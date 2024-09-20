德语媒体：日本小男孩深圳遇害显示两面的中国

《每日镜报》写道，历史的敌意转化成血淋淋的暴力，这在过去数月令在华日本人感到极深的不安。《法兰克福汇报》描述了中国民众所表现出的哀悼，但与此同时仍在网络传播的仇日视频。《商报》指出人们对事件为“个案”的质疑。

（德国之声中文网）《每日镜报》题为“北京唤起的民族主义幽灵”一文写道：一名10岁男孩在去深圳日本学校的路上被刺倒在地，如今已经死亡。这一持刀行凶案的发生正逢“九一八”。而今年6月，在苏州已经发生过一次类似的事件。

文章写道：日本和中国的历史关系极为沉重。日本1930年代在中国犯下可怕的战争罪行。直到今天，中国不断提醒公众这段创痛。“每天，国家电视台播出历史肥皂剧，其中的恶棍总是日本人。反日仇恨在社交媒体以及饭店餐桌上的对话中很常见。然而，历史的敌意转化成血淋淋的暴力，这在过去数月令在华日本人感到极深的不安。一名在北京的日本记者就说道：‘晚上很晚坐出租车，我大多会说谎，如果司机问我从哪儿来——只是为了避免不舒服的局面。’”

文章写道：“在习近平任下，一种社会氛围滋生，民族主义得以滋长。外国人在媒体中时常被描述为潜在的间谍，西方政府则被臆测为想要阻止中国崛起。最大的敌人始终是日本和美国。而过去数月，这两国的公民也成为仇恨攻击的受害者。”

“中国政府将外国作为替罪羊，转移对本国经济问题的注意力，使自身的权力合法化。而北京知道，所唤起的民族主义幽灵，会损害国家利益。如果外国人在中国不再感到安全，那么，不但北京的全球魅力攻势受影响，已经受到打击的投资氛围也会恶化。外交发言人林剑周四表示：‘这是一起个案。’这名日本小学生死后数小时，媒体没有报道，恐怕是不允许报道。政府可能担心效仿。”

日本使领馆20日在微博表示，深圳日本人学校已经收到超过1000束来自社会各界的慰问花束 图像来源: Weibo

另一面的中国

《法兰克福汇报》题为“在外国小学门口被刺死”的文章写道：这起事件以及6月底在苏州的类似事件是中国民族主义日益高涨的产物。

“但也有另一面的中国。在日本驻北京大使馆悼念遇害的这名儿童的微博下方，数十条中国网友的评论表达哀悼。一则评论写道：‘这是仇恨教育的结果。’另一条评论说：‘是谁对网上的仇恨言论视若无睹？’暗示中国政府尽管有最大的监控能力，却容许煽动反日仇恨的言论。”

然而，即便在这名日本男学童去世后，仍有数百则视频继续在互联网上，展示在中国的多所日本学校外部画面，配以阴暗的音乐，描述保安措施很高。一则发布不到一周的视频下面写道：‘那里面一定是士兵。这是不是渗透我们中间的一种新形式？’

日外相：坚决要求中国采取进一步预防措施 保障日籍人士安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“所有家长的恶梦”

《商报》题为“持刀袭击学童事件让中日愈行愈远”的文章开头写道：这是所有家长的恶梦。

“中国南部的这座科技大都市被认为是除上海之外中国最国际化的城市之一。此外，这里还有中国第五大日本人群体。”

文章写道，事件发生后，“第一批企业已经作出回应：日本电子巨头松下设立了心理咨询处，此外，其日本员工可与家人返回日本。企业负责相关费用。其它公司也打算跟进。”

文章写道，至于事件是“个案”的说法，在日本人们已经不再相信了。“日本前驻澳大利亚大使山上信吾在X平台写道：‘这是多年（反日）学校教育以及过去这些年来战狼外交下的战争言辞的结果。’”

“持这一观点的不单是山上信吾。加州大学河滨分校知名中国问题专家、人权活动人士林培瑞（Perry Link）在东京表示：‘我认为，中共对于日本人是敌人的观念负责。’他在日本记者协会评价说，深圳的事件是‘一个政府在中国利用情绪和意识形态将对社会的掌控最大化的结果’。

“‘通过捏造和谎言，让普通中国老百姓感到，仇恨其他人。’而对于自身处境的沮丧，这样很容易转化为对日本人的暴力。”

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