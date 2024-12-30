德语媒体：昔日的伙伴 今日的威胁

过去20多年间，中国已经从昔日西方的伙伴变成了今天的威胁。奥地利《标准报》撰文分析中国如何“从世界工厂变成全球公敌”？《商业内幕》关注到中国可能会让武警部队在入侵台湾时发挥关键作用。

（德国之声中文网）奥地利《标准报》撰文分析，中国如何“从世界工厂变成全球公敌”？文章指出，很长时间以来，中国对西方企业颇具吸引力。廉价的劳动力、相对稳定的结构和不断增长的国内市场提供了一个充满吸引力的环境。但昔日的伙伴已经变成了威胁。

文章描述20多年前中国刚刚加入世贸组织的时候，中国的身上还完全找不到系统性敌手的影子。当时“全球化是世界共同发展的口号。从西方政治家的角度来看，将生产转移到中国同时解决了两个问题：企业不仅可以从更便宜的采购价格中受益，而且还能够实现本国环保和民权运动要求实现清洁生活环境的愿望。……在出现所谓的转折点之前，政治基本上不介入经济。自20世纪90年代开始复兴的自由市场理念还包括减少补贴和依靠市场力量。”

文章写道：“然而如今，关于中国的争论以‘去风险’、‘脱钩’、多极世界秩序和冷战2.0等术语为特征，有时甚至会谈论到第三次世界大战。美国空军4星上将、空中机动司令部司令米尼汉（Mike Minihan）预计中美之间将在 2025年开战。美中两国长期以来一直在经济和意识形态上存在冲突。自俄罗斯入侵乌克兰以来，许多欧洲人也一直在批判性地思考与北京之间的密集商业往来。我们对中国的依赖不是比对俄罗斯能源的依赖还要多吗？2023年9月，德国外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 将中国国家主席习近平形容为“独裁者” — — 这激怒了北京领导层。”

文章提出一个问题：“到底是什么让北京从机遇变成了威胁？”

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文章认为，从中国人的角度来看，中国只是变得更成功。例如，无论是在电动车、机械设备、机器人都多种行业和领域，中国企业不但迎头赶上甚至超过了西方的同行。

文章继续写道：“上海周边的长三角地区堪称全球经济的心脏。1.4亿人口居住在10万平方公里的土地上，其中近80%居住在上海、杭州、宁波、苏州等特大城市。20年来，已有数以万计的国际企业落户于此。”

然而新冠疫情期间，中国执行的严苛的防疫政策导致长三角地区的物流停滞。“世界各地的货物和重要产品突然失踪了。……曾经全球化带来的准时生产突然荡然无存。美国尤其意识到，过去20年产能逐渐减少并转移到中国意味着什么。……在西方，人们得出的结论是，他们需要更加独立于中国。”

文章写道：“中国不再像15年前那样还是全球希望的承载者。在习近平的统治下发生变化的不仅仅是中华人民共和国。西方对这一事态发展的反应也变得更加激进。世界不再共同成长，而是越发分离。这就是许多中国问题专家和爱好者所抱怨的——全球化时代的终结。”

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武警会在中国侵台行动中扮演哪种角色？

《商业内幕》关注到中国可能会让武警部队在入侵台湾时发挥关键作用。文章引述华盛顿智库“国防重点”（Defense Priorities）亚洲接触项目主任莱尔·戈德斯坦(Lyle Goldstein)的看法：“根据我的观察，他们（中国武警）训练很刻苦，装备精良，纪律严明。他们接受了严格的思想培训，因为在我看来，他们可能是入侵该地区（台湾）的主要后备力量……如果发生全面入侵，我认为两栖攻击不仅是可以想象的，而且是完全有可能的。”

伦敦国王学院东亚战争与战略教授帕塔拉诺 (Alessio Patalano) 认为考虑到武警在城市的训练，让其参与接管台湾的行动是有意义的。

“他说，武警拥有‘训练有素’的特种部队，参与外科手术式的军事行动，捕捉战略目标，其机动性、速度和对城市地区行动的熟悉程度至关重要。……因此，在夺权的想定或在行动的早期阶段使用武警夺取关键港口和机场基础设施，即使不是首选，也应被视为可行的选择。”

英国皇家联合研究所国际安全团队高级研究员谢特勒-琼斯 (Philip Shetler-Jones) 表示：“如果台湾人民反抗中国占领者，那么中国将不得不诉诸自己的警察部队，这可能会相当漫长。”他补充说，越多的武警部队能够承担“公共秩序”任务，就会释放更多的战斗部队。

文章指出，“军事专家们和国防官员们已经看到了一些迹象，例如武警部队在过去20年中的快速现代化以及在台湾周围的演习，均表明中国可能会在几年内采取行动。”

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