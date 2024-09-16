德语媒体：早该发出的信号

9月13日，不顾中方的强烈反对，两艘德国军舰穿越了台湾海峡。这是22年来，德国军舰首次穿越台湾海峡，自然也引起了德语媒体的广泛关注。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，尽管中华人民共和国经常会做出不同的解读，但穿越台湾海峡完全是符合国际法的正常行动，而绝不是什么挑衅行为。这篇题为《早该发出的信号》的评论写道：

“巴登符腾堡号护卫舰和法兰克福号补给舰周五穿过的海峡属于国际水域，因此本应向所有船只开放。现在可能有人会问：既然穿越行为会让北京不高兴，为何不为了保持和谐关系而放弃穿越行动呢？

答案是：在北京不断试图改变国际法的大背景下，穿越台湾海峡是必须要做的事情。简单地说：中国试图对这条重要的航线拥有最终发言权，也就是推翻现行国际法。有鉴于此，德国护卫舰穿越台湾海峡，并不只是要向中国发出信号，表明捍卫自由航海权对德国的重要性。而且此行也是德国宣示捍卫现行国际法的决心。

德国国防部长皮斯托利乌斯：台湾海峡属于国际水域。 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

迄今为止，中国领导层对德国军舰穿越台海一事，反应相对较为审慎。其他国家采取类似行动时，北京做出的反应则大不相同。今年夏季一艘荷兰护卫舰穿越台湾海峡和东海时，曾一度出现剑拔弩张的危险状况。”

荷兰政府当时表示，中国战机和直升机近距离靠近荷兰军舰和直升机，造成“不安全状态”：

“需要不断强调的是，台湾海峡属于国际水域和国际空域，中国方面没有任何理由接近荷兰船只。而荷兰船只今年六月的遭遇绝非首例。过去一段时间以来，尤其是美国军机曾多次遭中国战机危险靠近。专家们普遍担心，战斗机如此靠近，一旦发生碰撞，将有可能会引发国际危机。

但愿中国方面有朝一日会回心转意，不再试图改变国际法。而在此之前，像德国军舰这样的穿越行为则是各方义不容辞的义务。”



《时代》周报发表评论称，德国军舰穿越台湾海峡，表明德国政府有关外交政策的“时代转折”绝不只是喊口号，因为维护亚太地区的和平稳定，也符合德国的自身利益。

“一般认为，一旦将台湾海峡的控制权拱手交给中国，其后果将比俄乌战争和中东危机的总和还要严重。因此，德国也将受到严重冲击。台湾海峡事关自由民主的国际秩序，毕竟全球贸易的45%要穿越台湾海峡。而德国的笔记本电脑、手机、高科技产品和武器所需的现代化芯片中，90%来自台湾。

一旦供应链受阻，或者中国封锁台湾海峡，整个世界就将无法获得生死攸关的产品-芯片。一旦台海发生战争，全球经济将陷入瘫痪，而中美两个大国及其各自的盟友将兵戎相见。2024年一月，彭博社曾表示，围绕台湾的战争将会造成大约十万亿的经济损失。这相当于全球经济体量的10%，相比之下，俄乌战争或新冠疫情将是小巫见大巫。”

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