinz Zhejiang (picture-alliance/Imagechina)

杭州的一所中学课堂

慕尼黑出版的《南德意志报》则刊登了一篇由该报驻华记者撰写的评论。文章以"看看这个国家"为题，担忧地指出，德国的年轻人自以为国际化，却完全不知道自己正在被雄心勃勃的中国同龄人甩在身后。

"我们从一出生起就获得了先发优势：稳定的政治体制、负担得起的医疗卫生系统、免费教育。只要付60欧元，就能获得全球最有价值的护照。等到我们步入职场时，我们的工资水平远远超过全球平均值。而我的中国朋友们却并不拥有这一切，而这正是对他们的激励。"

"当年我在北京的一所中学交换一年，这种强烈的反差就活生生地被呈现在我的眼前。第一天，我的班主任就鼓励我今后去北京大学念书。而我那些从小挑灯夜战的同学们，则几乎不敢拥有这个梦想。只有最优秀的人才能进入北京大学，但是对于来自西方国家的学生，却适用不同的规则，一切大门都向他们敞开。"

"但是，这一切如今正在改变。在事关未来的赛跑中，欧洲遭到了接二连三的重击：希腊债务、难民危机、英国退欧。与此同时，竞争对手则在迎头赶上。90年代以来，亚洲的GDP已经翻了三倍，中国甚至翻了9倍。这一崛起，也让数以百万计的民众摆脱贫困，成为了中产阶级。……在网络科技、电子商务、移动支付方面，中国早已超越我们。在量子计算、人工智能等未来科技方面，中国正在超越。英国《金融时报》将21世纪成为'亚洲世纪'。中美贸易战、华为争议则显示，西方人如今对中国是多么地恐惧。中国的专制，中国对人权的蔑视，中国对民众的监控，这一切决不能成为欧洲的样板。但是，我们现在也必须睁开眼看一看周围。"

作者随后担忧地指出，她身边的许多德国朋友依然对中国知之甚少，中国对他们而言似乎就是一部充满偏见的纪录片，不想看时随时可以换台，仿佛和他们的未来生活毫无关系。作者问道，这究竟是无知还是傲慢？与之相反，她身边的中国朋友对欧洲的兴趣要大得多。

"最晚到我们这一代年轻人，就必须要认识到，西方人这种普遍的优越感，已经不合时宜。而且这种优越感是危险的。对于中国来说，欧盟现在依然有价值，是因为欧洲拥有中国政府所需要的科技。等到这种局面也结束的那一天，欧洲就会彻底丧失对中国的影响力。届时的欧盟就会像如今的德国汽车厂商那样：早年间一直嘲笑中国制造的汽车仿佛'滚动的饭碗'，现在却突然要面对中国厂商推出的具有竞争力的自主品牌。在保持全球竞争力方面，我们欧洲现在做得实在太少。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Ein deutscher Reisepass der Europäischen Gemeinschaft liegt auf einer Weltkarte. (Foto: picture-alliance/dpa/R. B. Fishman)

    带着德国护照说走就走

    德国护照和“说走就走”的旅行

    英国Henley & Partners顾问公司对世界各国家和地区的签证规定进行研究后发布了2016年亨氏签证受限指数。德国护照最“畅行无阻”，全球177个国家对德国护照免签。这也是德国护照连续3年名列这一排行榜首位。

  • Sechs schwedische Reihenhäuser stehen an dem Ufer eines Sees. An dem Kai liegen einige kleienr Boote. (Foto: picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    带着德国护照说走就走

    家里看看，外面转转

    2016年亨氏签证受限指数排行榜排名第二的是瑞典护照。瑞典拥有大量秀美的自然风光。2014年夏天46%的瑞典人选择在本国度假。但是瑞典人也喜欢去其它国家旅游。全球有176个国家对瑞典护照免签。

  • Eine Gruppe Touristen aus Japan steht bei strahlendem Sonnenschein im Hof des Heidelberger Schlosses. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    带着德国护照说走就走

    日本和新加坡

    亚洲国家当中，新加坡和日本两国的护照得到免签的机会最多。173个国家允许新加坡或者日本护照的持有者免签证入境。排名第三至第九的国家大多为欧洲国家、美国以及澳大利亚和新西兰。

  • Chinesische Touristinnen posieren für ein Foto vor dem Schloss in Versailles. Eine Frau steht auf dem Podest einer Statue und posiert mit Armen und Beinen abgestreckt. (Foto: Getty Images/P. Le Segretain)

    带着德国护照说走就走

    中国人“占领”全世界

    日本、韩国和美国纷纷放松了对中国人申请签证的限制。越来越多的高收入中国人乐于前往海外享受异国旅行带来的不一样的经历和体验。有媒体报道称，英国、澳大利亚等国家目前也在考虑对中国护照持有者放宽签证限制。目前对中国护照免签的国家数量为50个。

  • Der ehemalige ungarische Außenminister Gyula Horn durchschneidet mit einem Seitenschneider den Maschendrahtzaun zwischen Ungarn und Österreich. Ein symbolischer Akt der Grenzöffnung 1989 (Foto: AP)

    带着德国护照说走就走

    打开边界

    随着柏林墙的倒塌，东欧很多国家开始打开自己的边界。从那时候起，东欧国家的国民也开始享受到旅行的自由。2008年，捷克和匈牙利纷纷加入申根协定，成为申根区国家。在最新的亨氏签证受限指数排行榜上，捷克、匈牙利和冰岛并列排名第十。167个国家对这3个国家的护照免签。

  • Eine Frau hält den kolumbianischen Reisepass in den Händen. (Foto Getty Images/J. Raedle)

    带着德国护照说走就走

    哥伦比亚和东帝汶

    南美国家哥伦比亚从上一年的第75位提升至今年的第50位。东帝汶由于同欧盟之间达成相互免签的协定，所以东帝汶护照获得免签国的数量也进一步增加，在排行榜上的位置提升了33位，现在列居第57位。

  • Ein Syrer steht in einer Warteschlange und hält seinen Pass in die Kamera. (Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    带着德国护照说走就走

    在欧洲获得难民身份

    叙利亚护照持有者在免签的情况下只能前往32个国家。但是叙利亚人前往欧洲后，有可能获得难民身份。相比之下，阿富汗人和伊拉克人在欧洲获得难民身份的机会要小得多。

  • Eine afghanissche Frau hält an der Passstelle in Kabul ihren neuen Reisepass inden Händen. (Foto: picture-alliance/dpa/S. Bandari)

    带着德国护照说走就走

    国内政局不稳难获免签

    全球范围内护照旅行自由度最差的国家是阿富汗，再加上叙利亚、索马里、巴基斯坦和伊拉克，这5个国家在2016年亨氏签证受限指数排行榜上排在垫底的位置。这些国家由于国内政局持续不稳，国民通过合法方式出国的可能性微乎其微。

    作者: Sabrina Pabst


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带着德国护照说走就走

来一场说走就走的旅行，可能更多时候限制这一愿望实现的客观因素不是金钱，而是护照。全球“含金量”最高的护照是哪个国家的护照呢？ (04.03.2016)  

外部链接

SZ: Schaut auf dieses Land

南德意志报

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