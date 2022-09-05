德语媒体：无休无止的疫情防控

（德国之声中文网）《世界报》撰文指出，中国严苛的防疫政策是该国最高领导人习近平"亲自指挥亲自部署的"，因此，为了能在即将召开的二十大上顺利连任，习近平会不惜一切代价继续推行清零政策。这篇题为《清零必须成功》的文章写道：

"种种迹象显示，中国党和国家领导人仍停留在疫情发生后第一年的状态。当时确实有很多国家的领导人和病毒学家都将中国严苛的防疫措施作为榜样。但现如今，大多数国家要么通过接种mRNA疫苗实现了群体免疫，要么接受了与病毒共存的现实。但北京仍在一如既往地坚持清零政策。

中国的大中城市不断陷入封控状态，而接种率过低，又使当局无法开放边境。群体检测、关闭国门以及漫长的隔离期，忠于政府的居委会一丝不苟地在执行着政府的各项防疫措施，动用暴力的事件也时有发生。

民众越来越感到不解：尽管中国的管控一向严格，但社交媒体上仍不断传来有关街头抗议、骚乱和不满的画面。在中国的网络上，'成都封城'已经被禁，当局将相应的防控措施称之为'留在家里'。"

无休无止的封控，已经使中国经济受到沉重打击。国际货币基金已经将对2022年中国经济的增速从5.6%下调至4.8%，并指出经济降速的主要原因是"清零政策带来的干扰"。文章接着写道：

"尽管如此，习近平也不会改变其防疫政策。这位中国最高领导人表示，中国的防疫政策是'科学有效的'。长期以来，清零政策一直被视作是中国胜过西方的成功例证，也被同习近平本人紧紧地联系在了一起。

对这一政策的任何微弱修正，都是让习近平'丢面子'的事情，也将使中国塑造起来的防疫胜利者形象出现动摇。而这恰恰是要极力避免的，十月16日的二十大上，习近平将努力开始其历史性的第三个任期。为此目的，他已在2018年取消了国家主席的任期限制。

同民主国家基于选票的执政合法性不同，一党专制下的中国更为重视执政业绩。因此，今年秋季的党大会上，清零政策无论如何都要被树立为成功业绩。

那些担心随时被封控的中国人，也会对十月16日寄予一线希望：习近平如果如愿以偿成功连任，那么严苛的清零政策也许会被划上句号，或至少有所放松。"

新一代苹果手机，将不再全部在中国境内生产，苹果已经部分生产线转移至印度。除了美国政府的压力之外，习近平的清零政策也对苹果部分搬家的决定功不可没。《南德意志报》写道：

"促成苹果搬家的原因可能同来自拜登的压力关系不大，而更多的是由于中国工人的薪资变得越来越高。除此之外，习近平严苛的清零政策已造成多次严重的停产和供应链混乱。封控管理令苹果蒙受了惨重损失。因此，从企业经营的角度而言，苹果在中国之外设立工厂是有益的。据报道，今年第一季度印度境内生产了大约一百万台苹果手机，而全球苹果手机的销量则为5600万部。从比例而言，苹果要同中国脱钩，还有很漫长的路要走。"

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