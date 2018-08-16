德语媒体：日本汽车商青睐中国

（德国之声中文网）"这是一个特别的姿态。当中国总理李克强5月访问日本并参观位于札幌的丰田生产厂时，该公司创建人的孙子、丰田社长丰田章男亲自出面陪同。东道主的角色凸现了日本汽车厂商对中国市场的兴趣。"

《法兰克福汇报》文章开篇这样写道。文章指出，丰田在中国的年产能目前为116万辆，据日本媒体报道，该企业计划今后几年里，将在中国的年产能扩大30%以上，相当于约44万辆，包括在广州建一个年产20万辆车的新厂。"丰田希望以此为更严格的环保条例以及在华生产电动车做准备"，文章说。

丰田并非唯一想在中国扩张的日本汽车制造商，尼桑和本田对中国的依赖也在增加。文章分析了其中的原因：

"对中国的兴趣增加是因为对美国市场可能引入更高关税的不安在增加。因为特朗普的原因，至少短期里，日本生产商在中国拥有竞争优势。宝马等德国汽车制造商大量在美国生产并出口中国，因此受到中国４０％的惩罚性关税影响，但来自日本的汽车只用缴１５％的进口关税。"

文章指出，尼桑和本田在中国销售的汽车数量占其全球销售量的２７％，丰田为１２％，而大众和通用则分别为３８％和４２％。不过，在华扩大投资也有风险，这主要是因为政治原因。文章写道：

"最好的例子就是韩国现代集团旗下的现代和起亚。2016年韩国在中国销售了约170万辆车，去年则下降35%，降至110万辆，现代在外国生产商中的排名从第三滑到更低。原因不是汇率变化或者现代在车型政策上计划不周，而是北京对美国在韩国建反导系统感到愤怒。"

文章最后写道，日本汽车制造商也非常清楚，"亲自陪同参观札幌的丰田车间也无法平衡在中国投资的政治风险。"

无现金社会

《南德意志报》关注了中国等国出现的支付卡和手机应用代替现金支付的趋势，并指出，这将导致一个彻头彻尾的监控社会的形成。

文章开篇写道："中国正在进行一场无声的革命：消灭现金。越来越多的商店挂出了'不收现金'的牌子。超市买东西、住酒店、加油都用手机应用付款。要加油，就用手机扫描加油站二维码，设定最高金额或者加多少油。到肯德基可以刷脸付款。支付宝称之为'微笑支付'。就连派出所的罚单也可以用应用程序支付。"

而印度、瑞典等国也在逐渐走向无现金社会。文章写道："取消现金的好处很明显：暴露非法资金转移，让逃税、洗钱、有组织犯罪和恐怖组织的资金流无处藏匿。此外还可以避免银行挤兑，引入负利率。"

不过，文章指出，无现金支付也暗含着巨大的风险--"商品流将受到完全的监控：每一次购物，每一笔转帐都会被记录，可以被追溯。"

文章说，"麻省理工学院和奥胡斯大学的一个研究小组在三个月的时间里对110万名顾客的信用卡支付进行了分析，发现仅用4个支付项目就可以确认一个匿名名单上90%的人。比如，如果知道一个人在周一买了咖啡，周二上了餐馆，周三去了电影院，就可以通过这些金融数据确定此人是谁。"

文章认为，在一个无现金社会里，人成为了系统中的一个数字。"在信息资本主义中，数据是存款，央行是存储数据的谷歌、脸书等企业。他们看管帐户，确定社会信用，实时对数字副本进行管理……消灭现钞，最终也消灭了人性。"