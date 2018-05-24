德语媒体：无处不在的华为

(德国之声中文网) 周三出版的《新苏黎世报》以"华为危机逼近瑞士电信业"为题，刊发评论指出，为警察局、消防局提供应急电信服务产品本是一笔利润丰厚的好生意，但是华为事件的最新转折，却让瑞士电信服务商Blunet感到相当棘手。

"就在圣诞节前夕，Blunet的竞争对手英国电信(BT)陷入了华为事件的泥潭。后者被要求从紧急通信网络中拆除中国企业华为的设备。尽管在12月初，英国电信已经宣布将从其网络中拆除华为设备，但是这条最新消息还是将人们的目光引向了政府部门的保密通信网络。"

"对于Blunet而言，这是一个相当不利的局面。Blunet的合作伙伴Sunrise使用大量华为设备。尽管目前还没有任何证据能够证实针对华为设备的安全担忧，而且这家中资企业这些天也启动了一项提升透明度的行动，但是华为的声誉如今已经遭到重创。况且，瑞士本地的安全专家现在也怀疑华为的设备中藏有后门。"

"尤其是在与保密通信网络有关的交易中，'信任'有着核心的意义。Blunet的服务产品，今后将因为与华为千丝万缕的联系而面临艰难的处境。对于纳税人而言，这也不是什么好消息。政府保密通信网络是一笔巨大的生意，因此本应该欢迎每一个潜在竞争者加入角逐。"

维也纳出版的《标准报》以"中国如何赢得网络电子商务的竞赛"为题，指出中国今后的竞争优势并不在于价格低廉，而在于先进的算法。

"在电子商务领域，中国已经用蛙跳的方式超越了西方发达国家。他们直接跳过了几个发展阶段，如今，中国的科技企业正在为欧美指明发展方向。"作者注意到，尽管中国网民占总人口的比例低于欧美国家，但是人均网购花费时间却长于欧美，这与中国的线下零售业及相关基础设施不发达有相当大的关系。

阿里巴巴集团也在国际市场加强布局

"中国互联网三巨头：百度、腾讯、阿里巴巴都精通于多渠道营销。除了电商平台，他们还提供搜索引擎、社交媒体、电子支付、聊天通信、在线游戏、视频点播等各类服务。使用这些服务的用户，将会留下巨量的数据。"

文章指出，中国的科技企业正在开发越来越智能的算法，来利用海量用户数据。如今，中国已经借此在大数据分析、人工智能领域领先于西方。

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