德语媒体：昏睡中醒来的西方

（德国之声中文网）面对已经崛起的中国，欧盟和美国都在研讨对策。《新苏黎世报》发表客座评论认为，种种迹象显示，对抗似乎已经不可避免。这篇题为《昏睡中醒来的西方》评论写道：

"西方人一直将双赢互惠当作最高教条。西方人希望，外国企业能在中国市场上获得平等对待，就像中国企业在国外获得的待遇一样。但迄今为止，这还只能是一个梦想，因为北京只愿意小规模地逐步放开市场。长期以来，西方对这种不公平待遇一直听之任之，因为尽管存在种种限制，西方企业仍可以在中国取得良好的业绩。但是，中国企业已经迎头赶上，西方企业终于意识到他们在中国市场上面临的竞争越来越强劲。

欧盟也已从昏睡状态中苏醒，北京空泛且不付诸行动的承诺已经不能再打动欧盟。当前布鲁塞尔对中国当权者的强硬立场显然同德国常驻欧盟代表柯幕贤（Michael Clauss）不无关系。柯幕贤此前在德国驻华大使任内就曾多次对中国政府的所作所为提出强烈批评。显然只有这样的强烈措辞中方才能听得懂。如果西方世界能够团结一致对北京施压，效果想必会更加明显。但习惯于单独行动的特朗普显然没有这样的意愿。"

客座评论中介绍了德国记者索默尔(Theo Sommer)的新书《中国优先：走向中国世纪的世界》。评论写道：

"索默尔新书的最后一章写道，尽管存在竞争、摩擦以及意识形态的根本分歧，但和平共处与合作仍然是可能的。但是一个月前北京'中国发展论坛'上见证了美国亲政府代表表现的人，都会认为索默尔的幼稚表述十分可笑。来自华盛顿的讯号已经非常明确，民主共和两党无论分歧有多大，但在一个问题上，他们却是高度一致的：他们都将中国当作是必须抗击的对手。现在，最高信条已经成为：以对抗取代合作。

处在北京和华盛顿夹缝中的欧盟也需要反思。拥有自由民主体制的欧洲大陆同中国相比，具有很多的优势。但是，迅速崛起的中国也有很多值得欧洲学习的地方，比如应当制定长期战略，而不是每次都临时抱佛脚。在一个问题上，索默尔显然言之有理，他说，在量子计算机、人工智能和5G移动通讯方面，欧盟已经落后于美国人和中国人。而在大数据、电动车和电池科研方面，欧洲已完全没有了竞争力。"

华为首席财务官孟晚舟去年12月在加拿大被逮捕以来，中国和加拿大的双边关系不断趋于紧张。本周二，又有一名加拿大公民在中国被判处死刑。德国《商报》就此写道：

"本次死刑判决对本已非常紧张的中加关系变得更加糟糕。双边关系紧张化的导火索是华为财务总监孟晚舟去年12月在温哥华机场被逮捕。加拿大方面采取这一行动是基于美国发出的引渡请求。美国方面指控华为及孟晚舟违反了美国对伊朗的制裁令。

中国方面则认为，加拿大逮捕孟晚舟是出于政治目的，同司法无关。孟被逮捕后不久，中方也抓捕了两名加拿大公民：前外交官康明凯(Michael Kovrig)和商人迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)。中方指控上述两人危害了中国国家安全。"

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