德语媒体：时势比人强 休战仅一时

（德国之声中文网）中美新一轮贸易谈判结束，取得的成果令人瞩目：特朗普宣布双方已经达成初步协议。"明镜在线"（Spiegel Online）周六发表了记者Ines Zöttl从华盛顿发来的分析文章，标题为《纵火者玩起了灭火器》（Der Brandstifter spielt Feuerlöscher）。文章开篇写道："人们很少见到特朗普这么低调内敛。在和中国打了18个月的贸易战之后，这位美国总统周五表示，双方已经达成'第一阶段'协议,目前只需要把相关内容落实在文字上，这是一件好事。可是就在几周前，他还一再强调签订一份'全面'的大协议才是唯一出路。"

是什么促使特朗普重新回到"事实的基础上"了呢？作者指出，这是因为他现在需要成功，因为一份大协议暂时没有希望，所以小的也算是聊胜于无。在这场贸易冲突中，之前特朗普一直以优势一方自居。"也就是说：狭路相逢强者胜。但是在过去几个星期里，双方的实力对比发生了变化。"

让特朗普从强势地位转变为"弱势一方"的主要因素，就是在内政领域遭遇的巨大压力。"因为每一天都有关于'通乌门'的内幕细节曝光，对于这位总统来说都是负面影响。即使在共和党党内基层，支持引入弹劾程序的声音也越来越多。"

除了弹劾压力之外，文章还指出另一个重要因素，那就是经济领域发出的警示信号。"很多企业因为贸易战而冻结了投资计划，很多专家认为美国的加工工业目前已经陷入萧条。此外，最近开始到田地里进行收割的美国中西部农民，也为将来的生计而发愁。如果不能拿下俄亥俄或者威斯康辛这样的'摇摆州'的话，特朗普2020年是赢不了大选的。"

"先破后立"--特朗普的高招？

"明镜在线"记者分析认为，这次特朗普和中国达成"第一阶段"协议"纯属一时之计"。因为这位美国总统已经把贸易政策当成自己选举战略的工具。"他的步调规律是，退两步、进一步。先把现有的撕毁，然后再为修复了其实是自己造成的损失而欢呼胜利。"

《南德意志报》驻纽约记者Claus Hulverscheidt则将关注点聚焦在中美贸易谈判的后续进程上。题为《特朗普和中国还在继续争吵的问题有哪些》（Worüber sich Trump und China weiterhin streiten）的文章指出，从贸易谈判取得突破的"好消息"刚一传出，就有很多人表示疑虑。而这种担心并非毫无道理："在贸易战开打的这一年半里，每次宣布所谓的'突破'之后，都会出现更严重的倒退。这一次也不能排除这种可能，因为目前除了意向声明之外并没有什么站得住脚的实际成果。"

症结仍在 矛盾未解

作者指出，不容忽视的是，两国在最关键的几个分歧点上仍然没有取得共识，而且在这些方面双方的利益存在"直接的正面冲突"。其中包括习近平提出的"中国制造2025"计划被特朗普视为以国家补贴来扭曲竞争的手段，此外美国也在试图阻止中国企业主导未来5G通讯标准。在这两个重大问题上，北京和华盛顿恐怕没有那么容易达成妥协。

除此之外，如何核实中国是否真的履行了加强知识产权保护、放弃强迫技术转让和对外企开放市场的承诺，以及如何落实减少美国对华贸易逆差的问题，也都还是未知数。尤其减少贸易赤字，是特朗普对自己忠实选民的最核心承诺之一。

综上所述，作者认为中美贸易战距离真正的"休战"还有很长的路要走，双方之所以现在选择"暂时停火"，主要是因为特朗普和习近平各自都有足够多的麻烦需要处理。"美国总统面临着弹劾程序的威胁，同时他的叙利亚政策最近也第一次在共和党党内遭到了大范围的反对。习近平则要面对香港持续不断的抗议示威，一时间难以控制局面。至于贸易战么，随时都可以重新开战。"

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