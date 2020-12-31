德语媒体：是什么导致了欧洲的衰落？

(德国之声中文网)《法兰克福评论报》以"中国龙的凯歌"为题，刊文指出，中国似乎成为了2020年的赢家，从今往后，北京将更加强硬地捍卫自己利益。作者注意到，中国是唯一在疫情肆虐的2020年依然实现可观的经济增长的大国，此消彼长的实力对比让北京更加不用顾忌外界的批评，这也导致了中国社会与西方社会越发脱节：西方民众对中国的评价明显走低，而中国民众则自认为自己国家的国际形象得到了显著提升。

"其实，这还只是事物的一个方面。就像备受尊敬的新加坡政治学者马凯硕(Kishore Mahbubani)所指出的那样，'我们必须和当前的中国共存，而不是和一个我们所期盼的中国共存'。多年来，马凯硕一直在宣扬'亚洲世纪'学说。他嘲讽西方想要傲慢地按照自己的构想来塑造人口规模第一的大国，'一个不到250年历史、人口只有中国四分之一的美国，凭什么想要改变中国、而不是被中国改变？'"

"在谈论中国时，人们常常淡忘一点：中国政府自70年代末改革开放以来，实现了人民生活水平的极大提升，GDP翻了30多倍，人均预期寿命也增长了10来岁。这样的成功故事，在中国的日常生活中很多见。一个聊着泰国度假、新买的苹果手机的30岁办公室职员，她在年幼时很可能还必须在水稻田里帮助劳作的父母。短短几年时间里，全国各地都冒出了大量新建城区，充满未来感的摩天楼让纽约曼哈顿相形见绌。"

"对于西方而言，最大的挑战也许是：至少到目前为止，'中国道路'证明了没有民主和言论自由也一样可以实现经济增长和社会发展。况且，疫情肆虐的2020年显著提升了中国政府的实力，让14亿中国人中的大部分人的目光都更多地转向国内。"

《世界报》的评论则以"中国崛起、欧洲衰落"为题，认为单纯从经贸角度而言，欧中投资协议对欧盟相当有利，但是在当前这个时间点宣布完成谈判，却会酿成地缘政治上的严重后果，这不仅仅限于欧美关系遭到离间。

"冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在欧盟委员会强调'地缘战略思维'，但是这一思维显然没能让这个巨大的官僚机构所完全领会。欧方的谈判代表很有可能就像电影《再见列宁》中的女主角那样：昏迷前生活在东德，醒来时柏林墙已然倒塌，她却生活在另外一个世界。欧盟代表为了这份投资协议谈判了7年，期间他们两耳不闻窗外事，没有注意到公共舆论的变化。当北京在12月做出重大让步、协议有望在12月底前达成时，欧盟代表突然遭到了舆论的批评。这是因为，他们身处的环境已然不同于7年前。"

"相比7年前谈判刚开始时，当今中国政府对内更具压制性，对外更具攻击性。观察人士已经放弃了通过资本主义实现中国民主的希望。欧盟已经在2019年将中国宣布为体制竞争对手，就像在冷战时期对待苏联那样。而且，欧洲企业的高管如今在面对中国时，也不再是只看到大把的金钱，而是担心起那些创新实力强劲的中国企业。"

"尽管如此，默克尔依然大力推动达成协议。这表明，德国总理在对华政策上贯彻的是一条不怎么受外界左右的自主路线。德国汽车产业一定非常乐于见到这一点：德国大众产量的一半都销往中国，中国更是奔驰的最主要市场。有了欧中投资协议，德国车企今后还能涉足中国电动汽车市场。由于此前做出了强烈依靠中国市场的战略性决策，德国大众等企业也陷入了高度对华依赖，这导致了德国政府几乎无法抨击中国。"

"众所周知，默克尔认为全球权力重心向亚洲转移是无可避免的。中国在崛起，欧洲在衰落，这就是欧盟在见到北京做出让步时急于签署协议的主要理由。只不过，当欧洲不再坚持价值观时，被当作理由的'欧洲衰落'预言，还真会成为现实。"

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