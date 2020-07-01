德语媒体：无约束的权力

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"无约束的权力"（Schrankenlose Macht）的文章写道：

"周二午夜时分香港政府公布国安法文本后，周三，这座城市还处在震惊中。香港大学宪法学者陈秀慧（Cora Chan）说，比最坏的预想还要糟糕。'北京如今等于是对香港有了无约束的权力。'根据该法将设立一个安全委员会，受北京的领导，但不受香港法院的监督。陈说，这意味着，比如说，该委员会可以下令审查互联网或者限制外国媒体、非政府组织，而法院无法撤销这一命令。警察的行动如今也不再受法院的管束。比如，安全力量可以在没有法官判令的情况下，对住宅或电子通讯数据进行搜查，如果该委员会作出决定的话。"

此外，"如果北京不认为香港法官能按照其设想来处理一桩案件，前者也可以下令将被告移交给内地的一家法院，在那里，不是法律的字句算数，而是共产党的意志"。

文章写道："过去数月的经历让整整一代香港人政治化，他们不会俯首听命于北京。过去数月的抗议形式或许已成过去。但所形成的反抗意识，不会消失。"

"面对远超过自身力量的强大对手，活动人士曾认为，只有采取几乎是自我毁灭式的路线，才能迫使对方做出让步。但这一打算并未取得成效。国家和党的领导人习近平既不因美国制裁、也不因布鲁塞尔的犀利言辞或者国际声誉的受损而改变路线。"

文章写道："整整一年前，活动人士对立法会大厦的冲击曾带领了抗议运动的方向。九天后，特首林郑月娥宣布，抗议运动所针对的逃犯条例'已死'。此后，这一信念占据上风：要让政府倾听，暴力的抗议形式是必要的。倘若活动人士在取得第一次胜利、取消了逃犯条例后就表示满意，历史是否会有不同的走向？对这一问题的回答将香港民众分为两个阵营。一个坚信，即便没有过去数月的激化，习也将不断收紧对香港的控制。另一方认为，很快决定了抗议（方向）的暴力骚乱才让北京有了该计划，并有了理由或借口制定国安法。"

文章写道："抗议运动遗留的影响是，民众对警察深刻的不信任感。……只有成立一个独立的委员会调查警察暴力，才可能重建对警察的信任。但特首林郑月娥拒绝。不过她在这一问题上有多大决策空间，存在疑问。各种迹象显示，中央政府并未打算作出让步。"

文章写道："许多观察家相信，（香港理工大学）差点发生流血事件。面对深渊，让双方的温和力量占据了上风。之后不久，反民主阵营赢得了11月24日的区议会选举。这明确显示，北京声称香港沉默的大多数反对抗议，这一说法是错误的。此后，民主活动人士对于可能赢得来年9月立法会选举的希望增加了。"

"这正是北京所担心的。看来正是在这段时间里，对国安法的准备开始了。该法的生效如今给一场抗议运动暂时画上句点，而这场运动曾让世界屏息，并让许多国家对中国的质疑长久地加剧。"

《世界报》采访社民党联邦议会党团外交政策发言人施密特（Nils Schmid），他提议德国为香港民众提供更宽限的居留权。

施密特表示："（国安法）显示，与过去不同，中国更具进攻性地维护其利益，更少顾及对国际法的遵循。……我们必须严肃对待中国对西方以及我们的社会秩序、我们的价值观构成的制度挑战。……德国应为香港民众提供更宽松的居留权。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点