德语媒体：无须给出理由

（德国之声中文网）德国电视二台报道了中国外交部长秦刚被免职，王毅重新担任该职务，并就此事评述说：

"前外长成了新外长：王毅。迄今任外长的秦刚被免职没有给出理由。至于他一个月来没有公开露面，也没有作出解释。"

"这在中国是正常的，对共产党领导层的黑箱运作来说。决定是在紧闭的大门后作出的。党和国家主席习近平不需要给予解释。对世界其余的部分来说，这可能不令人满意：我们或许永远无从得知个中缘由。"

"可以确定的是：有关婚外情和私生子的传闻看来并不是走出这一步的全部理由。秦刚的官场生涯中曾越级提拔，他被视为习近平的亲信，任命他的是习，如今免掉他职务的也是习。"

中国许许多多城市出现空置新建楼房以及停工的建筑

泡沫破裂了

《时代周报》文章开篇写道，在杭州市郊，数十栋30层的新建和在建住宅楼空置和停工，而这一现象出现在中国许许多多的城市中。恒大地产的巨额损失是房地产业的一个写照，还有约30家地产企业逾期付款。

文章写道："15年来经济学家不断就中国的房地产业膨胀发出警告，如今全然实现：泡沫破裂了。并不像2008年雷曼银行破产后的房地产和金融危机那样突然，而是按照中国的方式：房地产企业延迟支付，国家就出面，因为不能冒大型企业破产的风险。但房地产还是既无买家也无人投资。建筑企业的股票下跌，如今必须成批地退出股市。"

"但市值还是烟消云散了。而由于中国人约七成个人财产是跟房地产捆绑的，许多消费者都欠着房贷，因此，他们不再消费。汽车销售下降，整体消费亦如此。物价下跌。当西方央行以及世界大多数国家目前都在顽固的通胀之下痛苦呻吟之际，中国即将面临正相反的局面：通缩。"

文章写道："对日本九十年代初的记忆再次被提起。在那之前，这个岛国经历了经济繁荣。然后泡沫破裂了。尽管日本政府通过大规模国家支出得以避免总体国民经济跳水，但之后所经历的是数十年的通缩。一直到今天。"

"但这里却有一个关键的区别。当时日本经济开始停滞的时候，其人均国民生产总值已经在世界的前列。而中国目前则仅仅略高于全球中等收入水平。也就是说：日本当时已经是富有的国家了。中国现在却不是。"

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