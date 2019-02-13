德语媒体：“旧秩序”与“大革命”

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"松一口气为时尚早"为题刊发评论，呼吁中美两国应当尽快解决贸易争端，否则，尤其是中国经济将会受到沉重的打击。

文章注意到两国的高官近期都在互访，为特朗普与习近平的最终会谈做铺垫。外界因此流露出了乐观情绪。"这场贸易争端所带来的不确定性，正在损害世界经济。大家都希望中美能够达成一致。在全球经济增长越发疲软的当下，中美达成贸易共识将是一大利好。但是，现在若是松一口气，还为时过早。原因主要有三。"

"首先，延长谈判期限、在个别议题上取得共识、谈判进程展现出建设性，这并不意味着突破。中国已有的让步措施包括增购美国产品、扩大本国市场准入，这比仍在谈判中的进一步让步要容易许多。美方要求中国停止政府补贴等扭曲市场的行为，但是这种做法会造成严重的经济以及社会后果，中国无法立刻全盘接受。要是中国只是部分削减对电动汽车的补贴，美国人是否又会满意呢？与这个问题相比，用外交手腕去解决技术转移问题都显得要容易些。"

"其次，即便美中两国化解了双边贸易争端，也并不意味着特朗普会在整个外贸领域改弦更张，比如他一直威胁要对所有国家的进口汽车加征高额关税。美国商务部会否将进口汽车认定为国家安全威胁、从而允许对其征收惩罚性关税？这个问题几天后就会揭晓答案。"

"其三，如果美国能够迫使中国作出某些经济改革，那么这些改革措施又会对后者这个新兴经济体产生怎样的影响？这个问题还不明朗。中国现在的经济增速已经是近三十年来的最低值，不过依然是全球的主要增长引擎。要是这些改革措施进一步削弱了增长怎么办？"

作者回顾了当年美国迫使日本在贸易争端中让步、签署广场协议，随后出现了严重的经济泡沫，最终导致了几十年的经济疲软。作者认为，对于中国而言，在中美贸易战中作出让步的长期后果很难预测。这同样关系到美欧、甚至英国与欧盟之间的贸易关系。

"也许，中国将不得不调整其经济发展规划。这可能会导致中国企业的就业岗位数量减少，也可能会导致中国企业迅速调整防线，在外部压力下反而获得了更高的全球市场竞争力。那些不依靠政府补贴、全球化运作的中资企业，和那些专注于国内市场、备受政府宠爱的国有企业，他们之间的鸿沟是否会进一步拉大？"

"有一点很明确：对于中国而言，可能在贸易争端中达成与美国妥协的2019年，将会对其经济结构转型产生深远影响。2019年，意味着中国会经历痛楚以及外部逼迫，但这一进程又会让其经济变得成熟、融入全球化的世界。2019年之于中国经济，就仿佛1985年之于日本经济。"

柏林出版的《每日镜报》之评论则关注了周五(2月15日)开幕的慕尼黑安全会议。文章以"旧世界秩序坍塌并非只是坏事"为题，认为制度竞争再现，西方模式将会在这场竞争中更加体现出其可贵之处。

"旧秩序基于一个由国际机构、准则、条约所构成的体系，它是由西方民主国家建立的。联合国、国际货币基金组织，世贸组织、北约、欧盟、欧安组织、欧盟基本权利宪章、不扩散核武器条约……但是，只有在一个国家需要为破坏规则承担后果的时候，这一旧秩序才有效力。或者说，需要有人来保护这一秩序。多年来，保护它的一直是美国，但是美国现在却丧失了兴趣。而且，全球舆论是否还认可美国的这一角色，如今也取决于谁是美国总统及其形象。特朗普肯定不行。中国，抑或俄罗斯，现在不愿也不能接受美国以前的这个角色。中俄迄今的姿态都是：符合自身利益时，就利用秩序；有损自身利益时，就破坏秩序。"

"旧秩序的崩塌导致了风险上升。新秩序还没有浮现，但这也不只有坏的一面。这种局面迫使各国社会以及政府去思考，究竟有着哪几条可选的道路、哪一条更好、哪一条更坏。那些本来已经被认为过气的联盟或集团，或许也会重新焕发吸引力。"

"如今，大家时常谈论所谓的G2：既有的超级大国美国和新兴的超级大国中国将共同领导世界。但是，这又会是怎样的一种既合作又对立的关系呢？这种局面是否会符合欧洲的利益？这些问题现在都没有答案。在过去的十年中，中国并没有像西方所期望的那样日益开放，从而走向民主与法治。相反，如今的中国越来越威权专制。"

"对于许多人而言，西方模式依然具有吸引力。那些背井离乡的移民，愿意去的是欧美，而非中国、俄罗斯或者阿拉伯国家。欧美国家拥有盟友，中国和俄罗斯则没有。基于规则的国际秩序尚未死亡。面对新模式的挑战，既有秩序反而更加展现出价值，对于欧洲而言也是如此。"

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