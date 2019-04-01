德语媒体：无所不在的审查

（德国之声中文网）《波西米亚狂想曲》在中国上映时，有关歌手弗雷迪·莫库里（Freddie Mercury）性取向的部分被完全删除，既没有他告诉未婚妻自己是同性恋的一台戏，他身着女装或其同性恋人的镜头也都不见踪影。弗雷迪在向乐队其他成员讲述自己得了艾滋病时，对话还突然没了声音。《南德意志报》文章写道，同性恋不是唯一让共产党竭尽全力想从公众感知中抹去的话题，审查在共产党的中国是家常便饭：

"多年来，人们的个人自由越来越多，但现在，党又开始更多干涉人们的生活。领导层梦想实现一个'爱国的和谐'社会，整齐划一容易管理。

"其后果在中国的媒体界比其它任何领域更为明显。有几年，中国的媒体似乎疯狂无界限，但如今，女演员穿深V低领的作品被拿下节目，男演员裸露的身体在制作中被穿上衣服，情爱镜头成为禁忌。像《权力的游戏》这样充满血腥的系列被审查者裁得没有一个暴力镜头。

"最新受害者是男性：电视上，男子如果戴耳环，耳朵会被审查机构打上马赛克，或者至少不给特写。刺青和染过的长发在越来越多电视台也成为被禁对象。最让北京恼火的是'小鲜肉'，那些长相俊俏的男子，他们大多是拥有百万粉丝的影星和歌星。一家媒体最近发表题为《"娘炮"之风当休矣》的文章，认为只有男儿强才能国家强。"

不寻常的越线事件

《法兰克福汇报》文章以"莽撞的力量游戏"为题，分析了中国歼11军机上周日飞越台湾海峡中线，遭到台湾方面强烈抗议的事件。文章说：

"这一事件标志着背离双方长期以来达成的默契，也就是战斗机和战舰不能越过台湾海峡中线。蔡英文总统当晚发布命令，要求军队在中国飞机多次越过中线的情况下，'强制'其离开台湾领空。安全专家早就警告说，意外冲突可能在该地区引起局势升级。"

文章引用台北国防安全研究院一名专家称，北京试图以此加大向美国施压，阻止其

向台湾出售Ｆ－１６Ｖ战机。文章写道：

"这桩交易需要五角大楼、（美国）国务院的支持和国会的同意。如果成功，北京会将其视为华盛顿向台北靠拢，给习近平的统一大业提高门槛。考虑到北京对此敏感，奥巴马政府８年前拒绝了台北类似的要求。但台北方面现在对特朗普做出另外的决定表示乐观。"

文章说，在２０2０年初将举行大选的台湾，与中国的关系也越来越成为选战议题：

"谋求连任的蔡英文总统必须迎接一名主张台独的来自本阵营的竞争者的挑战（指赖清德，译者注）。和台湾没有正式外交关系的美国明显加强了和台北的联系。特朗普的宗教自由特派员布朗贝克（Sam Brownback）刚刚参加了台北的一个宗教自由会议，对北京压制信徒提出强烈批评。国务卿蓬佩奥宣布将有更多这样的行动。北京也对美国更频繁地派战舰通过台湾海峡感到恼怒，最近一次就在上周。台北方面认为这是一种承诺，倘若中国发动袭击，可以寄希望于美国的帮助。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。