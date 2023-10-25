德语媒体：明争暗斗的中美关系 何时有转机？

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以“美中再次相互接近 – 拜登和习近平需要平静时刻”为题，刊发了由美国政治学者布兰默(Ian Bremmer)撰写的客席评论。作者认为，美中两国元首将在11月会晤，这会缓和双边关系，但不会带来本质上的改观。

“对于两国以及全球经济而言，这都是好消息。美中双方的官方代表正在筹划时隔一年多以来的首次元首会晤，拜登与习近平计划在11月的旧金山APEC峰会期间举行会谈。尽管这并不会带来什么外交突破，但是定期沟通总归有助于缓和紧张局势。”

“两国对抗的核心本质并没有什么太大变化，但是中国和美国领导人现在都面临各自的国内挑战。两国政府如今都无法承受对抗，而是需要片刻的平静，需要让这个全球最重要的外交关系具有可预测性。”

作者指出，中国政府正面临经济疲软、外交不力的困扰，美国国内政治则已经进入选战时期，而且华盛顿同样面临经济增速放缓的威胁。

“但是，我们依然无法期望美中双方会持久地改善关系。美国民主党与共和党在很多问题上无法取得共识，但是却一致认为，中国对美国利益构成了威胁，必须予以遏制。因此，美国加大了军民两用产品的对华出口管制力度，尤其是高度精密的半导体元件。对于新一代人工智能的研发，先进半导体是不可或缺的。”

“美国的出口管制将阻碍中国研发人工智能技术，后者能革命性地提升几乎全部经济领域的生产效率。只要中国无法开发自己的先进芯片，美国就会试图阻止中国获得这样的产品。对于北京而言这是苦涩的，专家估计，中国还需要至少十年时间才能自主生产这样的芯片。美国的阻挡行为，无异于对中国的经济宣战。”

“习近平也不太会淡化自己的优先目标。他依然坚定地想要抗击他所认为的西方遏制中国崛起的企图。”

“但这一切并不意味着双边关系的短期改善就毫无意义。拜登与习近平下个月在旧金山的会晤有助于为两国增添新的沟通渠道，后者在今后几年是必不可少的。然而，这一全球最重要的外交关系依然有着不稳固的根基，无论各方怎样努力也不会改变这一点。”

慕尼黑出版的《焦点杂志》以“全球关注以色列和乌克兰 习近平却在准备一场隐形战争”为题，刊发评论指出，北京正在大幅减持美国国债，并且全力打造不依靠美元的国际支付体系，在财政方面与西方脱钩。作者认为，中国的这种静悄悄的做法虽然不会导致流血，但也将产生重大的全球性影响。

“对于美国而言，中国减持美国国债正好发生在一个极其不利的时间点。美国正前所未有地依赖举债。仅仅截至今年9月，美国财政负债额就攀升了23%达到了1.7万亿美元。美国债务总额更是达到了33.5万亿美元。在乌克兰和以色列的两线战争，以及代价高昂的《通胀削减法案》，都有可能导致这个超级大国不堪重负。”

“关键在于，美国不断需要新的资金来偿还到期的国际旧债。不断举新债就意味着利息不断走高。况且，评级机构惠誉已经取消了美国国债的3A评级。”

“总而言之，中东以及乌克兰的战争对当事人而言非常残酷，却给中国帮了大忙。它们让大家不再关注北京为印太地区的又一条战线所做的准备工作。就像德国文豪布莱希特(Bertolt Brecht)曾说的那样：君在明 余在暗 明处现 暗处藏。”

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